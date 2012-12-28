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Происшествия
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сегодня, 14:22
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40-летний ельчанин майнил криптовалюту в погребе и гараже
Мужчина задержан.
«Установлено, что мужчина организовал ферму по добыче криптовалюты, которая потребляла электроэнергию, минуя приборы учёта. Одну часть майнингового оборудования он разместил в своём гараже, а другую в замаскированном под погреб подземном помещении, стены которого были изготовлены из монолитного бетона. Полицейскими изъято 25 установок, незаконно подключённых к электросетям, а также роутеры, компьютеры, телефоны и другие улики. Факты безучетного потребления электроэнергии были выявлены при взаимодействии с представителями блока безопасности филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго». Предварительный ущерб, причинённый организации, превысил 6,1 миллиона рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ. Расследование продолжается.
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