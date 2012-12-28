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Спорт
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47 минут назад
Областное «дерби» с нефутбольным счётом
Дублёры «Металлурга» начали неделю с победы, сегодня проиграли, а в пятницу у них третий матч.
Только что в Ельце завершился перенесённый матч 7-го тура СФФ «Центр». Страсти в матче ФК «Елец» и дубля «Металлурга» хлестали через край, защитник хозяев Сергей Немченко умудрился получить желтую карточку уже после окончания игры за неспортивное поведение. Но на поле всё оказалось однозначно: хозяева победили – 6:1.
«Елец», который тренирует Владимир Рогачёв, более 10 лет отработавший ассистентом в «Металлурге», занимает 5-е место в Восточной группе. «Металлург-М» идёт на 8-м месте.
Липчанам на этой неделе наконец-то удалось покинуть нижнюю строчку за счёт победы в домашней игре над «Рязанью-2» - 3:1. «Дубль» на счету Вадима Ролдугина (в т.ч. мяч с пенальти), гол Константина Комаревцева. Теперь у юных «сталеваров» стало 7 очков, они опережают резервистов курского «Авангарда» и воронежского «Факела».
В пятницу, 27 июня, команда Сергея Хрипункова проведёт уже третью (!) игру на текущей неделе – дома с «Академией футбола» (Тамбов). Начало в 13:00.
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