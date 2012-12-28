Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
10-летний геймер перевел мошенникам 34 тысячи рублей
Деньги списали с кредитки отца.
«Мальчик играл в компьютерную игру, в которой ему написали неизвестные и предложили купить виртуальную валюту по выгодной цене. Расплатиться за покупку ребенок решил кредитной картой своего отца — в итоге тот лишился 34 433 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Всего в России в этом году зафиксировано около 1000 фактов мошенничества в компьютерных играх. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся несовершеннолетние, которые играют в Roblox.
Вот самые частые схемы обмана: продажа «одноразовых» Game Pass, продажа «невидимой» одежды, поддельные «испытания», продажа игровой валюты Robux вне официального магазина, объявление о «выигрыше приза». Зачастую ребенку предлагают ввести данные аккаунта Roblox, после чего злоумышленники меняют пароль и получают полный контроль над профилем и привязанными платежными средствами.
