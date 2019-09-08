Данные экзит-пол: на выборах главы администрации Липецкой области лидирует Игорь Артамонов

По данным опросов, проведенных на выходах из избирательных участков области, выдвиженец «Единой России» набрал 72,4 % голосов.



Данные экзит-полов, проведенных штабом одного из кандидатов в губернаторы, свидетельствуют, что за врио главы Липецкой области Игоря Артамонова проголосовали 72,4% опрошенных избирателей. Второе место с большим отрывом занял кандидат от КПРФ: о том, что они проголосовали за Сергея Токарева рассказали 18,4% пришедших на выборы жителей области. Третье место в опросе - за кандидатом от «Справедливой России» Ларисой Ксенофонтовой (о голосовании за этого кандидата рассказали 3,4% опрошенных избирателей).



Ударными темпами за врио губернатора голосовали Липецк и Елец. В областном центре Игорь Артамонов набрал 68,4% голосов, в Ельце - 74,5%.



Надо заметить, что данные экзит-полов обычно расходятся с окончательными итогами голосования - многие избиратели отказываются отвечать на вопросы о своем выборе. В Липецке, например, более 40% избирателей отказывались отвечать на вопрос о том, кому отдали свой голос.



Последние данные по явке избирателей, снятые по состоянию на 18.00, показали, что в регионе на избирательные участки пришли 40,33% имеющих право голоса липчан. Итоговые цифры по явке облизбирком огласит уже завтра, вместе с официальными результатами выборов.

