Происшествия
1493
сегодня, 13:15
Со счетов умершего пропали крупные суммы
В ситуацию вмешался Александр Бастрыкин.
«Мужчина сообщил, что после смерти отца узнал от нотариуса, что со счетов покойного в банках сняты крупные суммы денег. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», — сообщает официальный канал Следственного комитета России.
СК России по Липецкой области начал процессуальную проверку по признакам преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
— В полиции зарегистрировано заявление о пропаже крупной суммы денег со счетов умершего, проводится проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Пока неизвестно, о какой сумме может идти речь. Также не понятно, имеет ли пропажа денег криминальный характер или речь идёт о рядовом наследственном споре и гражданско-правовых отношениях. Сейчас детали выясняют сразу несколько силовых ведомств — чаплыгинец также пожаловался в прокуратуру.
