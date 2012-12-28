Все новости
Происшествия
«Вы стали участником президентской программы»: жителя Станового обманули мошенники

А у 26-летнего мужчины сотрудники «налоговой» и «Центробанка» выманили больше двух миллионов рублей.

Минувшие сутки мошенники были как никогда активны — их жертвами в Липецкой области стали несколько человек.

72-летнему жителю Станового позвонили и сообщили: «Вы стали участником президентской программы по начислению дивидендов с процентов по банковским вкладам». Пенсионер поверил и перевёл мошенникам 23 000 рублей.

Житель Усмани попался на похожую удочку — ему пообещали бонус от банка и мужчина перечислил злоумышленникам 21 000 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 3 декабря в полицию также обратился 26-летний мужчина, который четыре дня общался с сотрудниками «налоговой» и «Центробанка» и под предлогом аннулирования кредита перевёл мошенникам больше двух миллионов рублей.

23-летний парень ещё в октябре общался с «сотрудниками банка» и «департамента кредитно-финансовых операций портала Госуслуг» и в результате потерял полтора миллиона рублей. Вчера потерпевший обратился в полицию.

В Волово 48-летняя женщина хотела купить коров и перевела продавцу-мошеннику 20 000 рублей.

36-летней жительнице Измалково позвонили под видом службы курьерской доставки известного сетевого магазина. В результате общения с мошенниками женщина лишилась 270 000 рублей.

А 40-летний чаплыгинец перевёл на «безопасный счёт» 175 000 рублей.

Добавим, что в то же время сегодня в УМВД России по Липецкой области рассказали: количество совершаемых с помощью информационно-телекоммуникационных технологий преступлений в нашем регионе в этому году снизилось на 0,1%: с 3861 за тот же период прошлого года до 3859 в этом году. Возросла раскрываемость такого вида преступлений: с 19,4% до 21,1%.

Основная масса регистрируемых на территории области преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, относится к категории имущественных — на них приходится 58,8%. Но также с использованием информационных технологий совершаются преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, преступления экономической направленности, преступления против половой неприкосновенности.

При раскрытии мошенничеств полиция сегодня активно взаимодействует с банками: в результате за 10 месяцев в Липецкой области раскрыто 182 мошенничества и 165 краж денег в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.
мошенничество
Совет
10 минут назад
Корову надо было на Озоне покупать. Там всё есть
Ель Сибирская
13 минут назад
Жаль только 48-летнюю женщину, которая хотела купить корову. Раньше я тоже переводила деньги и меня не обманывали. Чисто на доверии к людям. Теперь уже нельзя.
Какой ужас
14 минут назад
Людей пачками разводят каждый день!
