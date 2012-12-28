Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
сегодня, 18:21
Пассажирка автобуса заступилась за детей и водитель показал ей средний палец
Мэрия Липецка предложила работодателю водителя провести с ним воспитательную беседу.
Автор фото и видео объяснил конфликт так: «На остановке в автобус зашли дети, водитель, не уточнив их возраст, начал орать и требовать оплатить проезд. Когда я сделала ему замечание и начала его снимать, он сделал этот жест».
В комментариях к посту женщины вспомнили, что сталкивались с грубостью этого водителя.
«Я ехала с этим водителем и так же орал на маму с ребёнком, чтобы та оплатила проезд. Возраст не уточнял, хотя видно, что может проехать бесплатно. Она оплатила, чтобы не скандалить. И проехали только одну остановку. Поэтому мне и запомнилось».
«Согласно Трудовому кодексу РФ привлечение работников к дисциплинарной ответственности является правом работодателя. В связи с этим перевозчику, обслуживающему маршрут 352, департаментом транспорта поручено провести дополнительный инструктаж водительского состава по вопросам вежливого и корректного обращения с пассажирами и усилить контроль над работой водителей на маршруте, — прокомментировали видео в мэрии Липецка.
