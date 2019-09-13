Мэрия Липецка взыщет со строителей школы на Манеже 134 168 698 рублей

Школу на улице 50 лет НЛМК должны были сдать в эксплуатацию 2 июля прошлого года, а по факту ее достроят к концу этого.

Прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку соблюдения федерального законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях реализации национального проекта «Образование» в деятельности МКУ «Управление строительства г. Липецка».Прокуратура установила, что заказчик, УКС Липецка, заключило по итогам электронного аукциона контракт с тамбовским ООО «Сталь-М» на строительство, строительно-монтажные и пусконаладочные работы школы по улице 50 лет НЛМК еще в октябре 2017 года. Цена контракта - 509 757 265, 00 рублей. Подрядчик был должен сдать объект в эксплуатацию к 2 июля 2018 года, но школа на Манеже не построена до сих пор.В связи с нарушением контракта 23 мая этого года заказчик выставил подрядной организации пеню в размере 134 168 698 рублей, с условием погашения ее в течение 5 рабочих дней. Несмотря на то, что до настоящего времени указанное требование не исполнено, МКУ «Управление строительства г. Липецка» не приняло к нарушителю меры в порядке гражданского судопроизводства.- Действуя в рамках полномочий по обеспечению законности, прокурор Октябрьского округа Липецка внес представление в адрес руководителя МКУ «Управление строительства г. Липецка» Сергея Алпатова, по результатам рассмотрения которого виновное в бездействии должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. МКУ «Управление строительства г. Липецка» обратилось в суд с требованием о принудительном взыски с ответчика задолженности по пени, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.Вопрос: где горе-застройщик возьмет эти деньги?... Школу на Манеже вот уже третий год (!) «манежит» тамбовская организация ООО «Сталь-М». Эта организация была заведена мэрией в 2017 году сразу на несколько значимых городских объектов, но в связи с трагической смертью разбившихся на вертолете двух ее руководителей (гендиректора Александра Федосеева и его заместителя Ильи Надеждина) все липецкие проекты тамбовчан пошли наперекосяк: компания завалила сроки сдачи в эксплуатацию стадиона «Металлург», Липецкого городища, той же школы на улице 50 лет НЛМК.- Нам досталась площадка, на которой было невозможно строительство по проекту. Вместо нормального грунта на ней ил - тут болотистая местность, а также масса строительного и бытового мусора, который, как рассказали нам местные жители, свозили на этот пустырь десятилетиями. Другая проблема связана, очевидно, с ошибками проектантов: длина свай оказалась недостаточной, чтобы уплотнить грунт: они целиком проваливались под землю после нескольких ударов по ним. Поэтому пришлось изменять проект, используя более длинные сваи и увеличивать их число. Третье обстоятельство с задержкой строительства связано с тем, что фундамент здесь нужен монолитный, а не из сборного железобетона. Поэтому только на бетонирование понадобилось четыре месяца, - так осенью прошлого года объясняла задержки гендиректор тамбовской фирмы Анастасия Федосеева.В апреле этого года врио губернатора Игорь Артамонов взял объект под персональный контроль, хоть Анастасия Федосеева и заявила главе региона о том, что освоен уже 61% средств на общих строительно-монтажных работах, и сам объект готов на 73%.- Вы должны сдать школу к 15 июля, как это оговорено в контракте! - сказал Игорь Артамонов представителю заказчика, главному строителю мэрии Сергею Косинову.В итоге Сергей Косинов потерял работу. А сегодня Игорь Артамонов сообщил СМИ, что в его новой команде не будет места и Юрию Тарану, вице-губернатору, курировавшего сферу образования.