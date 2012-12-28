Автомобиль «Дэу» врезался в стоящий на обочине «Мерседес» с цистерной

Пострадали два человека.

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Сегодня около четырёх утра в Тербунском районе на 60-м километре дороги Хлевное – Тербуны 41-летний водитель автомобиля «Дэу» врезался в стоящий на обочине «Мерседес» с цистерной. В ДТП пострадали два человека.«Пострадали два пассажира «Дэу»: 39-летняя женщина и 30-летний мужчина. С травмами их доставили в больницу. Причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования», — сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.