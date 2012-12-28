11,5% рыбы в липецких водоёмах заражено гельминтами

А зараженность плотвы, красноперки и леща достигает 80%!

Липецкая областная ветеринарная лаборатория обнародовала данные мониторинговых исследований рыбы на опасные для человека гельминтозы.Наиболее распространёнными и эпидемиологически значимыми гельминтозами в Липецкой области являются описторхоз и псевдамфистомоз.И оказалось, что 11,5% от общего количества исследованной рыбы в 2025 году было заражено описторхозом и 5,8% — псевдамфистомозом. А зараженность среди особей отдельных видов рыбы (плотва, красноперка, лещ) — до 80%!В Липецкой области заболевания регистрируются в Воловском районе в реке Кшень, в Грязинском — в Байгоре, Матыре и Матырском водохранилище, в Данковском районе в реках Дон и Вязовня, в Добровском — в реке Воронеж, в Елецком и Измалковском — в реке Быстрая Сосна, в Лебедянском — в реках Красивая Меча и Дон, в Липецком округе — в реках Воронеж и Белый колодец, в Становлянском — в реке Грунино-Воргол, в Усманском — в реках Воронеж, Усманка, Байгора, Матренка, в Хлевенском — в реках Воронеж и Дон, в городе Ельце — в реке Быстрая Сосна и в Липецке — в реке Воронеж. А вот в прудах и прудовых хозяйствах нашего региона гельминтозов, опасных для человека, не зарегистрировано.Добавим, что описторхоз вызывается кошачьей (сибирской) двуусткой, паразитирующей в желчных протоках печени, желчном пузыре и поджелудочной железе человека и многих видов плотоядных животных и грызунов (кошка, собака, свинья, волк, лисица, соболь, медведь). При длительном течении описторхоз ведет к хроническому заболеванию печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, способствует возникновению рака печени и желчных протоков.Псевдамфистомоз — гельминтоз, вызываемый трематодой. Окончательными хозяевами паразита служат многочисленные виды млекопитающих (те же, что и для возбудителя описторхоза), в том числе человек. Клиника псевдамфистомоза сходна с клиникой описторхоза. Заражение происходит при приёме в пищу сырой, слабосолёной или недостаточно термически обработанной рыбы. Личинки очень устойчивы к низким температурам, поэтому замораживание рыбы при более высоких температурах не может гарантировать её обеззараживания.Липчанам советуют употреблять в пищу только хорошо проваренную и прожаренную, тщательно просоленную рыбу. Избегать сырой, слабо проваренной или прожаренной, малосольной рыбы, строганины.