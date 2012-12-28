Все новости
«Мы требуем явки Выжанова в суд. Нам не известна его позиция по нашему уголовному делу»
Общество
825
сегодня, 18:21
13

Пассажирка автобуса заступилась за детей и водитель показал ей средний палец

Мэрия Липецка предложила работодателю водителя провести с ним воспитательную беседу.

В социальных сетях опубликованы фото и видео с водителем автобуса №352, который 1 декабря показал средний палец пассажирке.

Автор фото и видео объяснил конфликт так: «На остановке в автобус зашли дети, водитель, не уточнив их возраст, начал орать и требовать оплатить проезд. Когда я сделала ему замечание и начала его снимать, он сделал этот жест».

В комментариях к посту женщины вспомнили, что сталкивались с грубостью этого водителя.

«Я ехала с этим водителем и так же орал на маму с ребёнком, чтобы та оплатила проезд. Возраст не уточнял, хотя видно, что может проехать бесплатно. Она оплатила, чтобы не скандалить. И проехали только одну остановку. Поэтому мне и запомнилось».

«Согласно Трудовому кодексу РФ привлечение работников к дисциплинарной ответственности является правом работодателя. В связи с этим перевозчику, обслуживающему маршрут 352, департаментом транспорта поручено провести дополнительный инструктаж водительского состава по вопросам вежливого и корректного обращения с пассажирами и усилить контроль над работой водителей на маршруте, — прокомментировали видео в мэрии Липецка.
водитель
грубость
0
0
11
1
2

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Захарова
6 минут назад
при гулевском повышение платы за проезд объясняли, что все водители будут одеты по форме. Видно денег хватило только на картуз
Ответить
Рина
16 минут назад
Какая разница, сколько женщина с ребенком проехала: одну остановку или десять? С семи лет проезд платный, тем более при поездке с родителями, бабушками, дедушками. Рекомендуется не высаживать пассажиров до 16 лет при отсутствии средств, но многие почему-то воспринимают это так, будто проезд до 16 лет бесплатный вообще. ЕЖД нужно есть чипсы, жевать жвачки, но проезд не оплачивать. Перевозчикам проезд безымянных пассажиров никто не компенсирует. Пусть делают для детей бесплатные карты "СК" — набили , cтолько бюджет компенсировал перевозчикам.
Ответить
Гость48
21 минуту назад
Когда придёт за зарплатой ему надо показать этот палец, а его работодателю на просьбу о повышении тарифов за проезд, и будет им счастье.
Ответить
липчанин
24 минуты назад
Лично я считаю ,что лучший способ примириться -это на камеру сказать , что я больше так не буду , а потом за свой счет сводить женщину и детей в зоопарк , а потом в пиццерию
Ответить
Фунтик
27 минут назад
Да сделайте вы для детей проезд вообще бесплатно, и не будет этих конфликтов оплатил не оплатил. Государство жаба душит
Ответить
Дина
34 минуты назад
к сожалению самое плохое что может случится водитель пенсионер просто уйдет и данный выход автобуса будет выпадать в расписании перевозчик не получит за пробег а жители города будут стоять дольше обычного том числе и жалобщики.
Ответить
Молодежь
41 минуту назад
Вот он, человек в "лучшим в мире образованием и воспитанием"! Сразу видно, в СССР все были добрые и милые!
Ответить
дед
8 минут назад
Так идите молодые и работайте водителями ОТ, кто вам не даёт? Будете милыми и покорными. А то только ЦУ давать.
Ответить
Гоголь-моголь
43 минуты назад
Неоспоримым достоинством 352 маршрута является завидная частота рейсов. Особенно заметно ощущалось в смутное время 2022-2024 годов, когда нерадивые перевозчики, словно сговорившись, – 12, 24, 33, 324 – безбожно нарушали расписание. Нынче же на маршруте царит прямо-таки благодать. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить – транспорт ходит как часы.
Ответить
Да
45 минут назад
Эти автобусы вообще уже…
Ответить
В смысле
46 минут назад
Предложила провести беседу? В СССР по 36 статье увольняли
Ответить
Еще комментарии
