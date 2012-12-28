Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
Общество
341
42 минуты назад
4
Мэрия Липецка представила на публичные слушания проект «реалистичного» бюджета на 2026 год
Все социальные обязательства в нем будут профинансированы.
По стартовым показателям бюджет-2026 даже лучше сверстанного в декабре прошлого года бюджета на 2005 год. По доходам он составил 21,2 млрд рублей — почти на миллиард больше, чем годом ранее. Собственные доходы города составят 8,3 миллиарда. К ним добавлены 12,9 миллиарда рублей трансфертов из регионального и федерального бюджетов.
Главными доходными источниками городской казны, как обычно, станут поступления от налога на доходы физических лиц (4,6 млрд рублей), земельного налога (1 млрд рублей), налога на имущество физических лиц (699 млн рублей) и средств, полученных от упрощенной системы налогообложения (699 млн рублей). Доходов от НДФЛ можно было бы получить и больше, но правительство области снизило Липецку норматив отчислений от него (в этом году муниципалитет получит от этого налога порядка 6 миллиардов).
Расходы бюджета-2026 обсчитаны в 21,6 млрд рублей. По словам Татьяны Григоровой, в нем учтены все социально значимые обязательства муниципалитета: индексация зарплаты бюджетникам, содержание 195 учреждений образования, культуры и спорта, реализация национальных проектов, транспорт, обеспечение теплом и горячей водой жителей районов, обслуживаемых МУП «Липецктеплосеть», поддержка участников СВО и их семей. На эти цели будут потрачены 70% всех бюджетных расходов.
Больше всего расходов в следующем году традиционно придется на образование — 14 миллиардов рублей. На транспорт и дорожное хозяйство направят 2 миллиарда, на ЖКХ — 1 миллиард, на социальную политику — 914,4 миллиона. На культуру потратят 723,9 миллиона рублей, на физкультуру и спорт — 617,4 миллиона. На благоустройство запланированы 406 миллиона рублей, на формирование комфортной среды — еще 256,9 миллиона. Из-за нынешней ситуации достаточно много средств, 205 миллионов, израсходуют на профилактику терроризма и экстремизма.
— Бюджет сбалансирован. Липецк — город с высоким уровнем долговой устойчивости. Дефицит в размере 450 млн рублей будем покрывать остатками на счетах и бюджетными кредитами. Особое внимание будем уделять увеличению собственных доходов, инвентаризации расходов, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, совершенствование мер финансового контроля и аудита. На все то, чем мы и занимаемся уже несколько лет, — этими словами Татьяна Григорова закончила свое выступление, выразив надежду на корректировку бюджета в сторону увеличения в следующем году по ходу его исполнения.
Затем вице-мэр Светлана Сурмий и председатель департамента образования Евгений Таракановский рассказали о некоторых деталях бюджета.
Светлана Сурмий сообщила о капвложениях: больше всего денег будет потрачено на обновление теплосетей и котельных МУП «Липецктеплосеть». На строительство нового аэротенка городских очистных сооружений запланированы 376,8 миллиона, на прокладку самотечно-напорного канализационного коллектора с дюкерным переходом под рекой Воронеж — 11,3 миллиона. Также будет реконструирован пешеходный мост над железной дорогой в районе «Стагдока», капитально отремонтированы 19 школ и три детских сада.
Евгений Таракановский сообщил повышении зарплат в образовании: после него школьный учитель в среднем будет получать 62,6 тысячи рублей, воспитатель детского сада — 58,9 тысячи, педагог учреждения допобразования — 62,7 тысячи. На школьное питание выделены 636,1 млн рублей, на питание дошколят — 120,4 миллиона. Кстати, с 1 января размер родительской платы для детей, которые посещают детские сады, вырастет на 107 рублей в месяц, составив 2 782 рубля. Это позволит увеличить расходы на питание для каждого малыша до 149 рублей в день.
После этого ведущий публичных слушаний, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев представил трибуну всем, кто хотел внести свои конкретные предложения в проект бюджета.
Депутат Олег Косолапов и житель Липецка, инвалид I группы по зрению Юрий Топтов, который пришел в горсовет с собакой-поводырем, предложили изыскать в бюджете всего лишь 10 млн рублей на оборудование автобусов четырех самых длинных городских маршрутов и 50 светофоров речевыми информаторами, которые будут полезны как инвалидам, так и пожилым людям.
