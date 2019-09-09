«Единороссы» проиграли выборы коммунистам

В Липецком горсовете фракция КПРФ приросла двумя членами.

Как сообщил GOROD48 председатель Липецкого горизбиркома Сергей Капцов, по результатам вчерашних довыборов в Липецкий городской Совет депутатов по двум округам победу одержали кандидаты от КПРФ. Депутатом по округу №3 стала Алина Старцева, по округу №20 - Александр Ушаков.



- Вторые места в округах заняли представители «Единой России». Кандидат Павел Буев отстал от соперника на 200 голосов, а кандидат Олег Косолапов - всего на 70. Нарушений на выборах не было, - отметил Сергей Капцов.



Таким образом, фракция КПРФ в горсовете приросла двум членами. Теперь в ней - 5 человек.