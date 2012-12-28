Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами

«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Полицейские расследовали дело о незаконном хранении оружия. В преступлении обвиняется 46-летний житель Липецка.
«Особую изобретательность фигурант дела проявил при сокрытии своего схрона: АК-74 он положил под половые доски хозяйственной постройки, а боеприпасы — на чердак гаража в банки с маслянистой жидкостью», — рассказали в полиции.
Экспертно‑криминалистический центр областного управления МВД подтвердил, что автомат и патроны пригодны к использованию.
