Политика

сегодня, 20:56

Андрей Плотников: «Я себя спойлером не считаю»

8 1480
#выборы главы региона
Андрей Плотников: «Я себя спойлером не считаю»

Андрей Плотников уверен, что существующая политическая система доживает последние дни.

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В пресс-центре облизбиркома перед журналистами выступил кандидат в губернаторы Липецкой области от партии "Коммунистическая партия Коммунисты России" Андрей Плотников. 

- Хотел бы поблагодарить всех кто мне помогал, для меня это богатый опыт и одни положительные моменты, - рассказал кандидат и предложил задавать вопросы.

- Андрей Владимирович, а каково это быть спойлером? - спросил корреспондент GOROD48.

- Я себя таким не считаю, в принципе все мы спойлеры в своем роде, все мы пассажиры. Я из рядов предпринимателей, - это новая политическая сила. Та система которая сейчас существует постепенно уходит, вскоре миром будет управлять социально-ответственный бизнес, а не партии. 

Позиционирующий себя православным коммунистом Плотников, процитировал Новый Завет. В частности слова Иисуса Христа: "Кто не с нами, тот против нас"

После выборов Плотников намерен заняться защитой интересов предпринимателей.


8 1480
#выборы главы региона

Комментарии (8)

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Ваш

2 минуты назад
Я гомосексуалист и люблю лысых мужиков
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Ваш

37 минут назад
держите меня семеро, так они умудряются разом дро.чить на икону Сталина и Николая 2. Ну и мощи Ленина ко лбу прикладывать
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держите меня семеро

40 минут назад
«Православный коммунист». Оборжаться можно.
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Психиатрическая клиника "Маяк"

53 минуты назад
)))
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Ty

55 минут назад
Андрей банкрот не один раз и ещё много раз. Любит постоять рядом с властью . Ну какой из него губернатор ? Сам понимает смешной губернатор!
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Алекс

сегодня, 21:19
А что такое СПОЙЛЕР? Термин слова. Я в словаре Даля не нашел!!!!
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арбороб

сегодня, 21:11
Какое откровение однако , стандартное использованное изделие номер два ссср
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житель

сегодня, 21:10
Всем этим спойлерам,глубоко пох....,полный подсчет голосов.
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