Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
В сборной только девушки: три красавицы со стальными кулаками пробились в национальную команду
Происшествия
1421
сегодня, 10:16
4
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Ребенок госпитализирован с сотрясением мозга.
— Мы даже не поняли, что произошло. Лошадь дернулась и дочь упала с нее и сильно ударилась головой о дерево. Нам показалось, что лошадь взбесилась. Она начала прыгать, бить копытами, вырвалась у хозяйки и убежала в парк. Муж на руках вынес дочь из парка. Люди предлагали нам свою помощь, но мы приехали в парк на машине и на ней отвезли ребенка в областную детскую больницу. Дочери диагностировали сотрясение мозга, ушибы, — рассказала GOROD48 подробности случившегося мать девочки Светлана.
Светлана недоумевает: почему организаторы катания на пони и лошадях не обеспечивают детей шлемами и иными видами защиты?
Недоумевает и Ольга, хозяйка животных. Она говорит, что занимается катанием детей на пони и лошадях вот уже 15 лет. И такой инцидент на ее памяти первый.
— Я давно знаю Светлану, ее мужа и дочь. Девочка часто каталась на пони и лошадях. В этот день я уже прокатила ребенка и все были довольны. Потом семья вернулась на нашу площадку снова. Я помогла ребенку сесть на лошадь. Животное было привязано к дереву. Неожиданно девочка стала крениться в седле набок. Я попыталась выровнять седока, но лошадь вдруг дернулась и ребенок упал. Седло съехало лошади под пузо. Лошадь запрыгала, вырвалась и отбежала в сторону. Не знаю, что случилось. Все животные у меня спокойные. Мои дети всех их выездили. Никогда лошади так себя не вели. Возможно, в этот раз лошадь кто-то испугал. Возможно, прошмыгнувшая мимо белка. А может, кто-то взорвал петарду, — сокрушается Ольга.
Хозяйка животных говорит, что пережила самый жуткий стресс в своей жизни, не спала всю ночь. Волнение женщины ощущалось даже по телефону. Она едва сдерживала слезы. Ольга готова оказать любую материальную помощь пострадавшей девочке и ее семье.
— Я вожу детей на животных на поводу. Для этого не нужны стремена, шлем или какие-то иные меры защиты, — сказала Ольга, которая после инцидента, возможно, перестанет заниматься бизнесом в городских парках.
Пострадавшая девочка находится в отделении нейрохирургии областной детской больницы. Врачи говорят, что закрытая черепно-мозговая травма не скажется на здоровье ребенка. Однако девочке требуются дополнительные исследования насчет возможных ушибов внутренних органов.
В МАУК «Культурные пространства Липецка» нам сообщили, что Ольга более 10 лет арендует площадку в парке Победы под катание детей на пони и лошадях. То есть этот бизнес совершенно законный. Катание на поводу не требует каких-то специальных защитных мер для детей и подростков. Случившееся в «Культурных пространствах» расценивают как неприятный инцидент. «Хозяйка животных готова оказать пострадавшей девочке и ее семье всю необходимую помощь».
Напомним, что 30 мая этого года на территории частного веревочного городка «Тарзан-парк» в Парке Победы получил удар током двухлетний ребенок: мальчик взялся за свисающий провод. Здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (по части первой статьи 238 УК РФ), в суде закончилось примирением сторон: прекратить уголовное дело попросила мать ребёнка. Заместитель директора ООО «Спорт-Смена» выплатила родителям малыша 300 000 рублей.
1
2
1
1
5
Комментарии (4)