«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Сегодня в Липецке: юные казаки, кому мало новогодних каникул и первый в истории рубрики опрос липчан
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Происшествия
448
49 минут назад
37-летняя женщина заплатила за букет 270 тысяч рублей
Обрадованная доставкой цветов жительница Усмани пошла на поводу у мошенников.
Причём это не первый подобный случай: в августе таким же образом обманули 64-летнюю жительницу Лебедяни, она перевела мошенникам полмиллиона рублей. 8 апреля точно также лишилась сбережений 35-летняя ельчанка: узнав о предназначенном ей букете, она перевела мошенникам 115 тысяч рублей. А 1 апреля 43-летняя жительница Усманского района лишилась 96 595 рублей, доверившись «сотруднику интернет-магазина цветов».
В Елецком районе в полицию вчера пришёл 18-летний парень. Он увидел в Telegram объявление о продаже билетов на техническую выставку, перевёл 4700 рублей, но никаких билетов не получил.
0
0
2
0
0
Комментарии