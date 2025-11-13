Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Общество
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
Продавец участка с домом взял с покупателя 865 тысяч рублей и оставил его ни с чем
Происшествия
Бездомным бюджетникам не интересны липецкие общежития
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Общество
Пытаясь заработать, 46-летний ельчанин за полтора месяца отправил мошенникам 557 тысяч рублей
Происшествия
Дело о поражении ребенка током в веревочном городке закончилось примирением сторон
Происшествия
22-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик: дело направлено в суд
Происшествия
«Лада» перевернулась после столкновения с «Хондой»: водителя доставали спасатели
Происшествия
Через 21 год жительница Ельца призналась в убийстве подруги
Происшествия
Утром на Ниженке начали разбирать популярную хоккейную коробку
Общество
У задолжавшего 200 тысяч рублей по штрафам и кредитам ельчанина арестовали «Шкоду»: он тут же погасил долги
Происшествия
Отдавать кредиторам 149 миллионов рублей «Джапавто» оказалось нечем
Общество
Следственный комитет проверит обстоятельства смерти в пожаре 62-летнего мужчины
Происшествия
Читать все
Общество
914
сегодня, 12:03
11

Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу

А вот разрекламированный проект строительства у «Ривьеры» на 2,6 гектарах комплекса бань, саун и бассейнов компанией из Калуги, похоже, не реализуют.

На границе улицы Кривенкова со стройплощадкой печально известных «Катящихся камней» установлен длинный забор и опорные столбы под еще один. Как оказалось, участок с кадастровым номером 58125 региональное министерство имущественных и земельных отношений передало по 418-му областному закону без торгов в аренду ООО «СР-Спорт» под размещение объектов социально-культурного назначения. Участок 58484, то же министерство для тех же целей передало ООО «Гостеприимный Липецк». Общая площадь участков — шесть гектаров. На первом зарегистрированная весной 2023 года компания «СР-Спорт» должна построить до декабря 2028 года спортивный комплекс, на втором появившаяся весной 2024-го компания «Гостеприимный Липецк» обязалась возвести к декабрю 2029-го спортивный объект, зону развлечений, СПА-комплекс, ресторан и гостиницу.

568799.jpg+2025-11-19-11.09.04+niz.jpg

2f1afc72-79c6-4549-89f5-bd10608c3a7c.jpg+2025-11-19-11.09.04+niz.jpg

689a2b2a-54d2-4e8b-88e8-038b595c2c31.jpg+2025-11-13-15.27.35+niz.jpg

a45c9fde-0c9f-431e-88af-3348c7a435e7.jpg+2025-11-13-15.27.35+niz.jpg

Что представляют собой эти компании? Федеральная налоговая служба не имеет сведений о деятельности «СР-Спорт» Сергея Бизина в прошлом году. В графе налоги и страховые взносы у нее нули. По данным бизнес-агрегаторов, штат компании — 0 человек.

Впрочем, Сергей Бизин является собственников еще нескольких компаний: «СоюзРубин-Полимера» по производству пластмассовых плит, полос, труб и профилей, «Ломбарда «СоюзРубин» по предоставлению краткосрочных займов под залог движимого имущества, «СР Полимер» по производство пластмассовой тары. У налоговиков нет сведений о работе компании «СР-Полимер» в 2024 году. Две другие организации сработали с чистой прибылью. Одна получила 24,1 млн рублей, вторая — 43 тысячи. Так что деньги у коммерсанта Бизина есть. Но хватит ли их на строительство спорткомплекса в Молодежном парке, если участок без торгов в аренду по тому же 418-му областному закону можно получить при условии инвестирования в социальный объект не менее 500 миллионов рублей?

Мы хотели задать этот вопрос Сергею Бизину, являющемуся, между прочим, резидентом МБУ «Технопарк-Липецк», и даже с трудом дозвонились в одно из его предприятий. Нас пообещали связать с учредителем, но этого не произошло.

Зато удалось поговорить со вторым инвестором, Виталием Брычаевым, учредителем ООО «Гостеприимный Липецк». Он сообщил, что начал осваивать участок в парке, провел на него электричество, строит забор. Скоро к участку будет отсыпана дорога с улицы Кривенкова. Сейчас Брычаев занят предпроектной историей, а реализацию проекта хотел бы начать уже в следующем году.

1bfe990e-b6dd-49f8-9541-2d8d11e08d09.jpg+2025-11-19-11.09.04+niz.jpg

— У нас почти три гектара, на которых мы хотим разместить несколько зданий и сооружений. Это зона малоэтажного строительства. Планируем возвести ближе к улице Кривенкова спортивный объект, зону развлечений, СПА-комплекс. Дальше, на второй линии, появятся ресторан и гостиница классом четыре звезды по франшизе.

