Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: у кого в городе самая большая зарплата, секретный список перспективных отраслей
Общество
Липецкая вечЁрка: железнодорожная авария, избиение девушки и багаж выпускников
Общество
Зять пинками, кулаками и стулом помял автомобиль тёщи
Происшествия
По Липовке в центре Липецка поплыл свежий тираж газеты «Первый номер»
Происшествия
Самокатчик врезался в «Шевроле» и скрылся: хозяйке машины причинён ущерб в 228 тысяч рублей
Происшествия
Автомобиль «Дэу» врезался в стоящий на обочине «Мерседес» с цистерной
Происшествия
Утро началось с воздушной опасности, пока – жёлтый уровень
Общество
Скандинавский циклон не выпускает из Липецкой области дожди
Погода в Липецке
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Вячеслав Жабин стал мэром Ельца
Политика
Читать все
Самокатчик врезался в «Шевроле» и скрылся: хозяйке машины причинён ущерб в 228 тысяч рублей
Происшествия
Отбой желтого уровня
Происшествия
40-летний ельчанин майнил криптовалюту в погребе и гараже
Происшествия
«Люди уже месяц не могут нормально помыться!»
Общество
11,5% рыбы в липецких водоёмах заражено гельминтами
Здоровье
Липецкая компания простила долги на миллион долларов? Таможня не даёт добро
Общество
Двухмесячная течь промыла провал
Общество
О сильных дождях и грозах предупреждают спасатели
Погода в Липецке
Державший в страхе врачей и пациентов хулиган с ножом получил два года условно
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +22
Погода в Липецке
Читать все
Здоровье
377
53 минуты назад
6

11,5% рыбы в липецких водоёмах заражено гельминтами

А зараженность плотвы, красноперки и леща достигает 80%!

Липецкая областная ветеринарная лаборатория обнародовала данные мониторинговых исследований рыбы на опасные для человека гельминтозы.

Наиболее распространёнными и эпидемиологически значимыми гельминтозами в Липецкой области являются описторхоз и псевдамфистомоз.

И оказалось, что 11,5% от общего количества исследованной рыбы в 2025 году было заражено описторхозом и 5,8% — псевдамфистомозом. А зараженность среди особей отдельных видов рыбы (плотва, красноперка, лещ) — до 80%!

В Липецкой области заболевания регистрируются в Воловском районе в реке Кшень, в Грязинском — в Байгоре, Матыре и Матырском водохранилище, в Данковском районе в реках Дон и Вязовня, в Добровском — в реке Воронеж, в Елецком и Измалковском — в реке Быстрая Сосна, в Лебедянском — в реках Красивая Меча и Дон, в Липецком округе — в реках Воронеж и Белый колодец, в Становлянском — в реке Грунино-Воргол, в Усманском — в реках Воронеж, Усманка, Байгора, Матренка, в Хлевенском — в реках Воронеж и Дон, в городе Ельце — в реке Быстрая Сосна и в Липецке — в реке Воронеж. А вот в прудах и прудовых хозяйствах нашего региона гельминтозов, опасных для человека, не зарегистрировано.

Добавим, что описторхоз вызывается кошачьей (сибирской) двуусткой, паразитирующей в желчных протоках печени, желчном пузыре и поджелудочной железе человека и многих видов плотоядных животных и грызунов (кошка, собака, свинья, волк, лисица, соболь, медведь). При длительном течении описторхоз ведет к хроническому заболеванию печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, способствует возникновению рака печени и желчных протоков.

Псевдамфистомоз — гельминтоз, вызываемый трематодой. Окончательными хозяевами паразита служат многочисленные виды млекопитающих (те же, что и для возбудителя описторхоза), в том числе человек. Клиника псевдамфистомоза сходна с клиникой описторхоза. Заражение происходит при приёме в пищу сырой, слабосолёной или недостаточно термически обработанной рыбы. Личинки очень устойчивы к низким температурам, поэтому замораживание рыбы при более высоких температурах не может гарантировать её обеззараживания.

Липчанам советуют употреблять в пищу только хорошо проваренную и прожаренную, тщательно просоленную рыбу. Избегать сырой, слабо проваренной или прожаренной, малосольной рыбы, строганины.
рыба
рыбалка
1
0
3
1
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Партработник
25 минут назад
Хорошо что черная икорка этим не заражена. Мы любим слабосоленую.
Ответить
Ягода малинка о о
33 минуты назад
Это праздник какой то!
Ответить
Александр Н.
33 минуты назад
Живём как в помойке.
Ответить
Житель
36 минут назад
"достигала до 80%" - странное выражение. Обычно достигают чего-то, а не до чего-то.
Ответить
Рыбак
39 минут назад
А что делается для борьбы с этой заразой? Про это забыли написать.
Ответить
Рябинка
46 минут назад
Что ни новость, то бальзам. Амброзия. Нектар. Именины сердца.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить