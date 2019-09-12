Экономика

16 минут назад

В теневой сектор ушли работать почти 28% липчан

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#теневая экономика
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В теневой сектор ушли работать почти 28% липчан

159 тысяч жителей Липецкой области предпочли работать в теневом секторе экономики во втором квартале 2019 года — это 27,7% всего занятого населения. По России этот показатель был ниже — 21,3%, сообщает Росстат. 

По сравнению с прошлогодним вторым кварталом тех, кто ушли в тень, стало больше на 20 тысяч человек. 

149 тысяч человек были заняты только в неформальном секторе, 10 тысяч совмещали работы официальную и в тени, при том для всех совместителей теневой сектор был источником дополнительного приработка. 

Реже всего уходили в «тень» жители Чукотского автономного округа — 1,2%, и Москвы (4,1%). Самая большая доля занятых в неформальном секторе оказалась в Чечне (65,5%), Ингушетии (50%) и Кабардино-Балкарии (49,6%), отмечает Росстат. 

1 142
#теневая экономика
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