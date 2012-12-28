Напуганная переводом денег на Украину 74-летняя липчанка отправила мошенникам более 2,3 миллиона рублей

Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Пенсионерку обманывали два месяца.
Ещё 5 октября в мессенджере пенсионерке пришло сообщение «от председателя банка»: личные данные женщины и её мужа утекли в сеть, и теперь ей стоит внимательно следить за телефоном и следовать указаниям звонящих. А дальше к обману подключились «силовики».
«Пенсионерке поступил звонок от «сотрудника ФСБ», который сказал, что с ее счетов замечены переводы на Украину. А следом позвонил «сотрудник Центробанка». Он предложил помощь в сбережении накоплений женщины: для этого их нужно было перевести на безопасные счета по QR-коду», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В результате женщина несколькими операциями отправила мошенникам 2 336 500 рублей. В конце ноября она попыталась связаться с «помощниками», чтобы снять деньги с безопасных счетов, но поняла, что ей ничего не вернут.
Возбуждено головное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
