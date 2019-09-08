Сергей Токарев: «Решено еще не все»

Кандидат от КПРФ верит во второй тур выборов.

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Сергей Токарев (КПРФ) выступил перед журналистами в пресс-центре избирательной комиссии Липецкой области.



Отвечая на вопрос GOROD48 о данных экзитпола, напомним по ним Токарев занял второе место, кандидат на пост губернатора ответил, что надо дождаться официальных итогов подсчета голосов.



- Наш прогноз о борьбе между двумя кандидатами полностью подтвердился, - рассказал Сергей Токарев. - Мы усилии свои позиции в регионе и смогли мобилизовать ту часть общества, которая не голосовала. Провели честную избирательную кампанию. Нам не стыдно смотреть в глаза своему избирателю и еще рано говорить, о том чем эти выборы закончились.



- Второе место и так у нас будет, - продолжил Токарев. - Вопрос в том будет ли продолжение и второй тур. Мы должны понимать , что изначально все кандидаты находились в неравных условиях и говорить о честности всей избирательной кампании не приходится.



Кроме того, Сергей Токарев ответил на вопрос о возможной работе в администрации области если она будет предложена.





- На должность я не рассчитываю и на нее не соглашусь, я боролся не за должность, а за изменение социально-экономической политики в регионе.





