В это время «РИР Энерго» и УК «Новый город» кивают друг на друга.

Жильцы дома № 8 по улице Катукова рассказали GOROD48, что уже второй месяц сидят без горячей воды. Плановое отключение воды на время испытания сетей закончилось еще 10 июня.«Никаких дополнительных объявлений о том, когда включат горячее водоснабжение, или предупреждений о неполадках для собственников жилья не было. Поставщик горячей воды, «РИР Энерго», по телефону отвечает, что водоснабжение восстановлено11 июня. Управляющая компания «Новый город» никак не реагирует. Люди уже месяц не могут нормально помыться!», — возмущаются липчане.Директор УК «Новый город» Наталья Щедрина пояснила GOROD48, что «РИР Энерго» подало воду с недостаточным давлением. Из-за этого во внутидомовой системе нет достаточной циркуляции.— Мы им каждый день письма пишем, — сказала Наталья Щедрина.Руководитель компании уточнила, что с подобными проблемами сталкиваются и другие УК, которые обслуживают дома в 22, 21 и 22 микрорайонах Липецка.«По адресу улица Катукова, 8 подача горячей воды со стороны нашей организации восстановлена ещё 10 июня — сразу после завершения плановых гидравлических испытаний. Все параметры находятся в норме, горячая вода подаётся в штатном режиме. С этого момента в наш адрес не поступило ни одного обращения от управляющей компании о проблемах с водоснабжением. Мы готовы провести обследование внутридомовых систем совместно с УК, если это потребуется», — парировали в Липецком филиале «РИР Энерго».