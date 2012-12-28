«Знакомство с Голощаповым»: разговор во дворе и экскурсия по подъездам

24 июня в одном из самых больших дворов в 27-м микрорайоне Липецка — домов на Кривенкова, 9, 7А и Катукова, 37А, 39, 39А, 41 и 43 прошла встреча c начальником шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артёмом Голощаповым. На ней обсуждали предложения жителей по благоустройству, брали на карандаш локальные проблемы.



Вместе с Голощаповым на встречу пришел его коллега по команде НЛМК Александр Мишин — начальник цеха по ремонту металлургического оборудования НЛМК - крупнейшего цеха на комбинате. Также ответы на вопросы давал и руководитель обслуживающей эти дома «управляшки» Сергей Девличаров.— Часть проблем и задач по вашим домам я знаю, мы их обсуждали на стратегических сессиях, которые мы проводим в рамках проекта Клуба городского жителя, но я хочу увидеть и услышать все на месте, — сказал Артем Голощапов в начале разговора.Вопросов было много. Жители домов на Катукова, 43 и Кривенкова, 7А в прошлом году стали участниками муниципальной программы «Мой двор» и благоустроили свою территорию. Но не до конца: на детской площадке до сих пор не установлены скамейки.— Подрядчик для установки скамеек уже выбирается, — сообщил Артём Голощапов.По этой детской площадке был и еще один вопрос: она не окашивается и, по словам молодых мам, «заросла бурьяном по пояс». На днях по команде Голощапова ее привели в порядок.Также жителей интересовало, когда отремонтируют отмостку c торца дома на Кривенкова, 9, а также методика расчета платы за ОДН в доме №39А по улице Катукова. Кроме того, люди пожаловались на немытые окна в подъезде дома на Кривенкова, 7А. Все эти жалобы директор УК Давлетьяров тщательно фиксировал вместе с адресами и телефонами заявителей.— Сложность в том, что раньше этими домами занималась УК «Новолипецкая», не так давно её сменила УК «Липецк-Град». Накопившееся «хвосты» быстро не исправить. Как я понял, начали с инженерных сетей в подвалах. Надо, чтобы весь график работ, в том числе ремонтов подъездов, знали жители, и чтобы его корректировали с учётом наиболее актуальных и острых запросов. Так, например, уже известно, что в августе запланирован ремонт подъездов в доме №7А по улице Кривенкова, до этого там белили только первые этажи, — рассказал Артём Голощапов.Каждый раз не рады дождю и в доме на Катукова, 41 — его жильцы уверяют, что лужа образуется даже не на входе, а в самом подъезде. Жители этого же дома просили благоустроить аллею к школе — хотя бы ее осветить. Все эти наказы будут переадресованы в департамент развития территории и так или иначе учтены при формировании бюджета Липецка на следующий год — обычно его обсуждают в ноябре.Есть жалобы на два колодца — разрушенный колодец связи и затопленый колодец за домом на Кривенкова 7А.— По первому колодцу я уже сделал запрос оператору, а по второму держу прямую связь с главным инженером компании «РВК-Липецк». С его слов, работы по нему уже включены в график работ компании, — сказал Артём Голощапов.По завершении встречи во дворе Артёма Голощапова пригласили на две «экскурсии» — по первому и второму подъездам дома №9 по улице Кривенкова. Некоторые вопросы жителей этих подъездов, в частности по осыпавшейся побелке и отваливающейся краске на стенах, проваленному потолку у входа в лифт будут также решать с управляющей компанией.— Многие жители вкладывают в свои дома и дворы всю душу: сами разбивают палисадники, сажают цветы и кусты, порой даже подъезды сами подметают и моют. Люди исправно платят деньги за содержание и ремонт жилья и имеют право требовать надлежащей работы со стороны управляющей компании, — подытожил встречу Артём Голощапов.