Общество
1048
сегодня, 15:43
4

Строители очистных сооружений на Опытной столкнулись с противодействием жителей двух улиц

тех, кто десятилетиями использовали старую дренажную канализацию для сброса нечистот в Привокзальные пруды.

С 90-х жители нескольких улиц частного сектора Опытной жаловались в мэрию на высокий уровень грунтовых вод, которые затапливали подвалы и цокольные этажи домов во время обложных дождей или снеготаяния. Проблема не решалась десятилетиями. Но в прошлом году дело сдвинулось с мертвой точки. Городской департамент градостроительства и архитектуры получил средства на проектирование системы отвода грунтовых вод с улиц Просторной, Лучистой, Раздольной и Новой, причем с двумя локальными системами их очистки перед сбросом в ручей Студеный, на котором давным-давно появилась цепочка Привокзальных прудов. В этом году дренажную систему построили. А к концу года ее должны подключить к местным очистным сооружениям. Один комплекс по улице Совхозной находится на стадии монтажа: там уже установлены четыре емкости из десяти необходимых. На улице Раздольной пока еще убирают мокрый грунт со дна котлована.

5296775706811502658.jpg+2025-12-03-15.24.05+niz.jpg

5296775706811502648.jpg+2025-12-03-15.24.05+niz.jpg

5296775706811502647.jpg+2025-12-03-15.24.05+niz.jpg

Субподрядчик строителя очистных, «Проекта №1», компания СК «Хорс», вот уже неделю не может продолжить строительство фундаментов очистной станции на Раздольной, так как в вырытый котлован непрерывно течет вода из нескольких труб. Этот район Опытной исторически не имеет централизованной канализации. Поэтому вода — вовсе не грунтовая, и не родниковая, как утверждают местные жители. От нее исходит неприятный запах. И заказчику, управлению строительства мэрии, и подрядчику с субподрядчиком все совершенно очевидно, что в котлован стекают фекальные стоки из домовладений.

— Когда мы начали разрабатывать котлован, он тут же наполнился вонючей жижей. Вот, мы даже сделали тогда эти фотографии, — показывает представитель СК «Хорс» снимки в телефоне руководителю МКУ «Управление строительства Липецка» Владимиру Поваляеву.

dd733279-072d-4984-8f33-6eee0caeab7e.jpg+2025-12-03-15.29.05+niz.jpg

c0ee0567-fa6a-4cc6-9148-37459dbb0340.jpg+2025-12-03-15.29.35+niz.jpg

В итоге, чтобы хотя бы уложить на дно котлована железобетонные плиты под основание нескольких резервуаров для приема грунтовых вод, строители раздвинули в стороны вынутый из раскопки грунт, а также землю, которую сюда навезли застройщики Опытной. Но продолжить строительство СК «Хорс» не может: муниципальный контракт под срыв ставит протест некоторых местных жителей, которые запрещают строителям затампонировать незаконные сливные трубы.

5296775706811502644.jpg+2025-12-03-15.24.35+niz.jpg

К котловану сходятся жители улиц. Все как один — пенсионного возраста. Один из них нехотя признает, что в их поселке у каждого дома своя выгребная яма. Кто-то, конечно, сделал все по уму: глухую бетонную или пластиковую емкость и установил станции биоочистки. Но такой вариант тут редкость. Большинство пользуется септиками. А часть местных обитателей нашла иное решение.

— В 90-х, когда мы тут массово строились, к нам приезжал мэр Анатолий Савенков. Мы спросили его, что нам делать? Построят ли нам централизованную канализацию? Так она нам сказал: врезайтесь в существующую брошенную ливневку! Вот его были слова. Многие так и сделали, — честно признался один из мужчин.

Итак, старая ветхая ливневая канализация использовалась под хозяйственно-бытовые сбросы. Главный строитель мэрии объясняет, что это противозаконно. Владимир Поваляев рассказал, что новый дренаж и местные очистные созданы для устранения старой проблемы — подтопления домовладений осадками и грунтовыми водами. Поэтому жителям нужно подумать о том, куда им девать свои нечистоты.



Оказалось, что некоторые не желают за свой счет решать свои проблемы. Самым напористым оказался Виктор Корвяков, оказавшийся родным братом экс-вице-мэра Липецка, бывшего председателя городского департамента ЖКХ Николая Корвякова. Он пожаловался на бедность и даже потребовал от приехавшего на встречу депутата, первого вице-спикера горсовета Бориса Понаморева денег на строительство септика:

— Дай мне 100 тысяч! Я или три кольца бетонных куплю, или переливной септик!

Однако депутат быстро угасил пыл Виктора Корвякова:

— Некоторые жители все это время сбрасывали хозбытовые стоки в пруды. Это грубейшее нарушение законодательства. Почему вы считаете, что нормально сбрасывать в ливневую канализацию жидкие нечистоты? Для этого есть хозбытовая канализация. А у вас на улицах построена новая ливневая канализация. По проекту невозможно врезать в нее трубы для сброса жидких коммунальных отходов.

5296775706811502654.jpg+2025-12-03-15.24.35+niz.jpg

— Вы за людей? — спросил депутата Виктор Корвяков.

— Да. Но каждый житель частного дома должен в первую очередь думать об индивидуальном канализовании. Сейчас тут есть строительная техника подрядчика. Если кому-то надо выкопать яму под септики, мы попросим подрядчика это сделать.

Но у Виктора Корвякова была иная идея:

— Давайте засыплем этот котлован песком, чтобы вода со всего поселка уходила в него, а оттуда в пруд! В моем доме есть цокольный этаж. Там у меня всегда стояла вода. Сейчас выкопали этот котлован и вода из подвала исчезла!

Строители заявили, что как только смонтируют очистную станцию — пластиковые переливные баки с несколькими степенями защиты и ультрафиолетовым обеззараживанием, — то сразу присоединят к ней построенные ливневки, а место работ отсыплют песком и грунтом. Но не факт, что кто-то из местных жителей, желая сэкономить на строительстве септика, не попробует врезаться в новую ливневку, как это было у колодца перед домом на Совхозной, 28. К нему еще летом пиратски подвели под землей трубу и стали сбрасывать в 600-миллиметровый коллектор содержимое выгребных ям. Причем когда подрядчик забетонировал врезку, бетон раскопали и повторили этот трюк. Пришлось тампонировать врезку по новой.

Удивительно дело, но некоторые дома в этой части Опытной продаются с объявлением о наличии центрального водоотведения, которого тут никогда не было. Значит, роль централизованной канализации выполняет ливневка.

— В каждой из двух очистных предусмотрены колодцы отбора проб. МБУ «Управление Благоустройства города Липецка», которое будет их обслуживать, сможет проверять качество воды. Если в таких приемниках выявят хозфекальные стоки, система очистки выйдет из строя, ведь она рассчитаны на переработку дождевой или грунтовой воды, — сообщили GOROD48 в управлении строительства мэрии.
Опытная
ливневка
экология
Комментарии (4)

однако
3 минуты назад
скоро все в фекалиях будет.
нквд
42 минуты назад
Не кому в городе все эти вещи контролировать
аналитик
43 минуты назад
И так везде на Ниженке . соколе .Коровино и т. далее
знаток
48 минут назад
в переулке макаренко вся канализация выведена в ливневку
