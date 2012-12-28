Все новости
Происшествия
1699
сегодня, 12:29
20

В Липецке военный пенсионер хотел отдать мошенникам 25 миллионов рублей

Уже с сумкой для денег в банке его остановили полицейские.

В Липецке 83-летний военный пенсионер — полковник в отставке заказал в кассе банка для снятия со счета 25 миллионов рублей. Такую сумму сразу не выдают, поэтому получение денег перенесли на следующий день. При этом банку запрос клиента показался подозрительным и информация была передана в полицию. К моменту выдачи денег в банке пенсионера ждали оперативные сотрудники.

— Пенсионер министерства обороны пришёл за деньгами с сумкой. Мы начали с ним общаться — выяснять, зачем ему потребовалась такая сумма? Разговор получился долгим. Пенсионер выдвигал различные версии: передать внукам, отправить родственникам, что-то купить. Но в конце-концов он спросил, кто здесь старший. Отвёл меня в сторонку. Говорит: «У вас какое звание?» Я полковник. Он в ответ: «Есть шанс стать подполковником, потому что я принимаю участие в разработке ФСБ. Сейчас мы будем ловить мошенников, а вы нам мешаете, уже час пытаюсь от вас отделаться, а вы от меня никак не отстаёте. Поэтому у вас есть перспектива понизить звание, товарищ полковник. Выбирайте». Но история закончилась хорошо — деньги дедушке мы сохранили, а я по-прежнему полковник, — рассказал о вопиющем случае покушения на мошенничество начальник Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области Алексей Лялякин.

В полиции также отметили, что 25 миллионов военный пенсионер заработал честным путём: получил квартиру в Москве, потом её продал и жил на проценты в Липецке.

Чтобы убедить потенциальных жертв мошенников в своей правоте, полицейским приходится привозить их в отдел, показывать удостоверения, форму, портреты и грамоты, взвывать родственников и даже соседей. На процесс убеждения порой уходит до восьми часов. Только так человек может понять, что мошенник не перед ним — а на том конце провода. Одна бабушка, которая пыталась засунуть в банкомат 800 тысяч рублей, даже попробовала убежать от полицейских по совету телефонных мошенников.
мошенничество
2
2
0
4
2

Комментарии (20)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Старики разбойники
11 минут назад
Одна известная бабушка тоже думала что участвует в разработке ФСБ и очень очень жаль что её вот так вот не остановили.
Ответить
САИ
17 минут назад
Нет денег - плохо, есть деньги - ещё хуже.
Ответить
:D
17 минут назад
Кстати квартиру в Москве военный пенсионер тоже получил честным и законным путём, если что.
Ответить
ГОСТЬ53
32 минуты назад
А какже возможность жить до 120 лет??? Да еще и пенсионеный возраст опять повысят, лет до 80-ти!!! Медицина-то, говорят , - самая- самая в мире!!!!! Всем медицинам надо равняться на нашу....
Ответить
ВВ
34 минуты назад
..Значит лишние были.."ТУДА " уже не забрать...
Ответить
Гость
36 минут назад
Пенсионеру надо выдать премию по 1 млн. банкирам и полицейским.
Ответить
Майорчик
36 минут назад
Мда, только у Липецких полицейских участь - всю жизнь быть в очереди на жилье и остаться ни с чем....
Ответить
Пенсионер МО РФ
25 минут назад
У меня тоже квартира ближе к пенсии появилась.
Ответить
Пенсионеры
50 минут назад
Беззащитные.В силу своих лет способны верить не близким людям,а мошенникам.Жаль,что мы так живём.
Ответить
вася
сегодня, 13:06
Дело не в квартире проданной! Дело в том что родные так легко смотрят на то что у дела старого на счету такие деньги лежат и он ими командует! скорей всего скоро их не будет!
Ответить
Эх
27 минут назад
Не Васи это дед. Вася из деда давно бы, уже всё, до копейки, вытряс. Васе нужно самому учиться деньги зарабатывать, а не дедам в карманы смотреть.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 13:04
Когда же это кончится,подозреваю никогда.
Ответить
Еще комментарии