591a6762-bdb1-4193-9a85-445244d821a7.jpg+2025-11-19-11.09.34+niz.jpg

d0c9609f-5917-461a-8aad-412de24d410b.jpg+2025-11-19-11.09.04+niz.jpg

c4fa965f-4275-4a0e-8307-b8e39edb50a7.jpg+2025-11-19-11.09.04+niz.jpg

Свой проект бизнесмен намерен реализовать в том числе на заемные средства. Такой пример у него уже был: две первые одноподъездные пятиэтажки ЖК «Музыкальный квартал» на въезде в микрорайон «Взлетный» Бизин построил на деньги одного из банков. Однако больше ничего о финансах бизнесмен не говорит со ссылкой на непростое время, в котором живет предпринимательское сообщество. Но добавляет, что стоять на месте нельзя, что нужно двигаться вперед.

На одной из полок рабочего кабинета Бизина под картиной ковбоя лежит книга «Преодоление», рассказывающая об экс-губернаторе Олеге Королеве. Помнится, что он всячески воспевал кризисные времена, заявляя, что слабый утонет, а сильный выживет. Возможно, Виталий Брычаев считает также.

— На вашем участке и на смежном, Сергея Бизина, выросла прекрасная березовая роща. Вы что же, сведете этот лесок под ноль?

— Мы — за сохранение природы. Мы долго примерялись к участку. Есть деревья, которые не представляют ценность, которые нужно будет убрать. Но мы постараемся сохранить максимум этой рощи, о которой вы говорите. Те же деревья, которые мы снесем, компенсируем посадкой новых.

271ee14b-ba03-42e2-9cbb-121b1904ff44.jpg+2025-11-19-11.09.04+niz.jpg

fae126fc-8426-44df-9eb4-fc81b9ecaeaf.jpg+2025-11-19-11.09.04+niz.jpg

Виталий Брычаев является учредителем нескольких компаний: «Капитал-Групп», «Специализированный застройщик «Сбер-Капитал» Строй», «Специализированный застройщик «СБР-Строй», «Специализированный застройщик «Папина Парк» — эта организация зарегистрирована вообще на днях, 12 ноября. В целом весь бизнес Брычаева принес ему в прошлом году 44,7 млн рублей чистой прибыли.

Будут ли реализованы проекты Сергея Бизина и Виталия Брычаева — неизвестно. Разрешений на строительство мэрия им еще не выдавала. Но хотелось бы поговорить о судьбе Молодежного парка в целом. Он и парком-то в юридическом смысле еще не стал, но уже потерял, наверное, две трети своей территории.

участки.jpg+2025-11-19-11.09.04+niz.jpg

Посмотрите — это некогда прекрасное место, центром которого является лог, обкарнали все кому не лень! Часть его территории отвели под «Катящиеся камни» — вечный, кажется, долгострой. Вдоль улицы Кривенкова в границах парка построены коммерческие объекты и автостоянки. Не состоялся проект тюбинговой трассы — правительство области отказало в продлении аренды ее владельцу.

9280e0e5-b528-47d8-99db-60945c874a0e.jpg+2025-11-19-11.09.04+niz.jpg

c0b5845a-89fc-40e7-82a7-76b988d63d41.jpg+2025-11-19-11.09.34+niz.jpg

В этом году компания «Интергруп» отгородила забором часть территории, на которой ранее была тюбинговая трасса. Сейчас на земельном участке площадью 11 836 кв. м инвестор строит теннисный корт с трибунами для зрителей и административными помещениями. Этот участок сдан в аренду до 31 марта 2026 года. Очевидно, после завершения стройки арендатор обратится за разрешением на продление договора.

В самом парке построена зона для барбекю, но ее предполагаемый арендатор отказался от своих планов. Рядом с улицей Минской парк засыпают строительным мусором. У ТРЦ «Ривьера» сначала появился памятник Николаю Угоднику, а недавно еще и часовня. За «Ривьерой» часть парка заняла биржа — стоянка тяжелой техники, которую можно взять в наем…

Кстати, в 2026 году на участке у «Ривьеры» должны были открыться «Липецкие термы». Их собиралась построить калужское ООО «Компания Донатор» Елены Глобиной, с которой весной 2023 года мэрией и правительством области было подписано соответствующее инвестиционное соглашение. Инвестор обязался вложить не менее полумиллиарда в проект, подразумевающий строительство ФОКа с водными аттракционами, джакузи, детским аквапарком. На территории комплекса с пропускной способностью 1 200 посетителей в будни и 2 500 — выходные, должны были работать 15 бань и саун различных видов и комплектаций, четыре бассейна, три из которых круглогодичные, кабинеты релакса и массажа, кафе.

