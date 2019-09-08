Политика

36 минут назад

Юрий Алтухов: Выборы в Липецкой области прошли лучше, чем в Швейцарии

14 1135
#выборы главы региона
1
Юрий Алтухов: Выборы в Липецкой области прошли лучше, чем в Швейцарии

Глава облизбиркома назвал прошедшие выборы "беспрецедентными по открытости". 

Сразу же после закрытия избирательных участков в пресс-центр облизбиркома пришёл её глава Юрий Алтухов. 

- Приятно отметить высокую гражданскую позицию жителей Липецкой области. Погода способствовала явке. Более 40 300 человек составила явка избирателей. Почти на 1,5% выше, чем пять лет назад, - сообщил председатель облизбиркома.

- Нарушений по-сути не поступило. Я могу сказать, что на результаты выборов это не повлияет. Три бюллетеня в Чаплыгинском районе, которые пытались подбросить по словам наблюдателей, в урну для голосования, опечатаны. Слава Богу,  эксцессов не произошло. А это самый важный итог выборов, - заявил Юрий Алтухов.

Юрий Алтухов заметил, что в "избирательную компанию нужно верить". 

- В ЦИКе дали понять, что выборы в Липецкой области прозрачно. Высокую оценку дал наблюдатель из Швейцарии. Мол, таких выборов никогда не было в Швейцарии, - сказал председатель облизбиркома.
14 1135
#выборы главы региона
1

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Баба Яга

1 минуту назад
Какой-то ноунейм, И правильно делают, чтобы сами решали. А то назначение - плохо, выборы - не пойду... На кого потом обижаться?
ответить

Пенсионер

5 минут назад
Последние годы наблюдаю как жители Липецка из пьяного быдла ( скота ) постепенно превращаются в граждан в здоровую нацию !
ответить

ну так

7 минут назад
всех обязали проголосовать и отзвониться до 12......
ответить

Какой-то ноунейм

7 минут назад
так явка такая потому что заставляют на работе заставляют идти :/
ответить

306

13 минут назад
выборы прошли пора повышать проезд
ответить

Это означает что власть и народ оторваны друг

14 минут назад
Скептик, от друга! Очень очень! Живут в разных мирах)))
ответить

Нуну

15 минут назад
Теперь берегитесь, вам покажут , что такое у власти сбербанк, липецкие идиоты за что боролись на то инапоролись
ответить

Скептик

16 минут назад
Когда единороссы введут крепостное право, и люди станут скотом, то результаты голосования будут примерно такими же.
ответить

Липецкий кантон

16 минут назад
когда жить будем как в Швейцарии
ответить

Из миллиона

18 минут назад
Жителей Липецкой области-прогалосило 40300 человек? Офигеть!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Сергей Токарев: «Решено еще не все»
#выборы главы региона
7
Сергей Токарев: «Решено еще не все»

20 минут назад

Политика
Лариса Ксенофонтова: «Надеюсь на лучшие результаты на следующих выбора»
#выборы главы региона
3
Лариса Ксенофонтова: «Надеюсь на лучшие результаты на следующих выбора»

27 минут назад

Политика
Данные экзит-пол: на выборах главы администрации Липецкой области лидирует Игорь Артамонов
#выборы главы
69
Данные экзит-пол: на выборах главы администрации Липецкой области лидирует Игорь Артамонов

56 минут назад

Политика
Последний избиратель пришел голосовать за 17 минут до закрытия участка
#выборы главы региона
5
Последний избиратель пришел голосовать за 17 минут до закрытия участка

сегодня, 19:54

Политика
В Липецкой области проголосовали 40,33% избирателей
#выборы главы
1
В Липецкой области проголосовали 40,33% избирателей

сегодня, 18:27

Политика
К 15.00 проголосовали 31,66% избирателей Липецкой области
#выборы главы региона
4
К 15.00 проголосовали 31,66% избирателей Липецкой области

сегодня, 15:34

Политика