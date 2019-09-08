Политика

58 минут назад

Данные экзит-пол: на выборах главы администрации Липецкой области лидирует Игорь Артамонов

70 3635
#выборы главы
7
Данные экзит-пол: на выборах главы администрации Липецкой области лидирует Игорь Артамонов

По данным опросов, проведенных на выходах из избирательных участков области, выдвиженец «Единой России» набрал 72,4 % голосов. 

Данные экзит-полов, проведенных штабом одного из кандидатов в губернаторы, свидетельствуют, что за врио главы Липецкой области Игоря Артамонова проголосовали 72,4% опрошенных избирателей. Второе место с большим отрывом занял кандидат от КПРФ: о том, что они проголосовали за Сергея Токарева рассказали 18,4% пришедших на выборы жителей области. Третье место в опросе - за кандидатом от «Справедливой России» Ларисой Ксенофонтовой (о голосовании за этого кандидата рассказали 3,4% опрошенных избирателей).

Ударными темпами за врио губернатора голосовали Липецк и Елец. В областном центре Игорь Артамонов набрал 68,4% голосов, в Ельце - 74,5%.

Надо заметить, что данные экзит-полов обычно расходятся с окончательными итогами голосования -  многие избиратели отказываются отвечать на вопросы о своем выборе. В Липецке, например, более 40% избирателей отказывались отвечать на вопрос о том, кому отдали свой голос.

Последние данные по явке избирателей, снятые по состоянию на 18.00, показали, что в регионе на избирательные участки пришли 40,33% имеющих право голоса липчан. Итоговые цифры по явке облизбирком огласит уже завтра, вместе с официальными результатами выборов.
70 3635
#выборы главы
7

Комментарии (70)

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Это каким надо быть идиотом

1 минуту назад
ЛИПА, чтобы голосовать за едераста- партию увеличивавшую пенсионный возраст. Скоро тебе дебилу налог на воздух и осадки введут. И ты опять захлебнешься от счастья.
ответить

Как так???

2 минуты назад
Никто за него не голосовал из знакомых, а лысого холуя лысого выбрали! Страна рабов! Отчаяние. Продолжат грабить. Печально
ответить

ЛЮБВИ ДОСТОЙНА ТОЛЬКО МАТЬ И КАМРИ 3,5

2 минуты назад
Только за Артамонова. Моя семья, родственники, друзья и все близкие мне люди проголосовали за него. За коммунистов голосуют нищие и пожилые. Огромная благодарность за новую дорогу на Проспекте Победы. Теперь я на камри 3.5 буду еще более комфортно ездить по городу, смотря на работяг в засраных автобусах.
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И чему ты рад, животное.

2 минуты назад
Молодой, Ты голосовал за пенсионную реформу, увеличение тарифов ЖКХ, обнищание населения. Скоро даже хохлив будут жить лучше чем мы. А такие идиоты будут едерастам в ладоши хлопать.
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эрнест

2 минуты назад
в ельце все за токарева спросите ельчан в липецке тоже все голосовали против голубей
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ЛИПА

3 минуты назад
Я тоже голос отдала за Артамонова! Надеюсь, наш регион будет лучше жить. Ворож, например, с новым губернатором стал богаче, и воду в центре перестали отключать на полдня. Даст Бог, и нам повезёт, пожили при балаболах, хватит.
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Бедные

4 минуты назад
чипполинки... хотя им не привыкать, дубьем по черепу если что
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Сергей

5 минут назад
Голосовал в 48 школе, при выходе спросили за кого , я спросил как, сказали на ушко 50 на 50
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Василий

5 минут назад
chip, это понятно, что в вашем кругу таких нет
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Мимо проходил

6 минут назад
Кот скептик, предлагаю доставку во Владивосток, а там мож с Японией договоримся
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