Зять пинками, кулаками и стулом помял автомобиль тёщи

Мужчина во всём признался и даже возместил ущерб.

Разгневанный на 69-летнюю тёщу 29-летний зять решил выместить весь свой гнев на машине женщины. Происшествие записала камера наблюдения. Ущерб составил 156 тысяч рублей.«Подозреваемый был задержан участковым. С его слов, мотивом преступления стал конфликт с бывшей супругой и тещей. Мужчина признался в содеянном и возместил ущерб. Отделом полиции № 4 возбуждены уголовные дела по части первой статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), cанкции которой — до двух лет лишения свободы», — сообщает mпресс-служба УМВД России по Липецкой области.