В новой команде Игоря Артамонова не нашлось места Юрию Тарану

Возможно, глава региона не возобновит договорные отношения еще с двумя своими заместителями.

По Уставу Липецкой области глава администрации региона вступает в должность с момента принесения присяги на верность народу, Конституции Российской Федерации и Уставу Липецкой области Российской Федерации. Это случится завтра в государственном академическом театра драмы имени Л.Н. Толстого.



Сразу же после присяги Игорь Артамонов либо возобновит, либо прекратит трудовые отношения со своими заместителями. Как стало известно GOROD48, в новой команде губернатора не найдется места Юрию Тарану, куратору дошкольного, общего, среднего и профессионального образования, культуры и искусства, физической культуры, спорта и туризма. Считается, что его выбила из седла история со школой на Манеже в Липецке, которую строят вот уже третий год - ее должны были сдать в эксплуатацию 1 сентября, но свои двери она откроет через год.



Также в кулуарах областной администрации шепчутся о том, что из числа вице-губернаторов выпадет Александр Никонов, отвечающий за вопросы обеспечения деятельности главы администрации Липецкой области и администрации Липецкой области, мобилизационной подготовки, организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (его полномочия последовательно урезались Игорем Артамоновым в то время, когда глава региона носил приставку «врио»). Говорят, что желает оставить должность Вячеслав Щеглеватых, курирующий сферу финансов, налогообложения, контроля и регулирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Липецкой области. «Доработаю до принятия областного бюджета на 2020 год и уйду», - будто бы говорит своим подчиненным этот руководитель.



Сейчас в штате областной администрации - 10 заместителей главы региона.



На апрельском фото: Игорь Артамонов и Юрий Таран на стройплощадке злосчастной школы на улице 50 лет НЛМК