77777777777.jpg+2025-11-19-11.09.04+niz.jpg

И что? Застройщик так и не обратился с мэрию за разрешением на строительство, а потому на участке до сих пор не вбито ни гвоздя!

— Соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта с калужским инвестором подписано 14 марта 2023 года. Согласно его условиям договор аренды земельного участка действует до 31 декабря 2026 года. Вопросы выдачи разрешения на строительство находятся в компетенции администрации Липецка, — так прокомментировали GOROD48 судьбу терм в областном министерстве промышленности, инвестиций и науки.

Мы попытались связаться с инвестором Еленой Глобиной, но и с ней вышло так же, как и с липчанином Сергеем Бизиным — в одном из офисов компаний Глобиной нам пообещали обратную связь, но этого не случилось.

Еще раз посмотрите на то, что осталось от места, из которого можно было бы сделать прекрасный парк. Еще в 2010 году мэр Михаил Гулевский собирался создать в Молодежном «уникальное пространство, предназначенное для занятий спортом и спокойного семейного отдыха». Но петербургской «Сосновки», увы, не получилось. А ведь 15 лет назад сотрудники ООО «Архитектурно-проектная мастерская №3» подошли к проекту планировки парка, подчеркнув своеобразие его ландшафта.

a8hos2cuy7sxr7jvyu9x30voijeh3bmg.webp

Тогда осью паркового пространства архитекторы видели бульвар, выходящий на площадку с фонтаном. О «Катящихся камнях» речь еще не шла, поэтому архитекторы видели в парке футбольный стадион, площадки для гандбола, волейбола, баскетбола и бадминтона, летний теннисный клуб, пункт проката спортивного оборудования. В Молодежном могла появиться лыжероллерная трасса, совмещенная с беговой дорожкой, интересной с учетом рельефа местности как новичкам, так и профессионалам. Вдоль границ парка задумывались автогородок и ролледром с прилегающим детским городком и искусственным прудом с ротондой на небольшом островке, куда было бы можно перебираться по мостику. Водоем предполагалось создать в логу с помощью дамбы-моста. Северная сторона дамбы могла стать скалодромом. А на самых экстремальных уклонах лога, находящихся на северной границе парка, были намечены трассы для тюбинга, фристайла, мини-слалома, сноуборда, горного велосипеда, кросс-кантри, параллельного слалома и байкер-кросса, велотриала.

Но все пошло как-то не так. Да, за несколько лет в парке построена сеть пешеходных и велосипедных дорожек, смонтированы освещение, лавочки, урны, приличные детская и спортивная площадки, рампа для начинающих велоэкстремалов и самокатчиков. Однако все это так и не создало в Молодежном той атмосферы, которая присуща настоящим паркам. Но главное, что от него продолжают отрезать куски под бизнес-проекты, которые, возможно, так там и не появятся.
Молодежный парк
строительство
благоустройство
7
1
5
3
0

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Может
14 минут назад
Баню в Сселках,у нас места полно ,заросли разгрести и строй чо хош.А то много народа немытого ходит.
Ответить
Народная мудрость
16 минут назад
Главное-прокукарекать,а там хоть и не рассветай!
Ответить
житель
18 минут назад
Руки прочь от парка
Ответить
Илларион
21 минуту назад
Ну ладно, спорткомплекс. Он там по смыслу подходит. А вот зачем там ресторан, СПА и гостиница, не понимаю.
Ответить
Парк.
33 минуты назад
Оставьте нам Парк!!!!! Мы задыхаемся в этом экологически неблагополучном городе!!
Ответить
Вечеслав Артур
38 минут назад
Просто уму не постижимо , зачем в парке баня и гостиница , вообще из ума выжили
Ответить
Гость
49 минут назад
А нужен там этот комплекс? Не далеко есть и не один. Зато в центре не одного, дети ездиют на окраины чтоб заниматься, конечно людше в центре влепить какой нибудь ТЦ или ЖК земля то дорогая да и приоритет ЦЕНТР ведь.
Ответить
Шок.
49 минут назад
Это преступление! Вместо Парка - застройку! Кто это разрешил?! Преступление!
Ответить
Александр Н.
59 минут назад
Мутно всё это,какие то непонятные личности и результат вызывает большие сомнения.
Ответить
Хе
59 минут назад
Очень печально все это, заслынные варяги продолжают уничтожать парки
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить