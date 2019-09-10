Общество

32 минуты назад

«Мы убиваем полжизни в колледже, чтобы потом убить оставшуюся жизнь на заводе»

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#образование #петиция
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В Сети выдвинули петицию о сокращении продолжительности занятий в колледже.

На платформе Сhange.org разметили петицию, касающуюся сокращения времени занятий в липецком металлургическом колледже. Автор послания негодует по тому поводу, что студентам колледжа приходится долгое время в течение дня находиться на парах. Он предложил сократить их с 1,5 часов до часа.

- Наши учебные занятия идут слишком долго, и мы убиваем полжизни в колледже, что бы потом убить оставшуюся жизнь на заводе. Пары по часу тридцать не имеют никакой цели, кроме как убивать наше личное время. Все знания, что нам дают, можно уложить в час, если не меньше. Я выдвигаю петицию о сокращении пар без увлечения их количества, - пишет автор петиции.

Директор липецкого металлургического колледжа Наталья Золотарева была несколько удивлена такому обращению: в администрацию учебного заведения ни разу не пожаловались на длительность занятий. Да и жаловаться, в принципе, не от чего, так как колледж работает по министерскому графику — продолжительность пары не превышает двух академических часов, то есть 90 минут.

- Это, конечно, вопрос личностного восприятия, оценки уровня своего комфорта, - считает Наталья Золотарева. - Так или иначе, продолжительность занятий в день в колледже составляет три-четыре пары в день; в неделю занятия длятся не более 36 часов. Да, студент может уйти с занятий и вечером, но только если пары у него начались не утром, а во второй половине дня. Кроме того, в учебном расписании предусмотрены две большие перемены. В это время можно посетить буфет или столовую, купить комплексный обед. Несмотря на то, что у сейчас получают образование студенты из 62 учебных групп, мы стараемся выдержать и выдерживаем все требования к организации занятий.
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#образование #петиция
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Комментарии (3)

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V. ST. P

3 минуты назад
Учиться, ещё раз учиться, как говорил дядюшка Ленин! Ха-ха-ха...
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Кет

14 минут назад
Скажите этому дебилу он получает образование! Что дают опытные люди!!!! Ещё пусть попросит сократить срок обучения хирург! Если его что-то не устраивает да и так он дебил не для того даётся обучение ! Он отучиться и придет чисто говно будет козырять высшим образованием а на самом деле он баран! Я просто не знаю пройдет наше поколение когда нас учили специалисты!!! А придут на смену бараны!!!
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Эх

18 минут назад
Какой заголовок, прям понравился.
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