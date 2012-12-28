Все новости
Общество
238
11 минут назад

«Дом.РФ» продал под застройку земельный участок на улице Папина в Липецке

На торгах был ажиотаж. Их победитель в итоге заплатил за 1,18 гектара в 10 раз больше начальной цены лота.

Госкорпорация «Дом.РФ» продала под застройку земельный участок площадью 1,18 гектара на улице Папина в Липецке.

За лот с начальной ценой в 15,6 млн рублей бились несколько застройщиков. Победителем аукциона стала компания «Строймастер» Вячеслава Старых, предложившая 147 миллионов рублей. На шаг от нее, на 486 тысяч рублей, отстала специально открытая под проект застройки этого участка компания «Папина Парк» Виталия Брычева (застройщик, который собирается построить в Молодежном парке гостиницу и ряд других объектов).

На сайте «Дом.РФ» указано, что ранее участок по соседству с прудом Кирпичка использовался как площадка автошколы Всероссийского общества автомобилистов. «Остановка общественного транспорта находится на расстоянии 650 м. Окружение составляют объекты социальной инфраструктуры (школа, детский сад) и многоэтажная жилая застройка».

8otbxbh5hv5db2eoqj5jdl8cl385h1jb.jpg

9c1qzwy9klaqlgnrgpbtqoobn5wbdfvp.jpg

Пока видом разрешенного использования участка указано «для административного здания с учебным полигоном». Но на нем можно строить жилье.

«Дом.РФ» согласовал проведение торгов по пяти проектам комплексного развития территорий в Липецке. На этих участках общей площадью свыше 130 гектаров можно возвести более 500 тысяч кв. м жилья. Общая площадь участков, вовлеченных в реализацию, превышает 130 га. Об этом рассказали «Ъ-Черноземье» в «Дом.РФ». Среди них наряду с участком на улице Папина — участок на улице Ковалева в районе дома №109б площадью 1,6 гектара, полоска вдоль Лебедянского шоссе площадью более 110 гектаров (70,3 гектара из которых уже куплены ГК «Ремстройсервис»).
аукцион
недвижимость
