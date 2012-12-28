Все новости
Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
В районах Левобережья, центра, Коровино, Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда
Спорт
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Спорт
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Происшествия
Сбитым на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась
Происшествия
Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
Общество
В Липецкой области сухо и до +5
Погода в Липецке
В сборной только девушки: три красавицы со стальными кулаками пробились в национальную команду
Спорт
Труп 68-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Происшествия
Основная версия смертельного пожара — непотушенная сигарета
Происшествия
Снега в Липецке зимой не допросишься!
Общество
Труп 68-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
«В Липецке создается медицинская Силиконовая долина»
Общество
Под видом ломбардов работают нелегальные кредиторы
Экономика
46-летнего липчанина обманули через платформу для покупки игр и приложений
Происшествия
69-летняя женщина погибла при пожаре в Становлянском округе
Происшествия
В Липецке обокрали управляющую компанию
Происшествия
Сбитым на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась
Происшествия
Происшествия
1421
сегодня, 10:16
4

В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку

Ребенок госпитализирован с сотрясением мозга.

Вчера в парке Победы произошел несчастный случай во время катания ребенка на лошади: животное дернулось и 10-летняя девочка упала и ударилась головой об дерево.

— Мы даже не поняли, что произошло. Лошадь дернулась и дочь упала с нее и сильно ударилась головой о дерево. Нам показалось, что лошадь взбесилась. Она начала прыгать, бить копытами, вырвалась у хозяйки и убежала в парк. Муж на руках вынес дочь из парка. Люди предлагали нам свою помощь, но мы приехали в парк на машине и на ней отвезли ребенка в областную детскую больницу. Дочери диагностировали сотрясение мозга, ушибы, — рассказала GOROD48 подробности случившегося мать девочки Светлана.

Светлана недоумевает: почему организаторы катания на пони и лошадях не обеспечивают детей шлемами и иными видами защиты?

Недоумевает и Ольга, хозяйка животных. Она говорит, что занимается катанием детей на пони и лошадях вот уже 15 лет. И такой инцидент на ее памяти первый.

— Я давно знаю Светлану, ее мужа и дочь. Девочка часто каталась на пони и лошадях. В этот день я уже прокатила ребенка и все были довольны. Потом семья вернулась на нашу площадку снова. Я помогла ребенку сесть на лошадь. Животное было привязано к дереву. Неожиданно девочка стала крениться в седле набок. Я попыталась выровнять седока, но лошадь вдруг дернулась и ребенок упал. Седло съехало лошади под пузо. Лошадь запрыгала, вырвалась и отбежала в сторону. Не знаю, что случилось. Все животные у меня спокойные. Мои дети всех их выездили. Никогда лошади так себя не вели. Возможно, в этот раз лошадь кто-то испугал. Возможно, прошмыгнувшая мимо белка. А может, кто-то взорвал петарду, — сокрушается Ольга.

Хозяйка животных говорит, что пережила самый жуткий стресс в своей жизни, не спала всю ночь. Волнение женщины ощущалось даже по телефону. Она едва сдерживала слезы. Ольга готова оказать любую материальную помощь пострадавшей девочке и ее семье. 

— Я вожу детей на животных на поводу. Для этого не нужны стремена, шлем или какие-то иные меры защиты, — сказала Ольга, которая после инцидента, возможно, перестанет заниматься бизнесом в городских парках.

Пострадавшая девочка находится в отделении нейрохирургии областной детской больницы. Врачи говорят, что закрытая черепно-мозговая травма не скажется на здоровье ребенка. Однако девочке требуются дополнительные исследования насчет возможных ушибов внутренних органов.

В МАУК «Культурные пространства Липецка» нам сообщили, что Ольга более 10 лет арендует площадку в парке Победы под катание детей на пони и лошадях. То есть этот бизнес совершенно законный. Катание на поводу не требует каких-то специальных защитных мер для детей и подростков. Случившееся в «Культурных пространствах» расценивают как неприятный инцидент. «Хозяйка животных готова оказать пострадавшей девочке и ее семье всю необходимую помощь».

Напомним, что 30 мая этого года на территории частного веревочного городка «Тарзан-парк» в Парке Победы получил удар током двухлетний ребенок: мальчик взялся за свисающий провод. Здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (по части первой статьи 238 УК РФ), в суде закончилось примирением сторон: прекратить уголовное дело попросила мать ребёнка. Заместитель директора ООО «Спорт-Смена» выплатила родителям малыша 300 000 рублей.
Комментарии (4)

Екатерина
26 минут назад
Девочке скорейшего выздоровления и восстановления! Хочется поддержать и Ольгу. Понимаю ее переживания, хочется отметить, что она всегда очень внимательно и ответственно относится к безопасности детей, всегда следит, чтобы дети правильно обращались с животными. Здесь, видимо, какое-то роковое стечение обстоятельств.
Ответить
1
26 минут назад
Седло не должно съезжать под пузо, значить плохо застегнули.
Ответить
ТомСойер
29 минут назад
Они жалеют свох лошадей, не затягивают как положено седла. Вот и результат
Ответить
Фунтик
45 минут назад
Всё бывает. Не знаешь где найдёшь где потеряешь.
Ответить
