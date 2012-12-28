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сегодня, 07:01
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Утро началось с воздушной опасности, пока – жёлтый уровень

Беспилотники замечены у административных границ.

На территории всего региона объявлен жёлтый уровень воздушной угрозы.

Желтый уровень означает приближение БПЛА к границам Липецкой области.
Желтый уровень
БПЛА
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Комментарии (1)

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