Администрация области может полностью запретить торговлю пивом на розлив в жилых домах

Из 404 питейных заведений, действующих в регионе, в 157 имеются признаки нарушения требований СанПин.

Созданная в администрации Липецкой области рабочая группа по контролю деятельности пивных заведений подвела промежуточные итоги своей работы. Представители Роспотребнадзора, регионального управления потребительского рынка и надзорных органов представили результаты проверки пивбаров, на которые жаловались жители региона.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, с начала года в рабочую группу поступило 200 обращений от населения. Чаще всего высказывались претензии к несоблюдению пивными барами социальных и санитарных норм. К примеру, люди недовольны антисанитарией и шумом, которые влечёт за собой работа пивных на первых этажах многоквартирных домов. Также велика доля жалоб на торговлю спиртным на вынос.



Работа пивных была проверена. Установлено, что из 404 питейных заведений, действующих в регионе, в 157 имеются признаки нарушения требований СанПин. Возбуждено 136 дел об административных правонарушениях. 17 заведений закрыты, 22 – сменили формат работы с общественного питания на розничную торговлю.



Участники совещания, которое провёл врио главы региона Игорь Артамонов, обсудили меры, необходимые для дальнейшего регулирования деятельности пивных заведений. Особое внимание будет уделено розничной торговле алкогольной продукцией на первых этажах многоквартирных домов. В частности, рассматривается возможность введения полного запрета на продажу алкоголя в розлив для магазинов, расположенных в многоэтажках. Исключение будет сделано для организаций, предоставляющих услуги общественного питания. Сейчас разрабатывается единый стандарт деятельности подобных заведений. Он будет включать ряд требований. К примеру, наличие кухни, меню, посадочных мест.



Руководитель региона подчеркнул, что на сегодняшний день данная проблема не находит должного отклика со стороны правоохранительных органов, в связи с чем необходимо улучшить координацию деятельности органов и ведомств, осуществляющих контроль за реализацией слабоалкогольной продукции.

