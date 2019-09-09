Политика
вчера, 22:45
Второго тура на выборах главы Липецкой области не будет
98 1898
Это ясно по итогам обработки 25,95% протоколов участковых избирательных комиссий.
На выборах главы администрации Липецкой области по итогам обработки четверти протоколов участковых избирательных комиссии лидирует Игорь Артамонов. Его результат - 66,47% голосов.
На втором месте по-прежнему Сергей Токарев. За выдвиженца КПРФ проголосовали 20,38% избирателей. Третий результат показывает Лариса Ксенофонтова - 4,95% голосов. Андрей Плотников на четвертом месте с результатом 3,1%. Андрей Григорьев набрал 2,99% голосов избирателей.
Явка на выборы составила 46% избирателей (в регионе их 929 212 человек)
На втором месте по-прежнему Сергей Токарев. За выдвиженца КПРФ проголосовали 20,38% избирателей. Третий результат показывает Лариса Ксенофонтова - 4,95% голосов. Андрей Плотников на четвертом месте с результатом 3,1%. Андрей Григорьев набрал 2,99% голосов избирателей.
Явка на выборы составила 46% избирателей (в регионе их 929 212 человек)
98 1898
Перри Мэйсон
Дмитрий Краси чков
Никогда до сегодняшнего дня
Злой.
Перри Мейсон
Дмитрий Краси чков
Вторая поправка, биль о правах
Злой.
А что городище....
Перри Мэйсон