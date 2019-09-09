Политика

вчера, 22:45

Второго тура на выборах главы Липецкой области не будет

98 1898
#выборы главы региона
3
Второго тура на выборах главы Липецкой области не будет

Это ясно по итогам обработки 25,95% протоколов участковых избирательных комиссий.

На выборах главы администрации Липецкой области по итогам обработки четверти протоколов участковых избирательных комиссии лидирует Игорь Артамонов. Его результат - 66,47% голосов.

На втором месте по-прежнему Сергей Токарев. За выдвиженца КПРФ проголосовали 20,38% избирателей. Третий результат показывает Лариса Ксенофонтова - 4,95% голосов. Андрей Плотников на четвертом месте с результатом 3,1%. Андрей Григорьев набрал 2,99% голосов избирателей.

Явка на выборы составила 46% избирателей (в регионе их 929 212 человек)
98 1898
#выборы главы региона
3

Комментарии (98)

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Перри Мэйсон

34 секунды назад
Злой., Не исключено...
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Дмитрий Краси чков

35 секунд назад
Перри Мейсон, это тебе делать н е * ? Надписываешь тут про гомиков по каждым ником и про евреев?
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Никогда до сегодняшнего дня

37 секунд назад
Не хотелось уехать из Липецка настолько сильно! Сейчас же настроение хоть чемоданы иди собирай... пока останавливает только непонимание- а где не так?...
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Злой.

1 минуту назад
Перри Мейсон, может он сам ликует?
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Перри Мейсон

2 минуты назад
Злой., Это поклонник Артамонова
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Дмитрий Краси чков

3 минуты назад
Нехер от моего имени про своих гомосеков написывать
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Вторая поправка, биль о правах

3 минуты назад
Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа. — Декларация независимости
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Злой.

3 минуты назад
Тебе нравятся мужики вот у них отса....ай
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А что городище....

3 минуты назад
Там уже яма на яме. И газону хана. Очередная показуха, куда бьджетников и студентов сгоняют
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Перри Мэйсон

4 минуты назад
Мне, как гомосексуалисту, нравятся лысые мужики
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