Политика

16 минут назад

«Единороссы» проиграли выборы коммунистам

2 794
#выборы
«Единороссы» проиграли выборы коммунистам

В Липецком горсовете фракция КПРФ приросла двумя членами.

Как сообщил GOROD48 председатель Липецкого горизбиркома Сергей Капцов, по результатам вчерашних довыборов в Липецкий городской Совет депутатов по двум округам победу одержали кандидаты от КПРФ. Депутатом по округу №3 стала Алина Старцева, по округу №20 - Александр Ушаков.

- Вторые места в округах заняли представители «Единой России». Кандидат Павел Буев отстал от соперника на 200 голосов, а кандидат Олег Косолапов - всего на 70. Нарушений на выборах не было, - отметил Сергей Капцов.

Таким образом, фракция КПРФ в горсовете приросла двум членами. Теперь в ней - 5 человек.
2 794
#выборы

Комментарии (2)

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гость

5 минут назад
МОЛОДЦЫ !
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Ипатий

14 минут назад
Ну теперь заживём !
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