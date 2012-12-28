Происшествия
Обломки сбитого БПЛА повредили балконы липецкой многоэтажки
Мэр и губернатор пообещали жильцам дома помощь.
«Обломками незначительно повреждено остекление нескольких балконов в многоэтажке. Сейчас на месте работают специалисты профильных департаментов и оперативные службы.
По поручению губернатора проводится обследование, фиксируются все повреждения, чтобы жители могли как можно быстрее получить помощь», — заявил мэр Роман Ченцов.
Напомним режим «Угроза атаки БПЛА» действовал в Липецке с часа ночи до шести утра.
