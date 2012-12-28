Под видом ломбардов работают нелегальные кредиторы

С начала года в Липецкой области выявлены восемь лжеломбардов.

За 9 месяцев этого года Банк России выявил в Липецкой области восемь лжеломбардов с признаками нелегальной финансовой деятельности: они предлагали займы под залог имущества, не имея на это разрешения. Две организации незаконно использовали в наименовании словосочетание «микрокредитная компания» и тем самым вводили клиентов в заблуждение.«Информация о выявленных субъектах опубликована в предупредительном списке Банка России. Сейчас в этом реестре числятся более 24 тысяч компаний и проектов со всей страны — в целом по России за 9 месяцев выявили почти 5,8 тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности. Больше половины из них — псевдоинвестиционные пирамидальные проекты, однако за год количество таких компаний снизилось на 11%», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Липчанам напоминают о рисках, связанных с незаконным привлечением инвестиций. Если организация не поднадзорна Банку России, но при этом гарантирует доходность и предлагает вложить ваши деньги в криптовалюту, то, скорее всего, она работает незаконно. Риски возникают и тогда, когда компания утверждает, что действует от имени официальной организации, но не может подтвердить легальность своих посреднических услуг.Законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных субъектов.Также с прошлого года действует закон об ограничениях в сфере публичного привлечения инвестиций физлиц. За нелегальную деятельность установлены штрафы до миллиона рублей.