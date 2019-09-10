Общество

сегодня, 17:02

Администрация области может полностью запретить торговлю пивом на розлив в жилых домах

48 1237
#пивные бары
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Администрация области может полностью запретить торговлю пивом на розлив в жилых домах

Из 404 питейных заведений, действующих в регионе, в 157 имеются признаки нарушения требований СанПин. 

Созданная в администрации Липецкой области рабочая группа по контролю деятельности пивных заведений подвела промежуточные итоги своей работы. Представители Роспотребнадзора, регионального управления потребительского рынка и надзорных органов представили результаты проверки пивбаров, на которые жаловались жители региона.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, с начала года в рабочую группу поступило 200 обращений от населения. Чаще всего высказывались претензии к несоблюдению пивными барами социальных и санитарных норм. К примеру, люди недовольны антисанитарией и шумом, которые влечёт за собой работа пивных на первых этажах многоквартирных домов. Также велика доля жалоб на торговлю спиртным на вынос.

Работа пивных была проверена. Установлено, что из 404 питейных заведений, действующих в регионе, в 157 имеются признаки нарушения требований СанПин. Возбуждено 136 дел об административных правонарушениях. 17 заведений закрыты, 22 – сменили формат работы с общественного питания на розничную торговлю.

Участники совещания, которое провёл врио главы региона Игорь Артамонов, обсудили меры, необходимые для дальнейшего регулирования деятельности пивных заведений. Особое внимание будет уделено розничной торговле алкогольной продукцией на первых этажах многоквартирных домов. В частности, рассматривается возможность введения полного запрета на продажу алкоголя в розлив для магазинов, расположенных в многоэтажках. Исключение будет сделано для организаций, предоставляющих услуги общественного питания. Сейчас разрабатывается единый стандарт деятельности подобных заведений. Он будет включать ряд требований. К примеру, наличие кухни, меню, посадочных мест.

Руководитель региона подчеркнул, что на сегодняшний день данная проблема не находит должного отклика со стороны правоохранительных органов, в связи с чем необходимо улучшить координацию деятельности органов и ведомств, осуществляющих контроль за реализацией слабоалкогольной продукции.
48 1237
#пивные бары
4

Комментарии (48)

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всегда повторяйте эти три слова

3 минуты назад
Перри Мейсон, сверхчеловек.
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на визитке три слова

3 минуты назад
Перри Мейсон, сверхчеловек.
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возвышается над всей ВСЕЛЕННОЙ

4 минуты назад
Перри Мейсон, сверхчеловек.
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силикатный

5 минут назад
наконец-то закроют незаконный пункт продажи пива на астраханской д15-а.дробь1.все зассали вокруг алкаши.дети смотрят на пьянку.......
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и зазвонят все телефоны

5 минут назад
Перри Мейсон, сверхчеловек.
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ответ очевиден

6 минут назад
Перри Мейсон, сверхчеловек.
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Алкашисуки

8 минут назад
Их обязаны закрыть в жильх домах!А кто нарушил правила торговли штрафовать БЕСПРЕДЕЛЬНО до последних трусов.Вытрезвители открытьи ЛТП.НАДОЕЛО ХОДИТЬ ПО ОБОССАНЫМ ПОДЬЕЗДАМ, СЛУШАТЬ МАТЫ ПОД ОКНАМИ И БУТЫЛКИ ВЕЗДЕ.Особо репрессии к Дровам беспредельные рожи ,сан книжек в наличии через одного,пиво тухлое,от рыбы расстройство желудка.
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Гость

17 минут назад
То пиво которым сейчас торгуют.. То не пиво, особенно в стекле и жести, и по хорошему эту гадость надо вообще запретить к продаже
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Перри Мейсон

18 минут назад
Хватит кошмарить бизнес!
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Гость

19 минут назад
Если пациэнт умрёт от сивухи, то затем нужнен такой пациэнт? Думать нужно ширще и соображать больше
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