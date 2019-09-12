Общество

58 минут назад

В новой команде Игоря Артамонова не нашлось места Юрию Тарану

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#Игорь Артамонов #кадры
В новой команде Игоря Артамонова не нашлось места Юрию Тарану

Возможно, глава региона не возобновит договорные отношения еще с двумя своими заместителями.

По Уставу Липецкой области глава администрации региона вступает в должность с момента принесения присяги на верность народу, Конституции Российской Федерации и Уставу Липецкой области Российской Федерации. Это случится завтра в государственном академическом театра драмы имени Л.Н. Толстого.

Сразу же после присяги Игорь Артамонов либо возобновит, либо прекратит трудовые отношения со своими заместителями. Как стало известно GOROD48, в новой команде губернатора не найдется места Юрию Тарану, куратору дошкольного, общего, среднего и профессионального образования, культуры и искусства, физической культуры, спорта и туризма. Считается, что его выбила из седла история со школой на Манеже в Липецке, которую строят вот уже третий год - ее должны были сдать в эксплуатацию 1 сентября, но свои двери она откроет через год.

Также в кулуарах областной администрации шепчутся о том, что из числа вице-губернаторов выпадет Александр Никонов, отвечающий за вопросы обеспечения деятельности главы администрации Липецкой области и администрации Липецкой области, мобилизационной подготовки, организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (его полномочия последовательно урезались Игорем Артамоновым в то время, когда глава региона носил приставку «врио»). Говорят, что желает оставить должность Вячеслав Щеглеватых, курирующий сферу финансов, налогообложения, контроля и регулирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Липецкой области. «Доработаю до принятия областного бюджета на 2020 год и уйду», - будто бы говорит своим подчиненным этот руководитель.

Сейчас в штате областной администрации - 10 заместителей главы региона.

На апрельском фото: Игорь Артамонов и Юрий Таран на стройплощадке злосчастной школы на улице 50 лет НЛМК 
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#Игорь Артамонов #кадры

Комментарии (40)

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гость

1 минуту назад
Гость, Дом культуры посыпался через полгода после открытия. КТО ВИНОВАТ ? Заметим, что строительство Дома культуры обошлось бюджету в 13,6 миллиона рублей.
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Епт

1 минуту назад
Лозунги в СССР: "Америка катится в пропасть!" + "Догоним и перегоним Америку!" Сказали и сделали: догнали и перегнали! Лозунги на ТВ сейчас: "Америка катится в пропасть!" + "Украина катится в пропасть!" + "Европа катится в пропасть!" Если перегоним сейчас, то про лозунги ЗАВТРА можно будет забыть - некому будет перегонять!
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Давно пора

1 минуту назад
убрать с Соборной всю эту шваль Королевских прихлебателей. Пусть наберет молодых умных людей . Они будут работать как надо. И что-бы вы тут не писали -комментаторы диванные, город становится чище и лучше. А теперь Фас!!!
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Гость

7 минут назад
Почитаешь комментарии,все нищие,голодные,босые....а ведь суки пишите то не пером гусиным на говеной бумаге,на ноутбуке дорогом или компе,а под окном квартиры машинка стоит???и все вокруг виноваты,ну * ,все,от соседа до Путина,а то что сам говно за собой не убираешь,не работаешь...я не виноват...все путин,артамонов и соседи....с себя начните,а потом смотрите за другими,а то все по принципу,ничего,что у меня ни хрена нет,зато у соседа корова сдохла...
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Маруся

7 минут назад
Красный перец чили, а что, ты так за Тарана заступаешься? Эти чтоли не хапали во главе с Олежиком???? А то такое ощущение, что до Артамонова у нас тут золотой век был В Липецке, люди кристальной совести, кого ни пни - одни алмазы, а теперь что воете? Кадры бесценные уходят?
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гость

10 минут назад
Алексей. А, Смешно............
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гость

11 минут назад
Сейчас, Это было бы и не плохо.
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Алексей. А

12 минут назад
Просто Московская область решила расшириться)) скоро будем зарплату и пенсию как в Москве получать)
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гость

13 минут назад
Буревестник, А, что ли, ему кто-то такие задачи поставил? Какие конюшни очищать? Вы же знаете, чей это человек.
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Как же ты будешь присягать !?

13 минут назад
Наверное на фене , ты же ворюга !.
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