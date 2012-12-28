По Липовке в центре Липецка поплыл свежий тираж газеты «Первый номер»

В редакции издания этот случай назвали провокацией.

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Наш читатель прислал GOROD48 видеоролик, на котором в центре Липецка по реке Липовке плывут экземпляры последнего выпуска издаваемой мэрией газеты «Первый номер».Мы обратились за комментариями к главному редактору издания Наталье Горяиновой:— То, что случилось, можно назвать провокацией. Наверное, мы обратимся в полицию по этому поводу.Главный редактор «Первого номера» рассказала, что накануне при разгрузке тиража какой-то мужчина средних лет украл пачку со ста экземплярами газеты и кинулся с ней наутек. Догнать его не смогли. Такой факт с газетой случился впервые.— Газета распространяется бесплатно. В некоторый пунктах за ней стоят очереди. Жаль, но кому-то газеты в этот раз не досталось, — сказала главный редактор «Первого номера».