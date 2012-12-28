Все новости
10-летний геймер перевел мошенникам 34 тысячи рублей

Деньги списали с кредитки отца.

41-летний липчанин обратился во второй отдел полиции с заявлением о мошенничестве: деньги злоумышленникам отправил его 10-летний сын.

«Мальчик играл в компьютерную игру, в которой ему написали неизвестные и предложили купить виртуальную валюту по выгодной цене. Расплатиться за покупку ребенок решил кредитной картой своего отца — в итоге тот лишился 34 433 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Всего в России в этом году зафиксировано около 1000 фактов мошенничества в компьютерных играх. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся несовершеннолетние, которые играют в Roblox.

Вот самые частые схемы обмана: продажа «одноразовых» Game Pass, продажа «невидимой» одежды, поддельные «испытания», продажа игровой валюты Robux вне официального магазина, объявление о «выигрыше приза». Зачастую ребенку предлагают ввести данные аккаунта Roblox, после чего злоумышленники меняют пароль и получают полный контроль над профилем и привязанными платежными средствами.
Комментарии (1)

13 минут назад
Жизнь игра для подростков. Во докатились до чего. Технологии!?
