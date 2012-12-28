Мать травмированного ребёнка отсудила у гимназии 123 100 рублей

Во время игры мальчик упал и у него откололся зуб.

Елецкий городской суд взыскал с негосударственной гимназии «Альтернатива» в пользу травмированного ученика материальный ущерб в 23 100 рублей и компенсацию морального вреда в 100 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в гимназии, полгода назад третьеклассник упал во время игры и у него откололся зуб. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, полученную в результате произошедшего в школе инцидента травму квалифицировали как легкий вред здоровью. Ребёнку потребовалось длительное лечение.ОМВД России по городу Ельцу провело проверку по заявлению матери, но пришло к выводу: состав административного правонарушения или преступления отсутствует.Но суд признал, что ответственной за возмещение ущерба и причинение вреда здоровью мальчика является именно гимназия, поскольку доказательств отсутствия вины школа при разрешении спора суду не представила.