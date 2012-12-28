«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Липчанам придется копить почти 2,9 года на первый взнос по ипотеке
Для ранжирования регионов предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих взрослых с медианной зарплатой по региону и одного ребенка, ежемесячно откладывают 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата в регионах расчитывалась в среднем за 12 месяцев с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2025 года. Основным показателем, по которому определяли место региона в рейтинге, было количество лет, необходимых для накопления первоначального взноса по ипотеке для приобретения шестидесятиметровой квартиры в своем регионе. А необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от средней стоимости шестидесятиметровой квартиры в каждом регионе.
Лидером рейтинга стал Ханты-Мансийский автономный округ, где на первоначальный взнос семья может накопить за 1,66 года. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (1,82 года), на третьем — Чукотский автономный округ (2,07 года). Дольше всего на первый взнос придется копить жителям Крыма (8,94 года), Дагестана (9 лет) и Чечни (9,08 года).
