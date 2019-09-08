58 минут назад
Данные экзит-пол: на выборах главы администрации Липецкой области лидирует Игорь Артамонов
По данным опросов, проведенных на выходах из избирательных участков области, выдвиженец «Единой России» набрал 72,4 % голосов.
Ударными темпами за врио губернатора голосовали Липецк и Елец. В областном центре Игорь Артамонов набрал 68,4% голосов, в Ельце - 74,5%.
Надо заметить, что данные экзит-полов обычно расходятся с окончательными итогами голосования - многие избиратели отказываются отвечать на вопросы о своем выборе. В Липецке, например, более 40% избирателей отказывались отвечать на вопрос о том, кому отдали свой голос.
Последние данные по явке избирателей, снятые по состоянию на 18.00, показали, что в регионе на избирательные участки пришли 40,33% имеющих право голоса липчан. Итоговые цифры по явке облизбирком огласит уже завтра, вместе с официальными результатами выборов.
Это каким надо быть идиотом
Как так???
ЛЮБВИ ДОСТОЙНА ТОЛЬКО МАТЬ И КАМРИ 3,5
И чему ты рад, животное.
эрнест
ЛИПА
Бедные
Сергей
Василий
Мимо проходил