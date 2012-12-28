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Происшествия
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19 минут назад
Автомобиль «Дэу» врезался в стоящий на обочине «Мерседес» с цистерной
Пострадали два человека.
«Пострадали два пассажира «Дэу»: 39-летняя женщина и 30-летний мужчина. С травмами их доставили в больницу. Причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования», — сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.
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