Общество
32 минуты назад
«Мы убиваем полжизни в колледже, чтобы потом убить оставшуюся жизнь на заводе»
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В Сети выдвинули петицию о сокращении продолжительности занятий в колледже.
На платформе Сhange.org разметили петицию, касающуюся сокращения времени занятий в липецком металлургическом колледже. Автор послания негодует по тому поводу, что студентам колледжа приходится долгое время в течение дня находиться на парах. Он предложил сократить их с 1,5 часов до часа.
- Наши учебные занятия идут слишком долго, и мы убиваем полжизни в колледже, что бы потом убить оставшуюся жизнь на заводе. Пары по часу тридцать не имеют никакой цели, кроме как убивать наше личное время. Все знания, что нам дают, можно уложить в час, если не меньше. Я выдвигаю петицию о сокращении пар без увлечения их количества, - пишет автор петиции.
Директор липецкого металлургического колледжа Наталья Золотарева была несколько удивлена такому обращению: в администрацию учебного заведения ни разу не пожаловались на длительность занятий. Да и жаловаться, в принципе, не от чего, так как колледж работает по министерскому графику — продолжительность пары не превышает двух академических часов, то есть 90 минут.
- Это, конечно, вопрос личностного восприятия, оценки уровня своего комфорта, - считает Наталья Золотарева. - Так или иначе, продолжительность занятий в день в колледже составляет три-четыре пары в день; в неделю занятия длятся не более 36 часов. Да, студент может уйти с занятий и вечером, но только если пары у него начались не утром, а во второй половине дня. Кроме того, в учебном расписании предусмотрены две большие перемены. В это время можно посетить буфет или столовую, купить комплексный обед. Несмотря на то, что у сейчас получают образование студенты из 62 учебных групп, мы стараемся выдержать и выдерживаем все требования к организации занятий.
- Наши учебные занятия идут слишком долго, и мы убиваем полжизни в колледже, что бы потом убить оставшуюся жизнь на заводе. Пары по часу тридцать не имеют никакой цели, кроме как убивать наше личное время. Все знания, что нам дают, можно уложить в час, если не меньше. Я выдвигаю петицию о сокращении пар без увлечения их количества, - пишет автор петиции.
Директор липецкого металлургического колледжа Наталья Золотарева была несколько удивлена такому обращению: в администрацию учебного заведения ни разу не пожаловались на длительность занятий. Да и жаловаться, в принципе, не от чего, так как колледж работает по министерскому графику — продолжительность пары не превышает двух академических часов, то есть 90 минут.
- Это, конечно, вопрос личностного восприятия, оценки уровня своего комфорта, - считает Наталья Золотарева. - Так или иначе, продолжительность занятий в день в колледже составляет три-четыре пары в день; в неделю занятия длятся не более 36 часов. Да, студент может уйти с занятий и вечером, но только если пары у него начались не утром, а во второй половине дня. Кроме того, в учебном расписании предусмотрены две большие перемены. В это время можно посетить буфет или столовую, купить комплексный обед. Несмотря на то, что у сейчас получают образование студенты из 62 учебных групп, мы стараемся выдержать и выдерживаем все требования к организации занятий.
3 728
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