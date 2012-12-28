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253
36 минут назад
6

«Люди уже месяц не могут нормально помыться!»

В это время «РИР Энерго» и УК «Новый город» кивают друг на друга.

Жильцы дома № 8 по улице Катукова рассказали GOROD48, что уже второй месяц сидят без горячей воды. Плановое отключение воды на время испытания сетей закончилось еще 10 июня.

«Никаких дополнительных объявлений о том, когда включат горячее водоснабжение, или предупреждений о неполадках для собственников жилья не было. Поставщик горячей воды, «РИР Энерго», по телефону отвечает, что водоснабжение восстановлено11 июня. Управляющая компания «Новый город» никак не реагирует. Люди уже месяц не могут нормально помыться!», — возмущаются липчане.

Директор УК «Новый город» Наталья Щедрина пояснила GOROD48, что «РИР Энерго» подало воду с недостаточным давлением. Из-за этого во внутидомовой системе нет достаточной циркуляции.

— Мы им каждый день письма пишем, — сказала Наталья Щедрина.

Руководитель компании уточнила, что с подобными проблемами сталкиваются и другие УК, которые обслуживают дома в 22, 21 и 22 микрорайонах Липецка.

«По адресу улица Катукова, 8 подача горячей воды со стороны нашей организации восстановлена ещё 10 июня — сразу после завершения плановых гидравлических испытаний. Все параметры находятся в норме, горячая вода подаётся в штатном режиме. С этого момента в наш адрес не поступило ни одного обращения от управляющей компании о проблемах с водоснабжением. Мы готовы провести обследование внутридомовых систем совместно с УК, если это потребуется», — парировали в Липецком филиале «РИР Энерго».
отключение горячей воды
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанин76
14 минут назад
Когда была Липецктеплосеть- то график отключения работал, как швейцарские часы, когда стала Квадра- то график стал сбоить, особенно при новом мэре, ну а когда поставщиком стал гегемон- РОСАТОМ-РИР ЭНЕРГО- то все туши свет, график увеличивается по сроку на две-три недели, одни лишь письма предупреждения и благодарность за понимание. Думаю дело в социальной безответственности руководства данной компании и бездействия городских властей.
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САИ
16 минут назад
Проспект Победы 75, четвёртый год зимой отопления нет. Никакие заявки в ЕДС, проверки и акты жилищной инспекции, якобы регулировки тепловых узлов - результатов никаких.
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Правда
18 минут назад
А чо сидите,вставайте и идите.
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Советская 26
22 минуты назад
Погодите месяц! В прошлом году сидели полгода, с мая по октябрь. К зиме дадут.
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это же
24 минуты назад
стабильность в *
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Как гость
27 минут назад
Странные такие. Мы с 12 мая сидим без горячей воды, и прогресса не предвидится. А 21 июля второй раз отключат, то, что с первого раза ещё не включили.
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