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Погода в Липецке
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29 минут назад
В Липецкой области дожди, грозы и до +22
Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июня в Липецкой области облачно, ночью местами небольшие дожди, днем дожди, местами сильные, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, днем местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +17 до +22 градусов.
В Липецке облачно, ночью небольшие дожди, днем сильные дожди, грозы. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +19 до +21 градусов.
День 26 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году — 6 градусов тепла.
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