За ремонт фасада дома на проспекте Победы надо доплатить 107 миллионов рублей
Липецкая мэрия отказалась софинансировать расходы ФКР на капремонт осыпающегося кирпичного фасада дома на проспекте Победы со ссылкой на нехватку средств в городском бюджете.
Жалобы жильцов дома в органы власти вплоть до администрации президента России привели к тому, что в декабре прошлого года состояние многоэтажки на выездном совещании обсуждали представители мэрии, Фонда капремонта, управляющей компании «КиТ» и члены комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета.
Во время эмоционального разговора выяснилось, что строившая дом компания «Жилстройторг», которую возглавляла депутат горсовета Светлана Бессонова, облицевала его пустотелым керамическим кирпичом «Тербунского гончара».
— Проблема сохранения целостности внешних стен таких домов зависит от опыта каменщиков. Кладка из такого кирпича требует особого внимания: каждый внешний шов должен быть тщательно заполнен раствором, иначе в зазор попадет вода. В морозы вода расширяется и рвет кирпич. При первых же признаках разрушения кладки управляющей компании нужно было спешно заделать все изъяны и одновременно подавать рекламации застройщику. Так как эту работу не сделали, вода зимой продолжила рвать кладку гораздо большими темпами. Очевидно, этот процесс уже достиг апогея в случае с домом на проспекте Победы, — такую экспертную оценку GOROD48 получил от одного известного в Липецке застройщика, отказавшегося в свое время от строительства социальных объектов из пустотелого кирпича.
В итоге решением проблемы осыпающегося дома стал капремонт фасада. Предполагалось, что с дома отобьют весь облицовочный кирпич, а потом или обложат здание новым, или просто оштукатурят и покрасят. В прошлом году ФКР обсчитал работы в умопомрачительные 100 миллионов рублей!
К концу этого года ценник замены фасада вырос до 171,5 млн рублей! Об этом «управляшку» оповестил ФКР, а та — жильцов.
«Согласно сметной документации, стоимость капитального ремонта фасада превышает предельную стоимость, которой может оплачиваться капитальный ремонт за счет средств Фонда, сформированного исходя из минимального размера взноса. Согласно Жилищному кодексу РФ, расходы, превышающие предельную стоимость работ, покрываются за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирном доме, сверх установленного минимального размера взноса на капитальный ремонт. До настоящего времени решение об установлении дополнительных взносов собственниками помещений вышеуказанного многоквартирного дома не принято», — так прокомментировали GOROD48 сложившуюся ситуацию в пресс-службе регионального ФКР.
Из 171,5 миллиона рублей Фонд готов оплатить 64,5 миллиона. Где взять остальные 107?
ФКР обратился к мэрии за софинансированием проекта, но муниципалитет в этой просьбе отказал, сославшись на дефицитный бюджет. Об этом жильцы дома узнали в администрации президента РФ. Поэтому ФКР предложил другой вариант софинансирования расходов: повысить в разы взносы за капремонт.
В чате дома такое предложение живо осуждают. Сейчас жильцы платят за капремонт по минимуму: около 14 рублей за квадратный метр. Остающиеся 107 миллионов предлагается покрыть дополнительными взносами собственников жилья в размере 31,34 рубля. Последнее слово — за жильцами дома, которым нужно в течение двух ближайших недель на общем собрании решить, согласны ли они до 2055 года путем повышенных обязательств погасить эти самые недостающие 107 миллионов?
