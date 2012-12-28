В бюджет развития Липецка-2026 заложены 946 миллионов рублей

Большую часть этих денег мэрия собирается потратить на обновление коммунальной инфраструктуры.



Мэрия Липецка представила на рассмотрение горсовету проект муниципального бюджета 2026 года. По доходам он составит 21,2 миллиарда рублей, по расходам — 21,6 миллиарда с дефицитом в 450 миллионов рублей. Собственные доходы муниципалитета прогнозируются в сумме 8,3 миллиарда. Остальные средства — дотации, субсидии и субвенции вышестоящих бюджетов.Уже просчитан так называемый бюджет развития Липецка — 946 млн рублей. Большую часть этих денег мэрия собирается потратить на обновление коммунальной инфраструктуры.Больше всего денег будет потрачено на обновление теплосетей и котельных МУП «Липецктепосеть». На реконструкцию котельной в пансионате «Лесная сказка» заложены 20,9 млн рублей, котельной «Центролит» — 150,2 миллиона, котельных на улицах Баумана и Одоевского — по 3,8 миллиона, в поселке Дачный — 3,7 миллиона. На теплосети в спортивно-оздоровительном лагере «Прометей» потратят 30 млн рублей, на новые теплотрассы по улицам Пожарского и Ушинского — 180 миллионов. На строительство нового аэротенка городских очистных сооружений запланированы выделить 376,8 миллиона, на прокладку самотечно-напорного канализационного коллектора с дюкерным переходом под рекой Воронеж — 11,3 миллиона.Львиную долю средств на эти расходы мэрия возьмет из впервые полученного в этом году казначейского инфраструктурного кредита в размере 892 млн рублей. Все эти средства нужно освоить в течение трех лет.На благоустройство общественных территорий в бюджете города заложены 89,3 млн рублей. На вторую очередь парка аттракционов «Петропарк» — 133,5 миллиона. На строительство дороги в «Елецком» с выездом на Елецкое шоссе за гипермаркетом «Лемана Про» — 13 миллионов. На реконструкцию пешеходного моста над железной дорогой в районе «Стагдока» — 30 миллионов.Солидная сумма в 559,4 млн рублей выделена на разовые муниципальные выплаты контрактникам (в этом году на такие выплаты в городской бюджет закладывали до 85 миллионов ежемесячно).