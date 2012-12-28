Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
В Липецке на линию вышел новый автобус
Пока в качестве тестового образца.
«ЛиАЗ-529265» рассчитан на перевозку 109 пассажиров. Основная цель тестирования — оценка эксплуатационных характеристик новой модели пассажирского транспорта отечественного производства», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Испытания автобуса продляться три месяца — за это время предприятие оценит, стоит ли покупать автобусы этой марки, если появятся деньги на обновление подвижного состава. Переговоры о тестовых испытаниях планируются и с другими производителями автобусов.
В парке АО «Липецкпассажиртранс» находятся 280 автобусов. Последнюю крупную закупку новых машин предприятие осуществило в 2023 году на средства федерального проекта «Чистый воздух». Однако 46 газомоторных автобусов производства Ликинского автозавода оказались проблемными — из-за нехватки комплектующих половина машин простаивала в ремонтных боксах.
