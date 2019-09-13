Политика
26 минут назад
Игорь Артамонов произнес клятву в театре, а в него вошел как Путин в Кремль - в одиночестве
4 395
Приведение к присяге нового губернатора отличалось от подобной церемонии пятилетней давности.
Пять лет назад на губернаторских выборах в Липецкой области победу одержал действующий глава региона. В сентябре 2014-го за новый (пятый подряд!) срок Олега Королева проголосовали при явке в 47,5% избирателей 81,83% липчан. В минувшее воскресенье выдвинутому партией «Единая Россия» врио главы администрации области Игоря Артамонова, прожившего в области 11 месяцев, голоса отдали 67,27% липчан при явке в 47,1%.
Олег Королев постоянно вступал в должность в одном и том же месте - в большом зале администрации области, где проходят сессии областного Совета. Игорь Артамонов для своей присяги выбрал областной театр драмы им. Льва Толстого. В театр четвертый по счету после Геннадия Купцова, Михаила Наролина и Олега Королева глава региона вошел как Путин в Кремль - в гордом одиночестве (подъем по лестнице Театрального спуска был записан заранее с использованием квадрокоптера).
На всех инаугурациях Олега Королева гости торжественных мероприятий приветствовали его стоя продолжительными аплодисментами, а Игорю Артамонову хлопали в ладоши сидя в удобных театральных креслах.
Примечательно, что почетные гости всегда несли Олегу Королеву охапки цветов и разнообразные подарки вплоть до «курицы, несущей золотые яйца», а Игорю Артамонову не принесли и букета - очевидно, новый губернатор не склонен к подношениям и славословию (напомним, что на инаугурации 2010 года тогда еще владелица агрохолдинга «Трио» Евгения Уваркина произнесла самую запоминающуюся речь: «Нас услышал Господь Бог, и президент Российской Федерации оставил вас нашим губернатором»). Кстати, гости инаугурации-2014 потратили на славословия в адрес Олега Королева без малого час времени, а сегодняшние приветственные речи не затянулись и на 15 минут.
А вот что на инаугурациях было общего: и Олега Королева, и Игоря Артамонова приветствовали лица духовного звания.
- Если дерево будем сажать каждый год, то не принесет это дерево плода. Олег Петрович остался здесь, чтобы приносить нам плоды добра счастья и любви, - сказал девять лет назад Владыка Никон.
- Наша Липецкая область по православию входит в число пяти областей, - заметил митрополит пять лет назад в своей следующей обращенной к главе региона приветственной речи. - Вы очень много сделали для восстановления церквей. Мы поздравляем вас, что Вы - с нами. Мы будем ожидать от вас плоды ваших добрых дел.
- Когда светит солнце, его лучи согревают людей, - сказал Арсений, новый митрополит Липецкий и Елецкий, сменивший в этом году Никона (но солнце - это не Игорь Артамонов, если что, а патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. - Прим. Игорь Луговой).
Митрополит Арсений зачитал приветственное слово патриарха, которое, скорее всего, было штамповкой (в минувшее воскресенье выборы глав субъектов помимо Липецкой области прошли еще в 18 субъектах РФ):
- Вы зарекомендовали себя целеустремленным человеком, эффективным руководителем. Надеясь, что приобретенный опыт станет подспорьем во вверенном Вам регионе. Липецкая метрополия и вся Православная Церковь готовы на взаимодействие с вами и впредь будет прилагать усилия для утверждения в жизни современников непреходящих духовных и нравственных ценностей. Желаю вам крепости сил, помощи Божьей, успехов в предстоящем ответственном служении.
В отличие от своего предшественника, говорившего велеречиво и много, Игорь Артамонов использовал короткие рубленые фразы как его первый работодатель Владимир Путин. Сравните.
- Очень символично, что вступление в должность проходит на вторые сутки после Госсовета, где Путин заявил о новом политическом курсе страны, ее мессианстве. Главное - сплочение нации. После Олимпиады, после возвращения Крыма домой, после подъема России во всех составляющих. Вступая в должность, заявляю, что Липецкая область к этому рывку подходит сплоченной нравственно, интеллектуально. Кого только не спасал русский солдат, офицер, гражданин! И так - всю тысячу лет. Здесь собрался такой замечательный сонм разных людей, которые хотят обеспечить жизнь своих семей, малой и большой Родины.., - это Олег Королев в 2014-м.
- Хочу поблагодарить всех, кто 8 сентября пришел на выборы и поддержал курс на дальнейшее развитие нашей области. Спасибо команде, которая помогала мне все эти 11 месяцев. Я благодарен президенту нашей страны, который доверил мне управление регионом. Большое спасибо моей семье, моей супруге, моим детям, которые поддерживали меня все это время. Многое нам удалось решить. Впереди - много других задач. Мы должны сосредоточиться на развитии экономики нашей области, на создании рабочих мест Одной из самых больших задач - проблема низкой заработной платы. Доходы населения будут нашим приоритетом. Большое внимание будет уделено медицине - мы продолжим финансирование бюджетной сферы. Экология. Тема чистого воздуха, чистой воды, обращения с отходами - это будущее наших детей.., - это сегодняшний Игорь Артамонов.
