Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Рено-Меган» снес мужчину и женщину на разделительной полосе: видео камер наблюдения
Происшествия
Со счетов умершего пропали крупные суммы
Происшествия
Потоп в подвале довел до уголовных дел
Происшествия
Мать травмированного ребёнка отсудила у гимназии 123 100 рублей
Происшествия
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Общество
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Общество
Липчанка загорелась от газовой плиты
Здоровье
«Вода бьет ручьем, как в подъезд зайти?»
Общество
Основная версия смертельного пожара — непотушенная сигарета
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
«Мама, мне страшно!»: падение девочки с лошади попало на видео
Происшествия
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Общество
Многомиллионный «спор о шпикачках» продолжается
Общество
Подросток на «Ниве» пытался скрыться от полицейских и нарушил правила девять раз
Происшествия
Сегодня в Липецке: юные казаки, кому мало новогодних каникул и первый в истории рубрики опрос липчан
Общество
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Происшествия
Один беспилотник сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Происшествия
37-летняя женщина заплатила за букет 270 тысяч рублей
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
921
сегодня, 10:46
3

Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами

Полицейские расследовали дело о незаконном хранении оружия. В преступлении обвиняется 46-летний житель Липецка.

В Липецке суд рассмотрит дело 46-летнего горожанина о незаконном хранении оружия — оперативники ФСБ нашли на его даче автомат АК-74 и 75 патронов калибра 5,45 мм. Дело расследовал отдел дознания УМВД России по городу Липецку.

«Особую изобретательность фигурант дела проявил при сокрытии своего схрона: АК-74 он положил под половые доски хозяйственной постройки, а боеприпасы — на чердак гаража в банки с маслянистой жидкостью», — рассказали в полиции.

Экспертно‑криминалистический центр областного управления МВД подтвердил, что автомат и патроны пригодны к использованию.

оружие
боеприпасы
0
0
1
3
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Фунтик
18 минут назад
По пьяни растрепал о пушке
Ответить
зема
43 минуты назад
кому то похвалился
Ответить
Тур
57 минут назад
Так просто не придут с обыском. Не иначе сдал кто то.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить