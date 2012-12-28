Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
«Рено-Меган» снес мужчину и женщину на разделительной полосе: видео камер наблюдения
Происшествия
Со счетов умершего пропали крупные суммы
Происшествия
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Происшествия
Труп 68-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда
Спорт
Липчанка загорелась от газовой плиты
Здоровье
Сбитыми на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась
Происшествия
Основная версия смертельного пожара — непотушенная сигарета
Происшествия
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Спорт
Читать все
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Общество
Со счетов умершего пропали крупные суммы
Происшествия
На каждые 100 девочек в Липецкой области рождаются 108 мальчиков
Общество
Липчанам придется копить почти 2,9 года на первый взнос по ипотеке
Общество
Потоп в подвале довел до уголовных дел
Происшествия
Мать травмированного ребёнка отсудила у гимназии 123 100 рублей
Происшествия
Задонцу придется отработать 260 часов за врезку в газовую трубу
Общество
Сотрудниц НЛМК отметили за верность материнскому долгу
НЛМК Live
Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду
Погода в Липецке
За неделю ОРВИ заболели 5472 человека, в том числе 47 — гриппом
Здоровье
Читать все
Происшествия
411
39 минут назад
4

Потоп в подвале довел до уголовных дел

СК по результатам своей проверки возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а по результатам проверки прокуратуры возбуждено дело о неисполнении требования суда.

Двумя уголовным делами закончилось разбирательство жалоб жителей дома № 24 по улице Ударников на многочисленные проблемы здания.

Напомним, злополучный дом построен в 2020 году. Новоселы сразу заметили многочисленные проблемы. А в этом августе они записали видеобращение к мэрии Липецка, на которое отозвался руководитель СК СУ России Александр Бастрыкин, поручив липецким коллегам разобраться в ситуации и найти виновных.

«Из-за дефектов, допущенных ООО «СЗ «Строймастер», здание находится в непригодном состоянии. Подвал и прилегающая территория систематически затапливаются канализационными стоками, из-за коммунальных аварий подача воды и электроэнергии осуществляется с перебоями. Кроме того, кровля повреждена и протекает, отмостка разрушена. В апреле прошлого года судом на застройщика возложена обязанность провести ремонтные работы, однако до настоящего времени решение не исполнено. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли», — так охарактеризовали состояние здания в региональном Следкоме, который возбудил и расследует дело по статье 238 УК РФ — об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Уголовным делом закончилась и прокурорская проверка жалоб липчан.

Прокуратура Советского района Липецка установила, что подрядная организация на протяжении длительного времени не исполняет судебные решения, обязывающие устранить недостатки при строительстве дома. А судебные приставы не достаточно активно работали по принудительному исполнению судебных актов.

В адрес руководителя службы судебных приставов региона прокуратурой внесено представление. Кроме того, прокурор Советского района объявил предостережение руководителю управляющей компании о недопустимости нарушений закона при управлении многоквартирным домом.

Также возбуждено уголовное дело по статье 315 УК РФ («Неисполнение решения суда»).

«В настоящее время подрядчик приступил к ремонту многоэтажного дома», — сообщили в прокуратуре области.
потоп
уголовное дело
1
0
0
2
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
16 минут назад
А для чего такой штат в Жилинспекции у нас? Почему прокуратура спускает все подобные дела в Жилинспекцию даже без рассмотрения хотя они адресованы именно им, с ответами с той же Жилинспекции?
Ответить
дед
20 минут назад
Зато со слов министров,в Липецке всё креативно,и амбициозно,,и создают"Силиконовую долину", а люди в туалет сходить нормально не могут.
Ответить
Бабушка
24 минуты назад
такое впечатление, что пока А.Бастрыкин не поручит что-либо в Липецке сделать, с мертвой точки ничего не сдвинется.
Ответить
пора
30 минут назад
капитальный ремонт делать.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить