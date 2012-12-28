Видео «избиения девушки на Соколе» разошлось по соцсетям: в полицию о таком случае не сообщали
Каждый седьмой — медалист, каждый девяностый — стобалльник: что уже известно о празднике «Липецкие зори»
На комплексное благоустройство микрорайонов №№ 16, 19, 20, 21, 23 выделены 100 миллионов рублей
Сегодня в Липецке: у кого в городе самая большая зарплата, секретный список перспективных отраслей
Общество
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сегодня, 07:01
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Утро началось с воздушной опасности, пока – жёлтый уровень
Беспилотники замечены у административных границ.
Желтый уровень означает приближение БПЛА к границам Липецкой области.
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