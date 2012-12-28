Сегодня в Липецке: горожане ринулись в магазины за новогодними подарками, молодёжь опять в стрессе
Судебному процессу по делу о строительстве ЖК «Турист-2» — скоро год
Следующее заседание назначено на 12 января 2026 года.
Напомним, в январе 2025 года прокуратура подала иск, в котором просила признать недействительной разрешительную документацию на строительство жилого комплекса на месте снесенной гостиницы «Турист». Первоначально ответчиками по иску были департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка, управление строительства и архитектуры Липецкой области, ООО «Проммаш тест экспертиза», и ООО «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк».
Сегодня представитель застройщика ходатайствовал о привлечении к процессу третьего лица — компании, которая вносила изменения в проектно-сметную документацию ЖК уже в процессе судебного заседания, а также озвучил возражения против формулировок вопросов для экспертов.
Назначение экспертизы документации на строительство здания могло бы существенно продвинуть судебный процесс. Но стороны до сих пор не могут договориться ни о том, какой именно организации ее доверить, ни о формулировках вопросов для экспертов.
