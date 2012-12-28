Все новости
Экономика
404
сегодня, 15:20
2

Липчане стали заметно чаще жаловаться на банки

Количество жалоб на банки выросло на 9%, на микрофинансовые организации — в 1,6 раза.

За 9 месяцев этого года в Банк России поступило около 1,5 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг из Липецкой области. Это на 36,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, количество жалоб на банки выросло на 9%. Часть претензий по-прежнему связана с мерами по борьбе с мошенниками и дропперами — отказами в проведении операций, блокировке карт и дистанционном обслуживании.

«Финансовая организация может приостановить доступ клиента к электронным средствам платежа, например, онлайн-банку или банковской карте, если его реквизиты содержатся в специальной базе данных Банка России, поскольку ранее он был замечен в сомнительных схемах. Если же информация поступила в базу от полиции, то банк обязан приостановить доступ. Это значит, что правоохранительные органы получили обращение от пострадавшего и уже занимаются расследованием факта мошенничества. Также банк может отказать в проведении банковской операции, если есть подозрения, что она связана с финансированием терроризма или отмыванием доходов. Это прежде всего касается тех, кто пользуется услугами онлайн-казино и криптообменников, деятельность которых запрещена в нашей стране», — отмечают в липецком отделении Банка России.

Но если гражданин считает, что сведения о нем включены в базу ошибочно, он может обжаловать такое решение. Нужно подать заявление в свой банк, и он перенаправит его в Банк России. Еще один способ подать заявление — через интернет-приемную Банка России. Когда Банк России получит заявление, он рассмотрит его в течение 15 рабочих дней и примет решение.

Почти в полтора раза возросли жалобы на страховщиков. Большинство претензий касалось ОСАГО.

Претензии к микрофинансовым организациям увеличились в 1,6 раза. Липчане стали чаще сообщать о кибермошенничестве и проблемах с проверкой задолженности, но реже жаловались на навязывание дополнительных услуг.







деньги
банк
