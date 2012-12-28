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сегодня, 09:40
7

Зять пинками, кулаками и стулом помял автомобиль тёщи

Мужчина во всём признался и даже возместил ущерб.

Разгневанный на 69-летнюю тёщу 29-летний зять решил выместить весь свой гнев на машине женщины. Происшествие записала камера наблюдения. Ущерб составил 156 тысяч рублей.

«Подозреваемый был задержан участковым. С его слов, мотивом преступления стал конфликт с бывшей супругой и тещей. Мужчина признался в содеянном и возместил ущерб. Отделом полиции № 4 возбуждены уголовные дела по части первой статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), cанкции которой — до двух лет лишения свободы», — сообщает mпресс-служба УМВД России по Липецкой области.
повреждение имущества
хулиганство
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
тема для размышления
6 минут назад
Эх, неправильно он мстил теще ! Надо было головой крушить автомобиль, тогда была бы ощутимая месть....
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мизантроп
14 минут назад
думать нужно, зачем женился
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гость
36 минут назад
Да . в начале был в белой футболке,а потом переоделся .думал его не узнают
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Ну это ж зять,
сегодня, 10:20
ну что с него взять??
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Мужчины
сегодня, 10:18
Будьте адекватными.Развод ещё не повод все крушить и мстить,жизнь прекрасна и она бывает непредсказуема.Переверните страницу жизни и живите без обид и злобы.
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А кто
сегодня, 10:08
На лавочке сидит пиво пьёт чего сидит ?
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Я
сегодня, 10:06
Какие отношения! И всё чинно и спокойно...
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