Наука движется и вскоре мы обойдемся без себя
Итоги недели
Давайте время экономить,
раз деньги кончились уже
В горсовете «Мэрия Липецка представила на публичные слушания проект «реалистичного» бюджета на 2026 год». По словам председателя департамента финансов мэрии Татьяны Григоровой, его сверстали с учетом продолжающегося охлаждения экономики. А потому администрация Липецка сразу же отказалась от оптимистических сценариев. То есть нет никакого плана «Б», как раньше, который бы предполагал увеличение субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов. Но Татьяна Григорова добавила, что все социальные обязательства будут профинансированы.
Главными собственными источниками доходов бюджета, как обычно, станут поступления от налога на доходы физических лиц (4,6 млрд рублей), земельного налога (1 млрд рублей), налога на имущество физических лиц (699 млн рублей) и средств, полученных от малого бизнеса (699 млн рублей). Доходов от НДФЛ можно было бы получить и больше, но субъект срезал муниципалитету норматив отчислений от него (Липецк получит 6 миллиардов от этого налога).
Вице-мэр Светлана Сурмий рассказала о капвложениях в городские стройки, а председатель департамента образования Евгений Таракановский сообщил о грядущем росте зарплат: учитель в среднем будет получать 62,6 тысячи рублей, воспитатель детсада — 58,9 тысячи, педагог учреждения допобразования — 62,7 тысячи. С 1 января размер родительской платы за детские сады, вырастет на 107 рублей в месяц, составив 2 782 рубля. Это позволит увеличить расходы на питание для каждого малыша до 149 рублей в день.
Прозвучавшие от депутатов и горожан предложения касались финансирования точечного благоустройства. Депутат Олег Косолапов и житель Липецка, инвалид I группы по зрению Юрий Топтов, предложили найти 10 млн рублей на оборудование автобусов четырех самых длинных городских маршрутов и 50 светофоров речевыми информаторами. Эксперт по комфортной городской среде Александр Полунин говорил о необходимости выделенных полос для автобусов (сейчас «Липецкпассажиртранс» тестирует на улицах города новый автобус — «ЛиАЗ-529265») и модульных островках безопасности на пешеходных переходах. Горожане просили 107 миллионов рублей для ремонта фасада дома на проспекте Победы, 106а, строительства олимпийского бассейна и футбольного манежа для школьников, включения беременных женщин в число льготников для бесплатной парковки на муниципальных стоянках.
Кстати, в Липецкой области на госзакупках в этом году уже сэкономили 8,87% бюджетных средств, или 4,5 млрд рублей. По этому показателю наш регион — в лидерах по стране. С начала года в области заключено уже 25,5 тысячи региональных и муниципальных контрактов на 54,7 млрд рублей. Самым крупным из них стал заказ на строительство здания областного геронтологического центра на улице Механизаторов за 2,1 млрд рублей.
«На новогоднем убранстве площадей Липецка мэрия сэкономила 1,4 миллиона рублей» при стартовой цене всех закупок в 13 миллионов. Но краше Липецка оказался другой город, о чем мы сделали видеосюжет «Новогодняя сказка в Ельце». Добавить бы снега ко всей этой красоте!
Как хорошо мы плохо жили,
но стало хуже лучше жить
С неожиданной стороны показали себя некоторые жители Опытной станции: они создают препятствия в строительстве очистных сооружений дренажной канализации. Оказалось, владельцы частных домов между улицами Новотепличной и Просторной десятилетиями использовали старую ливневку для сброса нечистот в Привокзальные пруды. Удивительно дело, но некоторые дома в этой части Опытной продаются даже с объявлением о наличии центрального водоотведения, которого тут никогда не было!
— В 90-х, когда мы массово строились, к нам приезжал мэр Анатолий Савенков. Мы спросили, построят ли нам централизованную канализацию? Так он нам сказал: врезайтесь в брошенную ливневку! Вот его были слова. Многие так и сделали, — честно признался один из местных жителей руководителю МКУ «Управление строительства Липецка» Владимиру Поваляеву.
Как выяснилось, такое положение дел всех устраивает. Более того, люди не против врезаться в новую дренажную систему, чтобы сливать нечистоты уже в нее. Но дело в том, что две очистные станции, которые тут вскоре появятся — пластиковые переливные баки с несколькими степенями защиты и ультрафиолетовым обеззараживанием — предназначены исключительно для переработки дождевой или грунтовой воды. Если «крепкие хозяйственники» начнут сливать в новый дренаж бытовые стоки (что кажется неизбежным), очистные выйдут из строя. И все останется как было: в Привокзальные пруды вновь потекут зловонные реки.
