Андрей Плотников: «Я себя спойлером не считаю»

Андрей Плотников уверен, что существующая политическая система доживает последние дни.

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В пресс-центре облизбиркома перед журналистами выступил кандидат в губернаторы Липецкой области от партии "Коммунистическая партия Коммунисты России" Андрей Плотников.



- Хотел бы поблагодарить всех кто мне помогал, для меня это богатый опыт и одни положительные моменты, - рассказал кандидат и предложил задавать вопросы.



- Андрей Владимирович, а каково это быть спойлером? - спросил корреспондент GOROD48.



- Я себя таким не считаю, в принципе все мы спойлеры в своем роде, все мы пассажиры. Я из рядов предпринимателей, - это новая политическая сила. Та система которая сейчас существует постепенно уходит, вскоре миром будет управлять социально-ответственный бизнес, а не партии.



Позиционирующий себя православным коммунистом Плотников, процитировал Новый Завет. В частности слова Иисуса Христа: "Кто не с нами, тот против нас"



После выборов Плотников намерен заняться защитой интересов предпринимателей.





