За ремонт фасада дома на проспекте Победы надо доплатить 107 миллионов рублей

Липецкая мэрия отказалась софинансировать расходы ФКР на капремонт осыпающегося кирпичного фасада дома на проспекте Победы со ссылкой на нехватку средств в городском бюджете.