Юрий Алтухов: Выборы в Липецкой области прошли лучше, чем в Швейцарии

Глава облизбиркома назвал прошедшие выборы "беспрецедентными по открытости".



Сразу же после закрытия избирательных участков в пресс-центр облизбиркома пришёл её глава Юрий Алтухов.



- Приятно отметить высокую гражданскую позицию жителей Липецкой области. Погода способствовала явке. Более 40 300 человек составила явка избирателей. Почти на 1,5% выше, чем пять лет назад, - сообщил председатель облизбиркома.



- Нарушений по-сути не поступило. Я могу сказать, что на результаты выборов это не повлияет. Три бюллетеня в Чаплыгинском районе, которые пытались подбросить по словам наблюдателей, в урну для голосования, опечатаны. Слава Богу, эксцессов не произошло. А это самый важный итог выборов, - заявил Юрий Алтухов.



Юрий Алтухов заметил, что в "избирательную компанию нужно верить".



- В ЦИКе дали понять, что выборы в Липецкой области прозрачно. Высокую оценку дал наблюдатель из Швейцарии. Мол, таких выборов никогда не было в Швейцарии, - сказал председатель облизбиркома.