Игорь Луговой
Олег Королев постоянно вступал в должность в одном и том же месте - в большом зале администрации области, где проходят сессии областного Совета. Игорь Артамонов для своей присяги выбрал областной театр драмы им. Льва Толстого. В театр четвертый по счету после Геннадия Купцова, Михаила Наролина и Олега Королева глава региона вошел как Путин в Кремль - в гордом одиночестве (подъем по лестнице Театрального спуска был записан заранее с использованием квадрокоптера).
На всех инаугурациях Олега Королева гости торжественных мероприятий приветствовали его стоя продолжительными аплодисментами, а Игорю Артамонову хлопали в ладоши сидя в удобных театральных креслах.
Примечательно, что почетные гости всегда несли Олегу Королеву охапки цветов и разнообразные подарки вплоть до «курицы, несущей золотые яйца», а Игорю Артамонову не принесли и букета - очевидно, новый губернатор не склонен к подношениям и славословию (напомним, что на инаугурации 2010 года тогда еще владелица агрохолдинга «Трио» Евгения Уваркина произнесла самую запоминающуюся речь: «Нас услышал Господь Бог, и президент Российской Федерации оставил вас нашим губернатором»). Кстати, гости инаугурации-2014 потратили на славословия в адрес Олега Королева без малого час времени, а сегодняшние приветственные речи не затянулись и на 15 минут.
А вот что на инаугурациях было общего: и Олега Королева, и Игоря Артамонова приветствовали лица духовного звания.
- Если дерево будем сажать каждый год, то не принесет это дерево плода. Олег Петрович остался здесь, чтобы приносить нам плоды добра счастья и любви, - сказал девять лет назад Владыка Никон.
- Наша Липецкая область по православию входит в число пяти областей, - заметил митрополит пять лет назад в своей следующей обращенной к главе региона приветственной речи. - Вы очень много сделали для восстановления церквей. Мы поздравляем вас, что Вы - с нами. Мы будем ожидать от вас плоды ваших добрых дел.
- Когда светит солнце, его лучи согревают людей, - сказал Арсений, новый митрополит Липецкий и Елецкий, сменивший в этом году Никона (но солнце - это не Игорь Артамонов, если что, а патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. - Прим. Игорь Луговой).
Митрополит Арсений зачитал приветственное слово патриарха, которое, скорее всего, было штамповкой (в минувшее воскресенье выборы глав субъектов помимо Липецкой области прошли еще в 18 субъектах РФ):
- Вы зарекомендовали себя целеустремленным человеком, эффективным руководителем. Надеясь, что приобретенный опыт станет подспорьем во вверенном Вам регионе. Липецкая метрополия и вся Православная Церковь готовы на взаимодействие с вами и впредь будет прилагать усилия для утверждения в жизни современников непреходящих духовных и нравственных ценностей. Желаю вам крепости сил, помощи Божьей, успехов в предстоящем ответственном служении.
В отличие от своего предшественника, говорившего велеречиво и много, Игорь Артамонов использовал короткие рубленые фразы как его первый работодатель Владимир Путин. Сравните.
- Очень символично, что вступление в должность проходит на вторые сутки после Госсовета, где Путин заявил о новом политическом курсе страны, ее мессианстве. Главное - сплочение нации. После Олимпиады, после возвращения Крыма домой, после подъема России во всех составляющих. Вступая в должность, заявляю, что Липецкая область к этому рывку подходит сплоченной нравственно, интеллектуально. Кого только не спасал русский солдат, офицер, гражданин! И так - всю тысячу лет. Здесь собрался такой замечательный сонм разных людей, которые хотят обеспечить жизнь своих семей, малой и большой Родины.., - это Олег Королев в 2014-м.
- Хочу поблагодарить всех, кто 8 сентября пришел на выборы и поддержал курс на дальнейшее развитие нашей области. Спасибо команде, которая помогала мне все эти 11 месяцев. Я благодарен президенту нашей страны, который доверил мне управление регионом. Большое спасибо моей семье, моей супруге, моим детям, которые поддерживали меня все это время. Многое нам удалось решить. Впереди - много других задач. Мы должны сосредоточиться на развитии экономики нашей области, на создании рабочих мест Одной из самых больших задач - проблема низкой заработной платы. Доходы населения будут нашим приоритетом. Большое внимание будет уделено медицине - мы продолжим финансирование бюджетной сферы. Экология. Тема чистого воздуха, чистой воды, обращения с отходами - это будущее наших детей.., - это сегодняшний Игорь Артамонов.
Игорь Луговой
4 395
Перри Мейсон
1111
Сосед
Анна