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Зять пинками, кулаками и стулом помял автомобиль тёщи
Мужчина во всём признался и даже возместил ущерб.
«Подозреваемый был задержан участковым. С его слов, мотивом преступления стал конфликт с бывшей супругой и тещей. Мужчина признался в содеянном и возместил ущерб. Отделом полиции № 4 возбуждены уголовные дела по части первой статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), cанкции которой — до двух лет лишения свободы», — сообщает mпресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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