Липчане стали заметно чаще жаловаться на банки
Количество жалоб на банки выросло на 9%, на микрофинансовые организации — в 1,6 раза.
По данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, количество жалоб на банки выросло на 9%. Часть претензий по-прежнему связана с мерами по борьбе с мошенниками и дропперами — отказами в проведении операций, блокировке карт и дистанционном обслуживании.
«Финансовая организация может приостановить доступ клиента к электронным средствам платежа, например, онлайн-банку или банковской карте, если его реквизиты содержатся в специальной базе данных Банка России, поскольку ранее он был замечен в сомнительных схемах. Если же информация поступила в базу от полиции, то банк обязан приостановить доступ. Это значит, что правоохранительные органы получили обращение от пострадавшего и уже занимаются расследованием факта мошенничества. Также банк может отказать в проведении банковской операции, если есть подозрения, что она связана с финансированием терроризма или отмыванием доходов. Это прежде всего касается тех, кто пользуется услугами онлайн-казино и криптообменников, деятельность которых запрещена в нашей стране», — отмечают в липецком отделении Банка России.
Но если гражданин считает, что сведения о нем включены в базу ошибочно, он может обжаловать такое решение. Нужно подать заявление в свой банк, и он перенаправит его в Банк России. Еще один способ подать заявление — через интернет-приемную Банка России. Когда Банк России получит заявление, он рассмотрит его в течение 15 рабочих дней и примет решение.
Почти в полтора раза возросли жалобы на страховщиков. Большинство претензий касалось ОСАГО.
Претензии к микрофинансовым организациям увеличились в 1,6 раза. Липчане стали чаще сообщать о кибермошенничестве и проблемах с проверкой задолженности, но реже жаловались на навязывание дополнительных услуг.
