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Областное «дерби» с нефутбольным счётом
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47 минут назад

Областное «дерби» с нефутбольным счётом

Дублёры «Металлурга» начали неделю с победы, сегодня проиграли, а в пятницу у них третий матч.

Только что в Ельце завершился перенесённый матч 7-го тура СФФ «Центр». Страсти в матче ФК «Елец» и дубля «Металлурга» хлестали через край, защитник хозяев Сергей Немченко умудрился получить желтую карточку уже после окончания игры за неспортивное поведение. Но на поле всё оказалось однозначно: хозяева победили – 6:1.

Уже на 8-й минуте ельчане заработали пенальти, который реализовал их лучший бомбардир Игорь Рогованов. Затем на 20-й минуте 19-летний «сталевар» Егор Яковлев сравнял счёт. Но на этом успехи липчан завершились. В первом тайме в их воротах побывали ещё два мяча, во втором – три. В итоге Рогованов и Виктор Кравченко оформили по «дублю», Марат Гафаров и Владимир Сотников забили по одному голу.

«Елец», который тренирует Владимир Рогачёв, более 10 лет отработавший ассистентом в «Металлурге», занимает 5-е место в Восточной группе. «Металлург-М» идёт на 8-м месте.

Липчанам на этой неделе наконец-то удалось покинуть нижнюю строчку за счёт победы в домашней игре над «Рязанью-2» - 3:1. «Дубль» на счету Вадима Ролдугина (в т.ч. мяч с пенальти), гол Константина Комаревцева. Теперь у юных «сталеваров» стало 7 очков, они опережают резервистов курского «Авангарда» и воронежского «Факела».

В пятницу, 27 июня, команда Сергея Хрипункова проведёт уже третью (!) игру на текущей неделе – дома с «Академией футбола» (Тамбов). Начало в 13:00.
Футбол
«Металлург-М»
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