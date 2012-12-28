«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Потоп в подвале довел до уголовных дел
СК по результатам своей проверки возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а по результатам проверки прокуратуры возбуждено дело о неисполнении требования суда.
Напомним, злополучный дом построен в 2020 году. Новоселы сразу заметили многочисленные проблемы. А в этом августе они записали видеобращение к мэрии Липецка, на которое отозвался руководитель СК СУ России Александр Бастрыкин, поручив липецким коллегам разобраться в ситуации и найти виновных.
«Из-за дефектов, допущенных ООО «СЗ «Строймастер», здание находится в непригодном состоянии. Подвал и прилегающая территория систематически затапливаются канализационными стоками, из-за коммунальных аварий подача воды и электроэнергии осуществляется с перебоями. Кроме того, кровля повреждена и протекает, отмостка разрушена. В апреле прошлого года судом на застройщика возложена обязанность провести ремонтные работы, однако до настоящего времени решение не исполнено. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли», — так охарактеризовали состояние здания в региональном Следкоме, который возбудил и расследует дело по статье 238 УК РФ — об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Уголовным делом закончилась и прокурорская проверка жалоб липчан.
Прокуратура Советского района Липецка установила, что подрядная организация на протяжении длительного времени не исполняет судебные решения, обязывающие устранить недостатки при строительстве дома. А судебные приставы не достаточно активно работали по принудительному исполнению судебных актов.
В адрес руководителя службы судебных приставов региона прокуратурой внесено представление. Кроме того, прокурор Советского района объявил предостережение руководителю управляющей компании о недопустимости нарушений закона при управлении многоквартирным домом.
Также возбуждено уголовное дело по статье 315 УК РФ («Неисполнение решения суда»).
«В настоящее время подрядчик приступил к ремонту многоэтажного дома», — сообщили в прокуратуре области.
