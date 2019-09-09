Соперники Игоря Артамонова прокомментировали итоги выборов

Избирательная комиссия Липецкой области обрабатывает последние протоколы участковых комиссий по выборам главы Липецкой области. Их остались буквально единицы. На общий расклад подсчет последних голосов уже сильно не повлияет.

В Липецкой области в целом за Игоря Артамонова проголосовали, как мы уже сообщали, 67,27% избирателей.



На втором месте Сергей Токарев, его результат 20,06% голосов. Третье место у Ларисы Ксенофонтовой - 4,60% голосов. Четвертое место у Андрея Плотникова - 3,18% голосов. На пятом месте Андрей Григорьев -2,88% голосов.



Больше всех голосов действующий глава области Игорь Артамонов получил в Измалковском районе – 85,98%. Там же минимальный итог у основного оппонента Артамонова Сергей Токарева – всего 7,85% голосов.



Больше всех голосов кандидат от КПРФ Сергей Токарев получил в Краснинском районе - 23,90%. Там же меньше всего голосов получил Игорь Артамонов – 61,77%.



В Липецке за Игоря Артамонова по разным муниципальным районам отдали свои голоса от 54 до 57% избирателей, за Сергея Токарева – от 26 до 30%.



Сегодня утром конкуренты Игоря Артамонова прокомментировали итоги выборов.



- По последним самым свежим данным мы набрали 20 процентов, - заявил GOROD48 кандидат в губернаторы от КПРФ Сергей Токарев. - Конечно, итоговым результатом мы не удовлетворены, потому что рассчитывали на 2-й тур голосования (он был бы назначен, если бы ни один кандидат не получил поддержки половины избирателей, плюс один голос). Но нужно понимать специфику нынешней избирательной кампании, в которой кандидаты все-таки находились в неравных условиях. Есть и важные положительные моменты – например, мы усилили свое влияние в регионе. Нам удалось повернуть к себе целый пласт людей, которые и пришли за нас голосовать вчера. Это сознательная часть общества, которая понимает процессы, происходящие в регионе. Увы, пока таких людей не большинство. Кроме того, для меня, как для партийца, особенно важно, что в ходе избирательной кампании к нам пришли новые сторонники, среди которых было немало молодых людей, заявивших, что они готовы связать свое будущее с КПРФ. Это, наверное, самый положительный результат выборов и для меня, и для нашей партии. Борьбу мы не прекращаем, рук не опустим. Ближайшая цель – наращивать результат, бороться за то, чтобы социально-экономическая ситуация в регионе менялась в пользу большинства населения, а не в интересах узких групп состоятельных людей.



- Я, конечно, намерена продолжать политическую карьеру. Законотворчество мне нравится, это очень творческая деятельность, - сообщила Лариса Ксенофонтова, набравшая по итогам выборов около 4,6% голосов. - Свои результаты оцениваю позитивно, но двояко. С одной стороны, я боялась затеряться на фоне острой борьбы кандидатов от КПРФ и «Единой России», но с другой стороны, даже и на этом полигоне мне удалось собрать немало голосов. Хотела бы поблагодарить каждого, кто проголосовал за меня: каждый голос важен. Думаю, это доверие станет хорошим базисом на будущее, который удастся не только сохранить, но и нарастить



- Избирательная кампания — это не битва кошельков, а сражение идей, ярких выступлений, - продолжила Лариса Ксенофонтова. - Но важен и финансовый компонент, деньги в избирательной кампании лишними не бывают, и при скромном бюджете сложно противопоставить себя «тяжеловесам». Свою избирательную кампанию я вела открыто и честно, с уважением и к избирателям, и к конкурентам. Мне ни за что не стыдно. В целом, считаю, что день выборов прошел чисто, без каких-либо серьезных нарушений. Все было в рамках закона. Сейчас наше региональное отделение сконцентрируется на выборах в городской Совет (2020 год) и областной Совет (2021 год). И я, конечно, приложу максимальные усилия, чтобы помочь единомышленникам.



- Процент избирателей проголосовавших за меня (3,19%) - ожидаем для непрофессионального политика, - так прокомментировал результаты голосования кандидат в губернаторы Андрей Плотников. - Я в первый раз участвовал в выборах, меня мало кто знал. К тому же, шел от партии («Коммунистическая партия Коммунисты России»), которая не обладает такой популярностью как парламентские. Это хороший опыт. Не исключаю, что в будущем продолжу политическую деятельность. Впереди выборы в городской Совет депутатов. Что касается вчерашнего дня, то он прошел без инцидентов, которые можно было бы обсуждать. Цифры понятны. Их корректировка не изменила бы серьёзно ситуацию.



- За меня отдали голоса более 12 тысяч человек, целая дивизия. Это живые голоса, никак и ничем не купленные, не полученные рекламой и пропагандой, а заработанные только лишь реальными делами, - прокомментировал итог выборов кандидат в губернаторы от партии «Патриоты России» Андрей Григорьев. – Выборы прошли ровно, без эксцессов и нарушений. В такой большой кампании я принимал участие в первый раз, это бесценный опыт. С 2013 года я возглавляю региональное отделение партии «Патриоты России» и планирую продолжать заниматься общественной и политической деятельность и дальше, помогать простым людям. Власти нужна новая и свежая оппозиция, которая, в моем лице, не будет бояться открыто говорить о проблемах, и решать их.



