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После инаугурации Игорь Артамонов рассказал о кадровых изменениях в администрации области

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После инаугурации Игорь Артамонов рассказал о кадровых изменениях в администрации области

Как и предполагал GOROD48, команду губернатора покидают Александр Никонов и Юрий Таран. А вот уход Александра Костомарова стал новостью.

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После завершения церемонии инаугурации новый глава Липецкой области рассказал о кадровых изменениях в своей команде.

По словам губернатора, администрацию покинут вице-губернаторы Александр Никонов и Юрий Таран (вчера о таком развитии событий сообщил GOROD48). Неожиданной потерей можно считать уход Александра Костомарова. На последнего, как сказал Игорь Артамонов, есть виды в администрации президента.

Кроме того, о своем назначении начальником управления лесного хозяйства журналистам рассказал бывший первый вице-губернатор области Юрий Божко.


45 3759
#кадры
2

Комментарии (45)

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* -чекисте

1 минуту назад
Перри Мейсон, возраст будет только увеличиваться.
ответить

Он такой!

1 минуту назад
Пахарь -Башка,, и жрец, и жнец и на дуде игрец. И комбайнер. И прокурор! И строитель! Теперь вот лесник))) сколько талантов у человека)
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Мухомор

2 минуты назад
Ждем этого старожопного пня,в лесу!
ответить

Перри Мейсон

2 минуты назад
Ты сдох-30 лет назад, вместе с СССР "сдох" и пенсионный возраст,))))
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гражданин

3 минуты назад
Губернатор, помоги мэру Липецка избавиться от Павлова, Токарева. Это ещё те прохиндеи и ставленники Ю.Таран, а он знал кого рекомендовать, в интересах своей гнилой сущности.
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Ты сдох-30 лет назад

3 минуты назад
СССР,
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Пахарь -Башка,

4 минуты назад
какой-то сказочный пятикрылыйсемихер-на все руки от скуки.Что же будет твориться в области когда этот прохиндей издохнет-коллапс?
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Журналист

7 минут назад
Честное слово, а Тагинцев устроился на "пожизненную" работу,Артамон собирается его держать до 100 лет! Во какой незаменимый колхозник
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СССР

8 минут назад
Хочу на инаугурации ,где она будет подскажите там вся продовольственная корзина будет ,хотелось на неё посмотреть.КТО СОМНОЙ.!!!
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Журналист

9 минут назад
Честное слово, а Тагинцев устроился на "пожизненную" работу,Артамон собирается его держать до 100 лет! Во какой незаменимый колхозник
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