сегодня, 11:10
После инаугурации Игорь Артамонов рассказал о кадровых изменениях в администрации области
Как и предполагал GOROD48, команду губернатора покидают Александр Никонов и Юрий Таран. А вот уход Александра Костомарова стал новостью.
По словам губернатора, администрацию покинут вице-губернаторы Александр Никонов и Юрий Таран (вчера о таком развитии событий сообщил GOROD48). Неожиданной потерей можно считать уход Александра Костомарова. На последнего, как сказал Игорь Артамонов, есть виды в администрации президента.
Кроме того, о своем назначении начальником управления лесного хозяйства журналистам рассказал бывший первый вице-губернатор области Юрий Божко.
* -чекисте
Он такой!
Мухомор
Перри Мейсон
гражданин
Ты сдох-30 лет назад
Пахарь -Башка,
Журналист
СССР
Журналист