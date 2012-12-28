Все новости
Потоп в подвале довел до уголовных дел
Происшествия
Мать травмированного ребёнка отсудила у гимназии 123 100 рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Общество
«Мама, мне страшно!»: падение девочки с лошади попало на видео
Происшествия
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липчанам придется копить почти три года на первый взнос по ипотеке
Общество
Подросток на «Ниве» пытался скрыться от полицейских и нарушил правила девять раз
Происшествия
Многомиллионный «спор о шпикачках» продолжается
Общество
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Происшествия
Испытываете ли вы трудности из-за блокировок мессенджеров?
Говорит Липецк
70-летнюю женщину сбил водитель задним ходом на улице Белана
Происшествия
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Происшествия
Напуганная переводом денег на Украину 74-летняя липчанка отправила мошенникам более 2,3 миллиона рублей
Происшествия
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Происшествия
37-летняя женщина заплатила за букет 270 тысяч рублей
Происшествия
Разборки в грязинском баре: мужчина бросил бутылку в сотрудницу, а потом угрожал убить посетителя
Происшествия
Липецкая область начинает выпуск гибридных автомобилей
Экономика
Тело мужчины подняли из реки Воронеж у Петровского моста
Происшествия
Переработать, нельзя выбросить: как НЛМК повторно использует вторсырье
НЛМК Live
Происшествия
428
сегодня, 13:50
4

Напуганная переводом денег на Украину 74-летняя липчанка отправила мошенникам более 2,3 миллиона рублей

Пенсионерку обманывали два месяца.

В липецкий отдел полиции №7 обратилась 74-летняя женщина, которая перевела мошенникам более 2,3 миллиона рублей.

Ещё 5 октября в мессенджере пенсионерке пришло сообщение «от председателя банка»: личные данные женщины и её мужа утекли в сеть, и теперь ей стоит внимательно следить за телефоном и следовать указаниям звонящих. А дальше к обману подключились «силовики».

«Пенсионерке поступил звонок от «сотрудника ФСБ», который сказал, что с ее счетов замечены переводы на Украину. А следом позвонил «сотрудник Центробанка». Он предложил помощь в сбережении накоплений женщины: для этого их нужно было перевести на безопасные счета по QR-коду», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В результате женщина несколькими операциями отправила мошенникам 2 336 500 рублей. В конце ноября она попыталась связаться с «помощниками», чтобы снять деньги с безопасных счетов, но поняла, что ей ничего не вернут.

Возбуждено головное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Комментарии (4)

Во как
15 минут назад
Звонила чужим людям , чтобы снять с безопасного счета свои деньги ...
Тетя-Мотя
28 минут назад
Наследники обрадуются больше всех. Ох уж эти бабушки - пенсионерки- миллионеры.
Ашот
52 минуты назад
В максе?
ГОСТЬ53
53 минуты назад
Пенсионерка стала в прямом смысле свободна
