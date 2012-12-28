Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель самосвала с вонючим содержимым оштрафован
Происшествия
Видео «избиения девушки на Соколе» разошлось по соцсетям: в полицию о таком случае не сообщали
Происшествия
Перекресток под Липецком завален дурно пахнущей субстанцией
Происшествия
Выигравший контракт на 36 миллионов рублей подрядчик оказался недобросовестным
Общество
В Становлянском округе сегодня похоронили погибшего семь месяцев назад бойца
Общество
За час в Липецке арестовали семь автомобилей должников
Происшествия
Кражу сумки у 12-летней девочки записала камера наблюдения
Происшествия
На 13-ти улицах отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: железнодорожная авария, избиение девушки и багаж выпускников
Общество
Сегодня в Липецке: у кого в городе самая большая зарплата, секретный список перспективных отраслей
Общество
Читать все
Утро началось с воздушной опасности, пока – жёлтый уровень
Общество
По Липовке в центре Липецка поплыл свежий тираж газеты «Первый номер»
Происшествия
На 13-ти улицах отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: у кого в городе самая большая зарплата, секретный список перспективных отраслей
Общество
Отбой красного уровня
Происшествия
Зять пинками, кулаками и стулом помял автомобиль тёщи
Происшествия
Автомобиль «Дэу» врезался в стоящий на обочине «Мерседес» с цистерной
Происшествия
Мастер профобучения набрал максимум голосов в голосовании за Почетных граждан
Общество
Подросток на мопеде попал под колеса «Шевроле»
Происшествия
C администрации Грязинского района требуют 18 миллионов рублей за выброшенные кем-то ртутные лампы
Происшествия
Читать все
Происшествия
974
сегодня, 09:57
19

По Липовке в центре Липецка поплыл свежий тираж газеты «Первый номер»

В редакции издания этот случай назвали провокацией.

Наш читатель прислал GOROD48 видеоролик, на котором в центре Липецка по реке Липовке плывут экземпляры последнего выпуска издаваемой мэрией газеты «Первый номер».

Мы обратились за комментариями к главному редактору издания Наталье Горяиновой:

— То, что случилось, можно назвать провокацией. Наверное, мы обратимся в полицию по этому поводу.

Главный редактор «Первого номера» рассказала, что накануне при разгрузке тиража какой-то мужчина средних лет украл пачку со ста экземплярами газеты и кинулся с ней наутек. Догнать его не смогли. Такой факт с газетой случился впервые.

— Газета распространяется бесплатно. В некоторый пунктах за ней стоят очереди. Жаль, но кому-то газеты в этот раз не досталось, — сказала главный редактор «Первого номера».
кража
2
3
0
2
9

Комментарии (19)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мнение
3 минуты назад
Такое количество газет брать нельзя. Мужчина взял и, почувствовал погоню, испугался, пришлось бросить. Только зачем в речку? Может газеты ему зачем то понадобились? Может, вовсе и не плохой человек?
Ответить
Похоже
17 минут назад
что это реклама. Кому в голову придёт снимать в реке газету? Да ещё и рассматривать её название?
Ответить
Дрова запасаю
17 минут назад
надо запастись на разжиг печки и газетой
Ответить
налогоплательщик
18 минут назад
Они до сих пор сидят на наших шеях?
Ответить
Пенсионер
27 минут назад
Опубликуйте пожалуйста адреса всех пунктов раздачи бесплатных газет, на платные не хватает финансов, Спасибо.
Ответить
пункт
19 минут назад
река Липовка
Ответить
Дед
33 минуты назад
И не читайте с утра Советских газет !
Ответить
я
35 минут назад
В полиции скажут, что это в экологию надо. Загрязнение рек не их работа.
Ответить
Дзюба Анатолий Петрович
35 минут назад
Но ИНТЕРЕС к Газете ПОДНЯЛСЯ ...Что же Там за НОВОСТИ были , Что их УТОПИЛИ
Ответить
Дзюба Анатолий Петрович
38 минут назад
Все проще ...тот кто должен раздавать , получил тираж и ...утопил . Кому нужно из Редакции Типа КРАСТЬ газеты , да и как это возможно , там что проходной Двор . Не смешите Липчан .
Ответить
Бином Ньютона
41 минуту назад
Все тиражи газеты "Не дай Бог!" так плавали
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить