Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
В бюджет развития Липецка-2026 заложены 946 миллионов рублей
Большую часть этих денег мэрия собирается потратить на обновление коммунальной инфраструктуры.
Уже просчитан так называемый бюджет развития Липецка — 946 млн рублей. Большую часть этих денег мэрия собирается потратить на обновление коммунальной инфраструктуры.
Больше всего денег будет потрачено на обновление теплосетей и котельных МУП «Липецктепосеть». На реконструкцию котельной в пансионате «Лесная сказка» заложены 20,9 млн рублей, котельной «Центролит» — 150,2 миллиона, котельных на улицах Баумана и Одоевского — по 3,8 миллиона, в поселке Дачный — 3,7 миллиона. На теплосети в спортивно-оздоровительном лагере «Прометей» потратят 30 млн рублей, на новые теплотрассы по улицам Пожарского и Ушинского — 180 миллионов. На строительство нового аэротенка городских очистных сооружений запланированы выделить 376,8 миллиона, на прокладку самотечно-напорного канализационного коллектора с дюкерным переходом под рекой Воронеж — 11,3 миллиона.
Львиную долю средств на эти расходы мэрия возьмет из впервые полученного в этом году казначейского инфраструктурного кредита в размере 892 млн рублей. Все эти средства нужно освоить в течение трех лет.
На благоустройство общественных территорий в бюджете города заложены 89,3 млн рублей. На вторую очередь парка аттракционов «Петропарк» — 133,5 миллиона. На строительство дороги в «Елецком» с выездом на Елецкое шоссе за гипермаркетом «Лемана Про» — 13 миллионов. На реконструкцию пешеходного моста над железной дорогой в районе «Стагдока» — 30 миллионов.
Солидная сумма в 559,4 млн рублей выделена на разовые муниципальные выплаты контрактникам (в этом году на такие выплаты в городской бюджет закладывали до 85 миллионов ежемесячно).
