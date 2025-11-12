Все новости
Общество
187
15 минут назад
3

За ремонт фасада дома на проспекте Победы надо доплатить 107 миллионов рублей

Липецкая мэрия отказалась софинансировать расходы ФКР на капремонт осыпающегося кирпичного фасада дома на проспекте Победы со ссылкой на нехватку средств в городском бюджете.

Сегодня GOROD48 рассказал поврежденном у дома №106а на проспекте Победы автомобиле: на «Джили Манджеро» упали куски облицовочного кирпича. Для жильцов этой аварийной 17-этажки такие случаи — привычное дело: вот уже несколько лет расслаивающийся пустотелый керамический кирпич летит вниз и можно считать чудом, что пока никому не попало по голове.

2629b942-2ae7-4732-88f2-4c76348aa823.jpg+2025-11-12-11.30.34+niz.jpg

8c0ea032-7279-4d29-8833-6f4e60e4c3fe.jpg+2025-11-12-11.30.34+niz.jpg

Жалобы жильцов дома в органы власти вплоть до администрации президента России привели к тому, что в декабре прошлого года состояние многоэтажки на выездном совещании обсуждали представители мэрии, Фонда капремонта, управляющей компании «КиТ» и члены комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета.

us3uljx9wqsmrcp9ckaa446d9zsuyp6t.jpg+2025-11-12-11.32.04+niz.jpg

Во время эмоционального разговора выяснилось, что строившая дом компания «Жилстройторг», которую возглавляла депутат горсовета Светлана Бессонова, облицевала его пустотелым керамическим кирпичом «Тербунского гончара».

xvf8cccmetc8rfs22luzbgkbbty2j30t.jpeg+2025-11-12-13.00.34+niz.jpg

— Проблема сохранения целостности внешних стен таких домов зависит от опыта каменщиков. Кладка из такого кирпича требует особого внимания: каждый внешний шов должен быть тщательно заполнен раствором, иначе в зазор попадет вода. В морозы вода расширяется и рвет кирпич. При первых же признаках разрушения кладки управляющей компании нужно было спешно заделать все изъяны и одновременно подавать рекламации застройщику. Так как эту работу не сделали, вода зимой продолжила рвать кладку гораздо большими темпами. Очевидно, этот процесс уже достиг апогея в случае с домом на проспекте Победы, — такую экспертную оценку GOROD48 получил от одного известного в Липецке застройщика, отказавшегося в свое время от строительства социальных объектов из пустотелого кирпича.

В итоге решением проблемы осыпающегося дома стал капремонт фасада. Предполагалось, что с дома отобьют весь облицовочный кирпич, а потом или обложат здание новым, или просто оштукатурят и покрасят. В прошлом году ФКР обсчитал работы в умопомрачительные 100 миллионов рублей!

be2oj1mda4qhdg7krhtm48020nft7y0y.webp

m22ke3cd24lw30hf20lmy8f49oas05q8.jpg+2025-11-12-11.32.04+niz.jpg

ltj6yjwzhmb8t8k9aj3tioxf3jhlmqgl.jpg+2025-11-12-11.32.04+niz.jpg

К концу этого года ценник замены фасада вырос до 171,5 млн рублей! Об этом «управляшку» оповестил ФКР, а та — жильцов.

«Согласно сметной документации, стоимость капитального ремонта фасада превышает предельную стоимость, которой может оплачиваться капитальный ремонт за счет средств Фонда, сформированного исходя из минимального размера взноса. Согласно Жилищному кодексу РФ, расходы, превышающие предельную стоимость работ, покрываются за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирном доме, сверх установленного минимального размера взноса на капитальный ремонт. До настоящего времени решение об установлении дополнительных взносов собственниками помещений вышеуказанного многоквартирного дома не принято», — так прокомментировали GOROD48 сложившуюся ситуацию в пресс-службе регионального ФКР.

Из 171,5 миллиона рублей Фонд готов оплатить 64,5 миллиона. Где взять остальные 107?

ФКР обратился к мэрии за софинансированием проекта, но муниципалитет в этой просьбе отказал, сославшись на дефицитный бюджет. Об этом жильцы дома узнали в администрации президента РФ. Поэтому ФКР предложил другой вариант софинансирования расходов: повысить в разы взносы за капремонт.

В чате дома такое предложение живо осуждают. Сейчас жильцы платят за капремонт по минимуму: около 14 рублей за квадратный метр. Остающиеся 107 миллионов предлагается покрыть дополнительными взносами собственников жилья в размере 31,34 рубля. Последнее слово — за жильцами дома, которым нужно в течение двух ближайших недель на общем собрании решить, согласны ли они до 2055 года путем повышенных обязательств погасить эти самые недостающие 107 миллионов?
Комментарии (3)

Яга
4 минуты назад
Нам не надо не какого НАТО. Они сами всё разобьют.
Ответить
Ель Сибирская
9 минут назад
А почему собственно из наших налогов должны ремонтировать фасад этой многоэтажки? Там есть собственники квартир, вот пусть и платят за свой фасад.
Ответить
Логично
12 минут назад
Если с частного дома упадёт кирпич, что виноват хозяин дома. Причем тут мэрия? Это дом жильцов.
Ответить