«В реку Студеновка попадают бытовая химия с Опытной, Шанхая и Ниженки. Потом в реку Воронеж, на городской пляж и в воду скважин Монастырки», — описал процесс перемещения жидких нечистот в городе Древний Мамонт.
«Блеск! Граждане от чиновников постоянно требуют соблюдения законов, а вот когда соблюдать те же законы требуют от граждан чиновники — зачем соблюдать, «вы не понимаете, это другое», — верно подметил Константин.
— Чего с ними нянькаться, нашли врезку, акт, суд и штраф тыщ 50 для начала, за повторную врезку уголовные дела заводить. Может тогда и будет порядок, — сказал как отрезал Лектор.
На этой неделе мы узнали о новых градостроительных планах мэрии. Так, выдано разрешение на строительство поселка таунхаусов в районе 10-й Шахты, а «Дом.РФ» продал под застройку земельный участок на улице Папина». Победитель торгов, компания «Строймастер»,заплатила за 1,18 гектара в 10 раз больше начальной цены лота. На шаг от нее, на 486 тысяч рублей, отстала специально открытая под проект застройки участка компания «Папина Парк» Виталия Брычева (он собирается построить в Молодежном парке гостиницу и ряд других объектов). На этой же неделе, кстати, «Строймастер» из-за проблем с общим имуществом дома № 24 по улице Ударников, которому нет и пяти лет, попал под преследование регионального Следкома сразу по двум уголовным статьям. По 238-й — об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по 315-й — за неисполнение решения суда.
«Дом.РФ», если что, согласовал проведение торгов по пяти проектам комплексного развития территорий в Липецке. На этих участках общей площадью свыше 130 гектаров можно возвести более 500 тысяч кв. м жилья. Вопрос: кому нужны десятки тысяч новых квартир в городе с тающим на глазах населением? На покупателя с какими доходами рассчитаны все эти новостройки, если уже сейчас липчанам приходится копить почти три года на первый взнос по ипотеке (средняя сумма первого взноса в регионе составляет 1,45 миллиона рублей)?
А вот «Судебному процессу по делу о строительстве ЖК «Турист-2» — скоро год». Напомним, в январе 2025 года прокуратура подала иск, в котором просила признать недействительной разрешительную документацию на строительство жилого комплекса на месте снесенной гостиницы «Турист». По делу до сих пор не проведена экспертиза строительной документации: стороны процесса никак не могут договориться ни о том, кому ее проводить, ни о формулировках вопросов для экспертов.
Прыгая на грабли, прикрываю лоб,
потому что умный, а не остолоп
На этой неделе в УМВД России по Липецкий области рассказали, как ведется борьба с кибермошенничеством. Полицейские сообщили о «героях нашего времени»: сотруднике автосалона, риелторе и таксисте, которые спасли липчан от катастрофических действий. Сами полицейские заблокировали 225 абонентских номеров и расчётных счетов, используемых мошенниками, спасли от их действий 120 человек, которые могли потерять около 25 миллионов рублей. А вот и вовсе анекдот: «В Липецке военный пенсионер хотел отдать мошенникам 25 миллионов рублей» — его в банке уже с сумкой для денег остановили оперативники.
Но стоит признать, что власти проигрывают войну кибермошенникам, бьют, как говорится, по хвостам организованной преступности, переместившейся с улиц во всемирную паутину. В итоге вот уже лет десять как GOROD48 ежедневно рассказывает о жертвах разводок. Вот лишь несколько тому примеров этой недели. «10-летний геймер перевел мошенникам 34 тысячи рублей» — деньги списали с кредитки отца. «37-летняя женщина заплатила за букет 270 тысяч рублей». «Напуганная переводом денег на Украину 74-летняя липчанка отправила мошенникам более 2,3 миллиона рублей». «Вы стали участником президентской программы»: жителя Станового обманули мошенники».
Удивительно, но «Липчане стали заметно чаще жаловаться на банки». Часть претензий, кстати, связана с мерами по борьбе с мошенниками — клиентам иногда отказывают в проведении операций и блокируют их карты. А еще в регионе «Под видом ломбардов работают нелегальные кредиторы». С начала года в области выявлены восемь таких организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности.
А как вам такая история? «Со счетов умершего пропали крупные суммы». Обращения его сына-наследника в уполномоченные органы результатов не принесли. Поэтому в ситуацию был вынужден вмешаться глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Добро и зло схватились насмерть,
но победила всех любовь:
стоит такая, кровь стекает
с зубов
Александру Бастрыкину, кажется, до всего есть дело. Даже до лошадей. В минувшее воскресенье «В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку». Инцидент случайно сняли родители другого ребенка. На записи видно, что лошадь взбрыкивает, скидывает школьницу, ведет себя неадекватно, а потом диким галопом скачет вглубь парка. За кадром слышно, как наблюдавший всю эту картину малыш говорит, что ему страшно.