— Это очень важная проблема — доступность городской среды. Мы проводили эксперимент «Один час из жизни слепого». Я час ходил в повязке на глазах и понял, как же сложно перемещаться по городу невидящему человеку. Те девайсы, о которых мы говорим, жизненно необходимы инвалидам, — сказал депутат.
А Юрий Топтов привел конкретный пример полезности речевых информаторов: с тех пор как ими оборудовали светофоры на переходе у остановок «Хлебзавод №3» на улице Студеновской, там не случилось ни одного случая наезда на пешеходов (неподалеку от этой остановки находится место работы и компактного проживания инвалидов по зрению). А в прошлом году на переходе сбили трех незрячих людей, одного из которых — насмерть. Топтов предложил мэрии поддержать его проект «Братство равных».
Еще один эксперт по комфортной городской среде, урбанист Александр Полунин, обратил внимание на то, что общественный транспорт в Липецке имеет приоритет лишь на одной улице, Советской. Он вспомнил прошлогоднее обещание мэрии о создании выделенных полос для автобусов на улицах Московской, Катукова, Водопьянова, Гагарина, Циолковского, Неделина, проспекте Победы. «Нам много обещали. Но автобусы пока стоят в общих пробках с машинами». Также Полунин предложил, не откладывая, создавать на пешеходных переходах модульные островки безопасности. В Липецке в этом плане не делается почти ничего. А тем временем за год 30 горожан погибли при переходе дорог на «зебрах».
Жительница Липецка Анна Кубрина предложила создать тротуары и парковки у гимназии №1, 107-го детсада и у детской поликлиники на улице Пушкина. Жительница Опытной Елена Селиванова попросила включить в планы мэрии по благоустройству асфальтирование улицы Совхозной — она продемонстрировала фотографии нынешней дороги, в ямах и грязи. Депутаты горсовета Екатерина Пинаева и Вера Урываева обратили внимание на необходимость благоустройства по ряду адресов в их избирательных округах: на ремонт дорог, создание пешеходных зон у детсадов и школ, освещение улиц. В уже который раз за несколько лет прозвучала просьба пустить по улице Папина автобусы.
Липчанин Евгений Филатов попросил построить небольшой крытый футбольный манеж на четыре поля для занятий детей футболом. Он сказал, что большой манеж не нужен. А все потраченные на его возведение деньги окупятся за счет сдачи поля в аренду футболистам, работающим на крупных предприятиях. Опираясь на опыт городов, где есть такие площадки, Филатов заявил, что затраты окупятся за несколько лет. Также он обратил внимание на то, что скоро из-за обнаружившейся течи чаши бассейна ДС «Спартак» его закроют на ремонт. А там формируют спортивное мастерство 600 детей. Где им плавать, если все остальные бассейны Липецка и так перегружены?
Жена депутата облсовета Алина Косилова показала презентацию проекта «Бесплатные парковки для беременных». Она предложила включить беременных женщин в число льготников, которые бесплатно паркуются на муниципальных стоянках. «Здоровая беременность и благополучные роды — это экономия расходов на медицину!»
Жители аварийного дома на проспекте Победы, 106а Александр Костромитин и Людмила Комиссарова обратили внимание на необходимость срочного ремонта фасада многоэтажки,с которой осыпаются фрагменты облицовочного кирпича. Фонд капремонта готов оплатить часть необходимой для ремонта фасада суммы, но где жильцам дома взять еще 107 миллионов? Участники общественных слушаний попросили мэрию найти эту сумму в городском бюджете.
По окончании слушаний Борис Понаморев предложил тем из них, кто не внес в оргкомитет письменных предложений для изменения бюджета, сделать это до конца дня.
— Мы уже рассмотрели полсотни предложений от горожан. Некоторые из них сегодня были озвучены участниками публичных слушаний. К их началу в оргкомитет поступили еще больше сотни предложений. Завтра на итоговом заседании оргкомитет их все рассмотрит. Стоит отметить активность липчан. Многие предложения конструктивные, по делу, заслуживают внимания. Какие-то из них, самые актуальные, мы сразу возьмем в работу, поскольку нам известны источники финансирования. Какие-то предложения повторились — их вносили и год, и два тому назад, и их исполнение уже находится на контроле горсовета, — сказал GOROD48 первый вице-спикер городского Совета.
0
2
0
1
0
Комментарии (4)