В Липецкой области дожди, грозы и до +22

26 июня погоду в Липецкой области продолжит определять Скандинавский циклон. Под его влиянием ожидаются грозовые дожди, местами сильные, порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек. 27 июня регион окажется в тылу этого циклона, грозовые дожди постепенно прекратятся.Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июня в Липецкой области облачно, ночью местами небольшие дожди, днем дожди, местами сильные, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, днем местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +17 до +22 градусов.В Липецке облачно, ночью небольшие дожди, днем сильные дожди, грозы. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +19 до +21 градусов.День 26 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году — 6 градусов тепла.