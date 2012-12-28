В Липецке военный пенсионер хотел отдать мошенникам 25 миллионов рублей

Уже с сумкой для денег в банке его остановили полицейские.

В Липецке 83-летний военный пенсионер — полковник в отставке заказал в кассе банка для снятия со счета 25 миллионов рублей. Такую сумму сразу не выдают, поэтому получение денег перенесли на следующий день. При этом банку запрос клиента показался подозрительным и информация была передана в полицию. К моменту выдачи денег в банке пенсионера ждали оперативные сотрудники.— Пенсионер министерства обороны пришёл за деньгами с сумкой. Мы начали с ним общаться — выяснять, зачем ему потребовалась такая сумма? Разговор получился долгим. Пенсионер выдвигал различные версии: передать внукам, отправить родственникам, что-то купить. Но в конце-концов он спросил, кто здесь старший. Отвёл меня в сторонку. Говорит: «У вас какое звание?» Я полковник. Он в ответ: «Есть шанс стать подполковником, потому что я принимаю участие в разработке ФСБ. Сейчас мы будем ловить мошенников, а вы нам мешаете, уже час пытаюсь от вас отделаться, а вы от меня никак не отстаёте. Поэтому у вас есть перспектива понизить звание, товарищ полковник. Выбирайте». Но история закончилась хорошо — деньги дедушке мы сохранили, а я по-прежнему полковник, — рассказал о вопиющем случае покушения на мошенничество начальник Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области Алексей Лялякин.В полиции также отметили, что 25 миллионов военный пенсионер заработал честным путём: получил квартиру в Москве, потом её продал и жил на проценты в Липецке.Чтобы убедить потенциальных жертв мошенников в своей правоте, полицейским приходится привозить их в отдел, показывать удостоверения, форму, портреты и грамоты, взвывать родственников и даже соседей. На процесс убеждения порой уходит до восьми часов. Только так человек может понять, что мошенник не перед ним — а на том конце провода. Одна бабушка, которая пыталась засунуть в банкомат 800 тысяч рублей, даже попробовала убежать от полицейских по совету телефонных мошенников.