Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу

А вот разрекламированный проект строительства у «Ривьеры» на 2,6 гектарах комплекса бань, саун и бассейнов компанией из Калуги, похоже, не реализуют.