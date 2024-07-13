Сегодня в Липецке: у кого в городе самая большая зарплата, секретный список перспективных отраслей

Все самое главное про наступившую среду.

Днём в Липецке 19-21 градус, облачно с прояснениями и кратковременные дожди.















С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах:



- ул. Бачурина, 2, 5, 8;

- ул. Неделина, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а.















- ул. Ю. Смирнова.











Пробки





Хиты

Золотые поп=хиты прозвучат сегодня в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18). В 19:00 начнётся концерт «Музыка нас связала» (12+), на котором солисты Дома выступят вместе в сопровождении Липецкого духового оркестра.















Музыка будет звучать и в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов 15/3). В 17:00 эстрадный коллектив «Мелодия» приглашает на концерт «Все песни я России посвящаю» (6+).









Фото vk.com/studenovski_dk





А ЛГАДТ им Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 1) продолжаются гастроли музыкального театра из Крыма. В 19:00 он представит спектакль «Водевиль. RU» (12+).









Липецкая областная детская библиотека (ул. Толстого, 40) в 16:00 приготовила для детей игру, на которой можно будет лучше изучить русский фолклор, народные предания и т.д. Называется она «Домовой лешему не товарищ» (6+).













Фото vk.com/childbook_lipetsk





Запись по телефонам библиотеки.







Кино





В ролях: Екатерина Темникова, Карина Каграманян, Евгений Петросян.











Горячие вакансии



Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, что в июне самую большую зарплату на рынке труда предлагают инженеру ПТО. Компания предлагает зарплату до 120 тысяч рублей.













41% липчан считают, что наибольшие карьерные возможности сегодня открыты в сфере информационных технологий, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob. При этом сервис утверждает, что выпускники вузов по IT-специальностям зарабатывают в среднем от 280 тысяч рублей в месяц.













- ул. Мичурина, 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 21/1, 22, 24, 26, 22, 22а, 26б, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 28е;- ул. Нагорная, 4;В частом секторе терпеть без воды придётся жителям улиц Кооперативной, Котовского, Нагорной, Орджоникидзе, переулков Дубинина, Кочубея, Морозова, нагорного.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Исполкомовская, 7;- ул. Зареченская;- ул. Земная;-ул И.С. Бурлакова;- ул. Л.Кривенкова.- ул. О. Городовикова, 11;- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;- ул. Рябиновая;- ул. Солнечная;С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.Ансамбль «Мелодия» - одна из основных творческих единиц ОП «Студёновский.По мотивам произведения Петра Григорьева «Дочь русского актера». Простой, но захватывающий сюжет - актёра Александринского театра Михайло Лисичкина отправляют на пенсию против его желания. Его дочь Верочка мечтает быть актрисой, но отец — против. Он объявляет, что вечером Вера будет помолвлена с его давним приятелем, отставным прапорщиком Акакием Ушицой, и должна забыть о сцене. Верочке, благодаря своим артистическим данным, удаётся перехитрить и отца, и жениха…А Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на радость подросткам продолжают крутить фильмы. В рамках фестиваля детских фильмов «Радуга» в 10:00 покажут кино «Манюня: Приключения в Москве». Россия, 2024. Приключения, комедия. Режиссёр Денис ГулярЖизнь неугомонной Манюни и сестер Каринэ и Наринэ не стоит на месте, и теперь им предстоит отправиться на летние каникулы в Москву. Девочек ждут невероятные события и приключения, а также неожиданные встречи и знакомства. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,5.На 2-м месте – вакансия менеджера по продажам с зарплатой от 100 тысяч рублей. Правда, возьмут не всех, а лишь людей с опытом работы. На 3-м месте – инженер с зарплатой от 100 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт профильное образование.В рейтинг также вошли вакансии моториста с зарплатой от 90 тысяч рублей и водителя погрузчика с зарплатой от 81 тысяч рублей.На 2-м месте оказалось строительство, набрав 15% голосов респондентов, на третьем — медицина - 12%. Также в топ-7 вошли нефтегазовая отрасль - 9%, торговля и производство - по 8%, финансы - 7% и сфера услуг - 5%.Среди других перспективных направлений респонденты назвали e-commerce, робототехнику, психологию, сервисы доставки, аналитику, блогинг, авиацию, шоу-бизнес.