Девочку госпитализировали с сотрясением мозга. Случившееся потрясло не только ее родителей, но и Ольгу, хозяйку лошадки. Она занимается катанием детей на пони и лошадях вот уже 15 лет, и такой инцидент случился впервые. Теперь по указанию Бастрыкина «Хозяйку норовистой лошади проверят на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Мнения читателей GOROD48 насчет этой истории разделились. Кто-то обвинял хозяйку лошади в случившемся, но большинство назвали случившееся несчастным случаем. Также полярно разошлись мнения наших читателей о героях другого инцидента — с третьеклассником, который в школе и потерял часть зуба: его мать отсудила у гимназии 123 100 рублей.
«Мальчика никто не толкал, он упал и что теперь, гимназия будет оплачивать все синяки школьников?», — удивился педагог.
«А если девочка сломает в школе ноготь, её родители тоже потребуют компенсации от школы?», — язвительно спросила Лиза.
«А завтра ребенок может прикусить язык во время обеда в школьной столовой. И что? Школа будет выплачивать компенсацию. Совсем на колени поставили образование», — взорвалась Просто Мария.
На этой неделе GOROD48 рассказал о двух случаях подросткового вандализма. В одном из них школьники разломали несколько облицовочных плиток в сквере Ивана Бунина в Ельце. В другом «Двое подростков кирпичом разбили камеру наблюдения» в Липецке. Причем камеру они сбили демонстративно, зная, что она снимает их действия. А еще «Подросток на «Ниве» пытался скрыться от полицейских и нарушил правила девять раз». Машина без номеров остановилась только после того, как лишилась двух колес.
Еще одна подростковая история в Липецке, когда два недоросля на улице Адмирала Макарова избили для видеороликов случайного 62-летнего прохожего, стала поводом для заявления в Общественной палате России о введении в стране принудительной эмансипации агрессивных подростков. «Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые», — сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Сейчас процедура признания подростка полностью дееспособным в возрасте 16 лет может быть только добровольной.
Чтоб параллельным пересечься,
их надо криво провести
«Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ». Сейчас судьи, прокуроры, депутаты Госдумы и Совета Федерации получают «письма счастья» со штрафами как обычные люди.
«Получается, что гарантии неприкосновенности прекращают действовать при автоматической фиксации. Это нелогично», — заявил сенатор Максим Кавджарадзе.
На том же круглом столе в Совете Федерации член Высшей квалификационной коллегии судей РФ Сергей Хазанов сказал, что ежегодно с помощью камер автоматической видеофиксации правонарушений выносится более 200 миллионов постановлений о штрафах. И значительная часть адресатов «писем счастья» — как раз спецсубъекты. Подводя итоги заседания, Максим Кавджарадзе заявил, что высказанные в ходе дискуссии инициативы будут обобщены и станут ориентиром для подготовки законодательных решений».
Историю о неприкосновенных активно комментировали.
«Да вы попробуйте не нарушить скоростной режим на машинке под 300 лошадок. Сложно, очень сложно», — вздохнул Поймите правильно.
«О людях думают, о людях», — посочувствовал сенаторам и иным небожителям Хе.
«А всё правильно, их надо освободить. Они же для народа придумали штрафы», — высказался крамольно слуга.
А вот липчанина Андрея Попова только в ноябре 7 раз оштрафовали за парковку в неположенных местах. Между тем у его восьмиподъездного дома только 10 парковочных мест. «Мы заложники старого фонда города и этим стали пользоваться и кошмарить обычных людей», — считает Андрей.
В городском департаменте развития территории говорят о своей правде: в Липецке действуют Правила благоустройства, запрещающие парковку на детских и спортивных площадках, площадках для сбора мусора и газонах. В этом году за такие правонарушения на водителей уже наложили почти 8 тысяч штрафов на общую сумму более 1,6 млн рублей.
Ну и ну!
«Сотрудник ФСИН доставлял осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries». Теперь «курьера» теперь ждет суд за взятку и превышение должностных полномочий — за помощь узнику он получил подарки на 82 тысячи рублей.
«Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами». В преступлении обвиняется 46-летний житель Липецка.
«Пассажирка автобуса заступилась за детей и водитель показал ей средний палец». Дептранс липецкой мэрии предложил перевозчику провести с ним воспитательную беседу.
