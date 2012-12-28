«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Происшествия
771
сегодня, 16:22
1
Мать травмированного ребёнка отсудила у гимназии 123 100 рублей
Во время игры мальчик упал и у него откололся зуб.
Как рассказали GOROD48 в гимназии, полгода назад третьеклассник упал во время игры и у него откололся зуб. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, полученную в результате произошедшего в школе инцидента травму квалифицировали как легкий вред здоровью. Ребёнку потребовалось длительное лечение.
ОМВД России по городу Ельцу провело проверку по заявлению матери, но пришло к выводу: состав административного правонарушения или преступления отсутствует.
Но суд признал, что ответственной за возмещение ущерба и причинение вреда здоровью мальчика является именно гимназия, поскольку доказательств отсутствия вины школа при разрешении спора суду не представила.
0
1
2
3
2
Комментарии (1)