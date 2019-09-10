сегодня, 09:55
Михаил Молоканов ушел в отставку
По данным GOROD48, соответствующий Указ президента РФ вот уже два дня кочует по мессенджерам чиновников областной администрации.
Родившийся в 1970 году Михаил Молоканов возглавил липецкую полицию в последний день 2014 года по указу Владимира Путина. До этого назначения генерал-майор работал заместителем начальника Главного управления министерства внутренних Российской Федерации по Волгоградской области-начальником полиции.
Новый начальник УМВД РФ по Липецкой области сменил ушедшего в отставку в ноябре 2014 года одиозного предшественника, генерал-майора Юрия Декасова. Менее чем через месяц после своего назначения Молоканов освободил от занимаемой должности руководителя отдела собственной безопасности подполковника Александра Кобеляцкого. Таким образом, новый руководитель липецкой полиции начал перестановку кадров с ведомства, работу которого знал назубок (Михаил Молоканов долгое время проработал в ОСБ УМВД РФ по Волгоградской области). На первой же своей пресс-конференции Молоканов назвал Липецк «кумовским городом».
- В семье не без урода, - с этих слов Михаил Молоканов начал отвечать на вопрос GOROD48 о стиле и методах руководства команды своего предшественника, которую называли «калининградской». - Я не буду говорить ничего плохого о предыдущем руководстве. На то есть департамент собственной безопасности МВД, есть уголовные дела, которые расследует Следственный комитет, суды. Но я первым делом уволил начальника ОСБ и его заместителя. То, что случилось, во многом вина этих людей. Они должны были предостерегать своего руководителя от того, что он делал неправильно. Надо мной, например, в Волгоградской области было шесть начальников. И никто не сказал, что я что-то делал неправильно, хотя всех их я о чем-то предупреждал. Я старался работать на опережение. Эти же люди свою задачу не выполнили.
- Скажу так: казино работали не без участия сотрудников полиции, - не стал уходить от ответа на другой вопрос GOROD48 о процветавшем при Юрии Декасове незаконном игровом бизнесе в Липецке. - В настоящий момент задержаны двое полицейских, против которых собраны весомые доказательства. Есть материал еще на некоторых сотрудников. И еще: мы ведем работу по профилактике. Ведь это как гидра - отрубаешь одну голову, а на ее месте вырастают две. Но если раньше кто-то, возможно, делал какие-то поползновения, то сейчас все начинают понимать, что в итоге выйдет себе дороже.
Говоря о борьбе с экономической преступностью, Михаил Молоканов заметил, что этот блок в составе УМВД РФ по Липецкой области ему достался обезглавленным, недееспособным, ничего не делавшим в плане борьбы с коррупцией.
Итак, начало было хорошим. Но продолжение - так себе. Никаких суперподвижек в борьбе с коррупцией по линии МВД в регионе не случилось (все громкие дела - бывшего гендиректора ЛИКа Валерия Клевцова, начальника областного управления имущественных и земельных отношений Ольги Крючковой, братьев Петровых (машиностроительный бизнес) возбуждал Следственный комитет по материалам ФСБ). Более того, Михаил Молоканов запомнился длительной борьбой с начальником УМВД РФ по Липецку Олегом Паниотой, которого он долгое время скандально отправлял в отставку. Также полиция отметилась нашумевшими елецкими историями, о которых рассказал на сессии областного Совета депутат Павел Евграфов (связанными с драками в кафе «КараКум» и ночном клубе «Ригель»). Свой спич Павел Евграфов закончил так: «Получается, мы все должны купить по пистолету и сами себя защищать?»
С другой стороны, сотрудники липецкой полиции при Молоканове не были замечены в бандитизме, преступлениях против половой неприкосновенности, нарушениях прав человека.
Кто станет сменщиком Михаила Молоканова, пока не известно. Функции начальника УМВД РФ по Липецкой области исполняет его первый заместитель Александр Мельниченко.
гость
гость
ППС
Гость
?
Дд
Какие мерзкие сейчас люди...
Что толку
Ёпанчин
Привет от первой