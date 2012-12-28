Все новости
Происшествия
1493
сегодня, 13:15

Со счетов умершего пропали крупные суммы

В ситуацию вмешался Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Липецкой области Евгению Шаповалову представить доклад по обращению жителя Чаплыгина.

«Мужчина сообщил, что после смерти отца узнал от нотариуса, что со счетов покойного в банках сняты крупные суммы денег. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», — сообщает официальный канал Следственного комитета России.

СК России по Липецкой области начал процессуальную проверку по признакам преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

— В полиции зарегистрировано заявление о пропаже крупной суммы денег со счетов умершего, проводится проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Пока неизвестно, о какой сумме может идти речь. Также не понятно, имеет ли пропажа денег криминальный характер или речь идёт о рядовом наследственном споре и гражданско-правовых отношениях. Сейчас детали выясняют сразу несколько силовых ведомств — чаплыгинец также пожаловался в прокуратуру.
