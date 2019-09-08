Политика

21 минуту назад

Сергей Токарев: «Решено еще не все»

7 661
#выборы главы региона
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Сергей Токарев: «Решено еще не все»

Кандидат от КПРФ верит во второй тур выборов.

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Сергей Токарев (КПРФ) выступил перед журналистами в пресс-центре избирательной комиссии Липецкой области.

Отвечая на вопрос GOROD48  о данных экзитпола, напомним по ним Токарев занял второе место, кандидат на пост губернатора ответил, что надо дождаться официальных итогов подсчета голосов.

- Наш прогноз о борьбе между двумя кандидатами полностью подтвердился, - рассказал Сергей Токарев. - Мы усилии свои позиции в регионе и смогли мобилизовать ту часть общества, которая не голосовала. Провели честную избирательную кампанию. Нам не стыдно смотреть в глаза своему избирателю и еще рано говорить, о том чем эти выборы закончились.

- Второе место и так у нас будет, - продолжил Токарев. - Вопрос в том будет ли продолжение и второй тур. Мы должны понимать , что изначально все кандидаты находились в неравных условиях и говорить о честности всей избирательной кампании не приходится.

Кроме того, Сергей Токарев ответил на вопрос о возможной работе в администрации области если она будет предложена.


- На должность я не рассчитываю и на нее не соглашусь, я боролся не за должность, а за изменение социально-экономической политики в регионе.  


7 661
#выборы главы региона
2

Комментарии (7)

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ЛИПА

2 минуты назад
не верю в результаты, а мои знакомые все голосовали за Артамонова. Кто такой Токарев, не видно, не слышно его.
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пенсионеру

4 минуты назад
памперсы научись одевать
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Иди козе в трещину,

5 минут назад
ПОЖИЛОЙ ПЕНСИОНЕР, старый путираст.
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не верю в результаты

5 минут назад
кого не спрашивал все за токарева, на лицо фадьсификация.
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Рождённый ползать

6 минут назад
Токарев, сам не веришь, что говоришь... Ты знаешь, что выиграл, и знаешь, как посчитает ГАСвыборы (читай: Алтухов). Хотя и ты, наверное, из их команды... Выкормыши Кремля, ненавистника народа русского и вообще российского.
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ПОЖИЛОЙ ПЕНСИОНЕР

6 минут назад
Молодой человек, Токарев!!! Научись в свои молодые года завязывать себе галстук , а потом уже выходи в прессу. Мамка с папкой видиме не проконтролировали, вот и вышел ослом на фото!
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Петр

6 минут назад
Токарев - мой кандидат!
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